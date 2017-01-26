ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

    Lao National Radioຂ່າວເລຂາທິການໃຫຍ່ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ແນະນຳແຂວງຄຳມ່ວນເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ
02

ເລຂາທິການໃຫຍ່ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ແນະນຳແຂວງຄຳມ່ວນເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ

ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມ ຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ເມື່ອວັນທີ 24 ມັງກອນນີ້ ໂດຍມີທ່ານ ໂອໄດ ສຸດາພອນ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຈຳຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ, ພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງອ້ອມຂ້າງແຂວງໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ.

ໃນໂອກາດພົບປະໂອ້ລົມຕໍ່ຄະນະນຳ, ນອກຈາກທ່ານໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງບັນລຸຜົນສຳເລັດ, ເຮັດໃຫ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງແຂວງໄດ້ຮັບການ

ພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ, ບັນດາຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານທຸກຍາກໄດ້ຫລຸດລົງ. ພ້ອມນີ້ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄະນະນຳທຸກຂັ້ນພາຍໃນແຂວງເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານການຜະລິດ, ການປູກ, ການລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກຳນົດລາຄາສິນຄ້າຢ່າງລະອຽດ, ພ້ອມທັງຊອກຫາຕະຫລາດ, ກວດກາບັນດາການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນການຮັກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການຈົ່ງພ້ອມກັນປະສານງານກັນລະອຽດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ເປັນຕົ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າໃນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການ ເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເອົາໃຈ ໃສ່ສ້າງບ້ານພັດທະນາ, ບ້ານປອດຄະດີ, ບ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍຕິດພັນກັບວຽກງານອື່ນໆພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງຄະນະພັກ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ແຂວງຄຳມ່ວນຈຶ່ງຈະສາມາດຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍດ້ວຍຈິດໃຈສູ້ຊົນປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດທີ່ໃຫຍ່ຫລວງກວ່າເກົ່າ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ໂອໄດ ສຸດາພອນ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບ ດ້ານອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງແຂວງໂດຍຫຍໍ້ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາໃຫ້ຊາບ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ໃນສົກ 2015-2016 ເສດຖະກິດຂອງແຂວງໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7,95% ຕໍ່ປີ, ໃນນັ້ນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ກວມ 1.345,631 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 25% ຂອງ GDP, ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ 2.206,830 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 41% ຂອງ GDP, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ 1.922 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຮອດປີ 2020 ທາງແຂວງຈະຜະລິດເຂົ້າທັງນາປີ-ນາແຊງໃຫ້ໄດ້ 46.340 ໂຕນ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນສົກປີ 2015-2016 ບັນລຸໄດ້ 349.056 ໂຕນ, ສະເລ່ຍ 877 ກິໂລເຂົ້າເປືອກຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.

© 2017 Lao National Radio , All rights reserved.

Web Design & Developed by MTS