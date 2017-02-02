ເປີດມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນຄໍ່າວັນທີ 1ກຸມພາ 2017 ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ງານກິລາຄັ້ງນີ້ມີແຂ່ງຂັນ 12 ປະເພດກິລາ ຄື: ແລ່ນ-ລານ, ບານເຕະ, ກະຕໍ້, ດອກປີກໄກ່, ປິງປ໋ອງ, ບານສົ່ງ, ຫມາກຂ່າງ, ຫນ້າເກັກ, ຫມາກເສິກ, ເປຕັງ, ບານບ້ວງ ແລະ ເທັກຄັວນໂດ. ມີຄະນະນຳ ແລະ ນັກກິລາ ຈາກບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ 3.600 ກ່ວາຄົນ. ມີຊີງໄຊ 428 ຫລຽນ ໃນນັ້ນມີ 126 ຫລຽນຄຳ 126 ຫລຽນເງິນ ແລະ 176 ຫລຽນທອງ ໂດຍຖືເອົານົກກົກຄຳເປັນສັດນຳໂຊກ.