ເປີດການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ
ໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2016 ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ທີ່ປຶກສາ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ພ້ອມນີ້ກໍ່ມີ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ປະຈຳລາວ, ມີບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ-ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທຽບເທົ່າ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟແຫ່ງຊາດ ສປ ຈີນ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທີ, ທ່ານ ດຣ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ມາດຕະຖານດ້ານເຕັກນິກ ການອອກແບບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແຕ່ບໍ່ເຕັນ (ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ) ຫາສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄວາມຍາວກວ່າ 417 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງໄດ້ອອກແບບເປັນ ທາງລົດໄຟມາດຕະຖານຊັ້ນ I ປະເພດລາງດ່ຽວ. ການກໍານົດຄວາມໄວອອກແບບ ສໍາລັບຂົນສົ່ງໂດຍສານເຂດພູດອຍແມ່ນ 160 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ 200 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄວາມໄວອອກແບບສຳລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ 120 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ການກໍ່ສ້າງປະກອບມີ ກໍ່ສ້າງຂົວ 167 ແຫ່ງ ຍາວ 61 ກວ່າກິໂລແມັດ ກວມ 14,9 %, ກໍ່ສ້າງທໍ່ 649 ແຫ່ງ ຍາວ 20 ກິໂລແມັດ, ກໍ່ສ້າງອຸມົງ 75 ແຫ່ງ ຍາວ 197 ກິໂລແມັດ ກວມ 47,7%, ໃນນີ້ ອຸມົງທີ່ມີຄວາມຍາວກວ່າໝູ່ແມ່ນປະມານ 12 ກິໂລແມັດ ຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ. ມີສະຖານີທັງໝົດ 32 ແຫ່ງ, ໃນນີ້ ມີ 21 ສະຖານີສຳລັບ ລົດໄຟຫຼີກກັນ, ມີ 11 ສະຖານີໂດຍສານ ແລະ ລວມສະຖານີສິນຄ້າອີກ 1 ແຫ່ງ ລວມມູນຄ່າກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ 5,8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງຕັ່ງ ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຶນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ການປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ກັບບັນດາບໍລິສັດຮັບເໜົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ ກັບບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຫຼັກ 6 ສັນຍາ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ 3 ສັນຍາ ແລະ ທີ່ປຶກສາບຸກຄົນທີສາມ 3 ສັນຍາ. ຄາດຄະເນການລົງມືກໍ່ສ້າງ ທີ່ກຳນົດເວລາໃນການກໍ່ສ້າງແມ່ນ 60 ເດືອນ ກໍ່ຄືສຳເລັດໃນທ້າຍປີ 2021. ມາຮອດມື້ນີ້ ຖືວ່າ ການກະກຽມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ການລົງມືກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 6 ຊ່ວງ ແມ່ນຄົບຖ້ວນສົມບູນແລ້ວ.
ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມີຕິ X ຂອງພັກ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ, ເປັນການເພີ່ມທະວີການເປີດກວ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງສອງປະເທດ ເວົ້າສະເພາະ, ເວົ້າລວມ ແມ່ນເປັນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢູ່ໃນເຂດການຄ້າເສລີ ຈີນ-ອາຊຽນ ອີກດ້ວຍ. ຊຶ່ງພາຍຫຼັງສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ຈະນຳຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ມາສູ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ, ການໄປມາ ຫາສູ່ກັນມີຄວາມສະດວກ, ວອງໄວ ແລະ ປອດໄພ, ສາມາດປະຢັດຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງ, ທັງເປັນການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າ-ການລົງທຶນ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຈະກະຕຸກຊຸກຍູ້ ການພັດທະນາຂະແໜງການອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງກະສິກຳ, ອຸດສະຫະກຳ -ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວສູງ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະປະຊາຊົນ ໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.