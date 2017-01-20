ໂຮງຮຽນສາມັນແຫ່ງຕ່າງໆທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເລີ່ມສອບເສັງພາກຮຽນທີ l ແລ້ວ
ພາຍຫຼັງດຳເນີນມາໄດ້ອາທິດກວ່າການສອບເສັງພາກຮຽນທີ່ໜຶ່ງສົກຮຽນ 2016 – 2017 ຂອງໂຮງຮຽນສາມັນແຫ່ງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ, ກໍຄືທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນພວມດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດໃນທ້າຍເດືອນນີ້, ຊຶ່ງຜ່ານການລົງຕິດຕາມໂຮງຮຽນຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂອງນັກຂ່າວພວກເຮົາເຫັນວ່າ:ການສອບເສັງພາກຮຽນທີ່ I ຂອງສົກຮຽນນີ້ແມ່ນດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ນັກຮຽນກໍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຄົ້ນຄ້ວາຮ່ຳຮຽນ,
ຊຶ່ງສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່ານັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດຕອບຄຳຖາມສອບເສັງໃນວິຊາຕ່າງໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຄາດວ່າການສອບເສັງພາກຮຽນນີ້ຈະປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າປີຜ່ານມາ ແລະ ສິ່ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນຂອງການຮຽນການສອນໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນດີຂື້ນ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການປະຕິບັດກົດລະບຽບຕ່າງໆຂອງນັກຮຽນເຊັ່ນ: ການນຸ່ງຖືເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ, ນັກຮຽນມາໂຮງຮຽນທັນໂມງເວລາ ແລະ ຮູ້ຕັ້ງໃຈຮ່ຳຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມນີ້ຄູອາຈານກໍຄືພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນຢູ່ໂຮງຮຽນຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີການປ່ຽນແປງດີຂຶ້ນ, ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍຍັງມີບາງໂຮງຮຽນຊຶ່ງຈະຕ້ອງເປັນເຈົ້າການປະສານສົບທົບສະຫວ່າງຄູອາຈານ, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງໃຫ້ໝັກແໜ້ນກວ່າເກົ່າເພື່ອຊອກຫາສາເຫດຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ມີນັກຮຽນ-ຮຽນອ່ອນ ຫຼື ປະລະການຮຽນເພື່ອຈະມີວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ພະນັກງານຄູເອງກໍຕ້ອງຮູ້ຊອກຫາວິທີການທີ່ດີເພື່ອສົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນມີປະສິດທິພາບ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ຈື່ຈຳໄດ້ດີ.
ປັດຈຸບັນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 960 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນມີໂຮງຮຽນອານຸບານ 292 ກວ່າແຫ່ງ, ປະຖົມ 512 ກວ່າແຫ່ງ, ມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ປາຍ 158 ແຫ່ງ.