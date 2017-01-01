ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ ມອບເງິນໃຫ້ພະນັກງານອອກການຮັບອຸດໜູນເທື່ອດຽວ

ໃນວັນທີ່ 20 ເມສາ 2017 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການເມືອງກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີມອບເງີນໃຫ້ພະນັກງານອອກການຮັບອຸດໜູນເທື່ອດຽວ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພັນເອກ ບຸນຍົງໜໍ່ແກ້ວ ຄະນະປະຈຳພັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການເມືອງກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະນັກງານອອກການຮັບອຸດໜູນເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທີ ສະຫາຍ ພັນໂທ ອຸທອນ ຫົວໜ້າພະແນກປະກັນສັງຄົມກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຂື້ນຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບ ວ່າດ້ວຍການອານຸມັດໃຫ້ນາຍທະຫານອອກການຮັບອຸດໜູນເທື່ອດຽວ ຢູ່ທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຳນວນ 3 ສະຫາຍຄື: ພັນຕີ ບຸນນັດ ຊ່ວຍວຽກພະແນກສູ້ຮົບຫ້ອງເສນາທິການທະຫານແຂວງ, ຮ້ອຍຕີ ພູວຽງ ສໍລາດສະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານກອງບັນຊາການທະຫານເມືອງໄຊ, ຮ້ອຍຕີ ບຸນສົງ ໄຊຍະກຽງ ຫົວໜ້າໝວດກອງຮ້ອຍ 28. ເງີນທີ່ນຳມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ມີທັງໝົດ 199, 039,920 ກີບ.
ໃນຕອນທ້າຍໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງທ່ານ ພັນເອກ ບຸນຍົງໜໍ່ແກ້ວ ຄະນະປະຈຳພັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການເມືອງກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່ອນອື່ນທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາໝາກຜົນ ແລະ ຜົນງານຂອງທັງສາມທ່ານທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການປະຕິວັດໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ການປະຕິບັດສອງໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ ອັນເປັນການເອກອ້າງ ແລະ ສະແດງເຖິງກຽດສັກສີຂອງກົມກອງ ທີ່ໄດ້ມີພະນັກງານດີເດັ່ນ-ຫ້າວຫັນ. ພ້ອມທັງເໜັ້ນໜັກໃຫ້ສືບຕໍ່ເປັນກຳລັງແຮງສຶກສາອົບຮົມພະນັກງານ, ລູກຫຼານປະຊາຊົນຢູ່ຮາກຖານທ້ອງຖິ່ນນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນຮຸ່ນສືບທອດ ແລະ ເປັນກຳລັງແຮງອັນສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດຂອງຊາດໃນໄລຍະໃໝ່.