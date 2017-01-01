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ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ ມອບເງິນໃຫ້ພະນັກງານອອກການຮັບອຸດໜູນເທື່ອດຽວ

    Lao National Radioຂ່າວກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ ມອບເງິນໃຫ້ພະນັກງານອອກການຮັບອຸດໜູນເທື່ອດຽວ

ໃນວັນທີ່ 20 ເມສາ 2017 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການເມືອງກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດພິທີມອບເງີນໃຫ້ພະນັກງານອອກການຮັບອຸດໜູນເທື່ອດຽວ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພັນເອກ ບຸນຍົງໜໍ່ແກ້ວ ຄະນະປະຈຳພັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການເມືອງກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະນັກງານອອກການຮັບອຸດໜູນເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີ ສະຫາຍ ພັນໂທ ອຸທອນ ຫົວໜ້າພະແນກປະກັນສັງຄົມກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຂື້ນຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບ ວ່າດ້ວຍການອານຸມັດໃຫ້ນາຍທະຫານອອກການຮັບອຸດໜູນເທື່ອດຽວ ຢູ່ທະຫານແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຳນວນ 3 ສະຫາຍຄື: ພັນຕີ ບຸນນັດ ຊ່ວຍວຽກພະແນກສູ້ຮົບຫ້ອງເສນາທິການທະຫານແຂວງ, ຮ້ອຍຕີ ພູວຽງ ສໍລາດສະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານກອງບັນຊາການທະຫານເມືອງໄຊ, ຮ້ອຍຕີ ບຸນສົງ ໄຊຍະກຽງ ຫົວໜ້າໝວດກອງຮ້ອຍ 28. ເງີນທີ່ນຳມາມອບໃນຄັ້ງນີ້ມີທັງໝົດ 199, 039,920 ກີບ.

ໃນຕອນທ້າຍໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມຂອງທ່ານ ພັນເອກ ບຸນຍົງໜໍ່ແກ້ວ ຄະນະປະຈຳພັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງການເມືອງກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່ອນອື່ນທ່ານໄດ້​ສ​ະແດງຄວາມ​ຊົມ​ເຊີຍຕໍ່ບັນດາໝາກຜົນ ​ແລະ ຜົນງານ​ຂອງ​ທັງ​ສາມ​ທ່ານທີ່​ໄດ້​ປະກອບສ່ວນ​ຕໍ່ການ​ປະຕິວັດ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ ​ແລະ ການ​ປະຕິບັດ​ສອງໜ້າທີ່​ຍຸດ​ທະ​ສາດພາຍຫຼັງປະ​ເທດ​ຊາດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົດ​ປ່ອຍ ອັນ​ເປັນ​ການ​ເອກອ້າງ ​ແລະ ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ກຽດສັກ​ສີ​ຂອງ​ກົມ​ກອງ ທີ່​ໄດ້​ມີ​ພະນັກງານດີ​ເດັ່ນ-ຫ້າວຫັນ. ພ້ອມ​ທັງເໜັ້ນໜັກໃຫ້ສືບຕໍ່​ເປັນ​ກຳລັງ​ແຮງ​ສຶກສາ​ອົບຮົມ​ພະນັກງານ, ລູກຫຼານປະຊາຊົນ​ຢູ່​ຮາກ​ຖານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ນັ້ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າກາຍ​ເປັນ​ຮຸ່ນສືບ​ທອດ ​ແລະ ​ເປັນ​ກຳລັງ​ແຮງ​ອັນ​ສຳຄັນໃນ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ພາລະກິດ​ຂອງ​​ຊາດ​ໃນ​ໄລຍະ​ໃໝ່.