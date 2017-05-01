ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ ເຜີຍແຜ່ເອກະສານມູນເຊື້ອ 2 ວັນປະຫວັດສາດ

ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີປາຖະກະຖາເລົ່າຄືນມູນເຊື້ອ 2 ວັນປະຫວັດສາດຄື: ວັນໄຊຊະນະບັ້ນຮົບດຽນບຽນຟູ ແລະ ວັນໄຊຊະນະຂອງໂຊວຽດເໜືອຟາດສິດເຢຍລະມັນໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ II ຂື້ນໃນວັນທີ່ 9 ພືດສະພາ 2017 ນີ້ ໂດຍໃຫ້ກຽດຂື້ນປາຖະກະຖາ ຂອງ ພັນເອກ ບຸນຍົງ ໜໍ່ແກ້ວ ຄະນະປະຈຳພັກກອງບັນຊາການ ຫົວໜ້າຫ້ອງການເມືອງກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີຄະນະພັກ-ຄະນະບັນຊາ ອົງການ 5 ຫ້ອງ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ກອງຮ້ອງເອກະລາດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ພະນັກງານ-ນັກຮົບຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ 129 ຄົນ.
ໃນພິທີ ພັນເອກ ບຸນຍົງ ໜໍ່ແກ້ວ ຄະນະປະຈຳພັກກອງບັນຊາການ ຫົວໜ້າຫ້ອງການເມືອງກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນງານອັນສະຫວ່າງສະໄຫວທີ່ສຸດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຮຸກຮານຈາກຈັກກະພັດພາຍນອກຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້້ນຳ-ນຳພາຂອງປະທານໂຮ່ຈີ່ມິນ ຜູ້ນຳທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ໄຊຊະນະດຽນບຽນຟູບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໄຊຊະນະຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ແຕ່ຍັງແມ່ນໄຊຊະນະຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ປະຊາຊົນກຳປູເຈຍທີ່ ໄດ້ຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບຂຸມຄອງ ແລະ ສັດຕູໂຕດຽວກັນ ຈົນໄດ້ຮັບປົດປ່ອຍຢ່າງສົມບຸນ ແລະ ໄຊຊະນະຟາດສິດເຢຍລະມັນໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ II ເປັນໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດໂຊວຽດ ແລະ ປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືປະເທດພັນທະມິດທີ່ໄດ້ສາມັກຄີກັນ ພ້ອມກັນເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອທັງຊັບສີນ ເພື່ອຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຟາດສິດທີ່ດຸເດືອດພິລະອາດຫານ ແລະ ເດັດຂາດບໍ່ຍ່ອມຈຳນົນ ຕໍ່ສູ້ເອົາຄວາມເປັນເອກະລາດມາໃຫ້ຊາດຂອງຕົນ, ໄຊຊະນະດັ່ງດ່າວນີ້ໄດ້ສະແດງເຖິງນ້ຳໃຈສາກົນກຳມະຊີບອັນຜ່ອງໃສ່ຂອງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນໂຊວຽດ ທີ່ມີຄວາມອົງອາດກ້າຫານ, ຄວາມສາມັກຄີອັນແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ຊາດກໍ່ຄືພັນທະມິດສາກົນກອງທັບແດງທີ່ສາມາດຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຟາດສິດເຢຍລະມັນໄດ້ຢ່າງສີ້ນເຊິງ.