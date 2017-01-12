ໂຄສົກລັດຖະບານເນັ້ນໃຫ້ສື່ມວນຊົນລາວ ຮັກ ສາເອກະລັກ-ມູນເຊື້ອດີງາມ ໃນການນໍາສະ ເໜີຂ່າວ
ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2017 ນີ້ ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ລະຫວ່າງ ໂຄສົກລັດຖະບານ ກັບຄະນະນໍາສື່ສິ່ງພິມຕ່າງໆ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນງານແຫ່ງການ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ການອອກຂ່າວມີເນື້ອຫາ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນໂຄສົກລັດຖະບານ, ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະນໍາສື່ສິ່ງພິມ ແລະ ເອເລັກໂຕນິກທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ: ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງລັດ ກໍຄື ຜົນສໍາເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສົມເປັນພາຫະນະ ອັນແຫລມຄົມໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນສັງຄົມ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ເຊີນຊວນມະຫາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ເປັນກໍາລັງແຮງປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດໝາຍທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກວາງໄວ້ຄື: ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮັ່ງມີຜາສຸກ, ປະເທດຊາດມັ່ງຄັງເຂັ້ມແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ, ປະຊາທິປະໄຕ ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສີວິໄລ. ພ້ອມນີ້ ທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຍັງເນັ້ນໃຫ້ບັນດາຄະນະນໍາສ່ືຕ່າງໆ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃຫ້ຢືດໝັ້ນການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາສື່ຂອງຕົນ ເຄື່ອນໄຫວຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍສື່ມວນຊົນຂອງລັດ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ແລະ ສັກສິດ, ການໂຄສະນາອອກຂ່າວ ຈົ່ງຢືດໝັ້ນແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ, ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ມູນເຊື້ອຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ການໂຄສະນາອອກຂ່າວຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາທ່ານຜູ້ນໍາຂັ້ນສູງ ຂອງພັກ ແລະ ລັດໃຫ້ຢືດໝັ້ນ ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນໍາພາເປັນໝູຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ,ໝາຍຄວາມວ່າເວລາໂຄສະນາອອກຂ່າວ ກ່ຽວກັບຜົນງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ນໍາຂັ້ນສູງນັ້ນ ໃຫ້ຄໍານຶງເຖິງຜົນງານຂອງການນໍາພາລວມ ໝູ່ຄະນະຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະລັດຖະບານ. ການໂຄສະນາອອກຂ່າວຂອງສື່ມວນຊົນ ໃນຍຸກໂລກາພິວັດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຂໍໃຫ້ຮັກສາເອກະລັກ ແລະ ມູນເຊື້ອສື່ມວນຊົນຂອງລາວ, ຈົ່ງປູກສ້າງສະຕິເປັນເຈົ້າ ໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແຕ່ພ້ອມກັນນີ້ ກໍຕ້ອງປູກສ້າງສະຕິເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ຕາມທິດເຊື່ອມໂຍງ ແຕ່ບໍ່ເຊື່ອມເສຍເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕຂອງຊາດ, ເຊື່ອມໂຍງແຕ່ບໍ່ເຊື່ອມຕົວ ສະນັ້ນ ການໂຄສະນາ, ອອກຂ່າວ ສື່ມວນຊົນລາວ ຕ້ອງຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ທີ່ດີຂອງຕົນ, ບໍ່ລອກແບບ ແລະ ບໍ່ແລ່ນນໍາສື່ສັງຄົມຂອງປະເທດອື່ນ ທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຍັງໄດ້ຢືນຢັນ ຈະພະຍາຍາມສູ້ຊົນຮ່ວມກັບສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ໃນການໂຄສະນາ, ອອກຂ່າວ, ຖະແຫລງຂ່າວແຕ່ລະໄລຍະ, ແຕ່ລະເວລາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ, ໃຫ້ແກ່ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ບໍ່ສ້າງສີ່ງທີ່ເຊື່ອມເສຍ ຕໍ່ລະບອບການເມືອງ, ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວຂອງພວກເຮົາ./.