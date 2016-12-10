ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະຈຳ ເດືອນເມສາ ໄດ້ພິຈາລະນາຫຼາຍບັນຫາ

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳເດືອນ ເມສາ 2017 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ແລະ ອັດລົງໃນວັນທີ 21 ເມສາ 2017 ຢູ່ທີ່ສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ມີບັນດາທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ສະມາ ຊິກລັດຖະບານ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມ ທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເພາະ ວ່າເປັນກອງປະຊຸມທີ່ຄະນະ ລັດຖະບານ ຊຸດທີ 8 ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຄົບ ຮອບ 1 ປີ ເຕັມພໍດີ ໃນການບໍລິ ຫານວຽກງານ ພາຍຫຼັງທີ່ກອງ ປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໄດ້ຮັບຮອງ ເອົາກົງຈັກ ແລະ ຄະນະລັດຖະ ບານ. ຕະຫຼອດໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານ ມາກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາວ່າ: ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ຊຸດນີ້ ໄດ້ພ້ອມກັນສຸມໃສ່ປະ ຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເອົາ ຈິງເອົາຈັງ, ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ, ມີຄວາມສາມັກຄີເປັນ ປຶກແຜ່ນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອ ກະພາບສູງນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ຈົນຮອດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເປັນປີ ແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ກ້າວ ໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ດີ ຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະ ຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ປະຊາ ຊົນລາວບັນດາເຜົ່າມີຄວາມ ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນຕໍ່ການບໍລິຫານວຽກ ງານຂອງລັດຖະບານ. ເຖິງ ຢ່າງໃດກໍຕາມການປະຕິບັດ ວຽກງານຂອງລັດຖະບານໃນ 1 ປີທີ່ຜ່ານມານັ້ນຍັງເຕັມໄປ ດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍທົດສອບ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທັງ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ເປັນປີເລັ່ງທວງທົ່ວພັກ, ທົ່ວ ປວງຊົນລາວທັງຊາດ ເພື່ອ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການກ້າວ ໄປສູ່ຊຸມປີຕໍ່ໜ້າກໍຄືການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງ ລັດຖະບານໃຫ້ປະກົດຜົນ ເປັນຈິງ. ສຳລັບກອງປະຊຸມລັດ ຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະຈຳ ເດືອນ ເມສາ 2017 ນີ້ ບັນດາ ສະມາຊິກລັດຖະບານໄດ້ ພ້ອມ ກັນສຸມໃສ່ປະກອບຄຳຄິດຄຳ ເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ກັບບັນ ດາເອກະສານສຳຄັນດັ່ງນີ້: 1. ບັນດາເອກະສານທີ່ ຈະນຳສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝສາ ມັນ ເທື່ອທີ 3 ສະໄໝທີ VIII, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: – ບົດລາຍງານຫຍໍ້ຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວ ກັບສະພາບພົ້ນເດັ່ນ ໃນການບໍ ລິຫານປະເທດ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໜ້າທີ່ວຽກ ງານຈຸດສຸມໃນ 6 ເດືອນທ້າຍ ປີ 2017 ຂອງລັດຖະບານ. – ບົດລາຍງານການສະ ຫຼຸຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ໝົດປີ 2016, ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ງວດ 1 ປີ 2017 ແລະ ທິດທາງໜ້າທີ່ 6 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2017. – ບົດສະຫຼຸຸບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງ ລັດ 3 ເດືອນ ຂ້າມຜ່ານ ທ້າຍ ປີ 2016 (ເດືອນ 10-12/2016) ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ງວດ 1 ແລະ ຄາດຄະເນທິດທາງ ແຜນການໃນ 6 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2017. – ບົດລາຍງານວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມລາຄາສິນ ຄ້າ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ ຈຳນວນໜຶ່ງຕໍ່ກັບລາຄາສິນຄ້າ ແພງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະ ລິດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງ ປະຊາຊົນ; 2. ຮ່າງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດ ທະນາຂະແໜງການເງິນ ຮອດ ປີ 2025; 3. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ໂຄງການພັດທະນາທ່າເຮືອ ຫວຸງອາງ; 4. ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຈັດສັນຄວາມເປັນລະ ບຽບຂອງສັງຄົມ; – ສຳລັບບັນດາເອກະ ສານ ທີ່ຈະນຳສະເໜີຜ່ານກອງ ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະ ໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະ ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄຳເຫັນຊີ້ນຳ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ ປັບປຸງຕາມການປະກອບຄຳ ຄິດຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດ ຖະບານ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ເອກະ ສານເຫຼົ່ານັ້ນມີເນື້ອໃນເລິກ ເຊິ່ງ, ໜັກແໜ້ນ, ຖືກກັບຄວາມ ເປັນຈິງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດລາຍ ງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງ ຊາດ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະ ສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ. – ຮ່າງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດ ທະນາຂະແໜງການເງິນ ຮອດ ປີ 2025, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບ ຮອງເອົາໃນດ້ານຫຼັກການ ແລະ ຊີ້ນຳໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງນຳເອົາໄປປັບປຸງຕື່ມ ຕາມ ການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນໃຫ້ປັບປຸງເນື້ອໃນໃຫ້ ຈະແຈ້ງ, ກະທັດຮັດເຂົ້າໃຈງ່າຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍໃຫ້ເບິ່ງຄືນ ກ່ຽວກັບ ຊື່ ໃຫ້ເໝາະສົມກວ່າ ເກົ່າ ສິ່ງສຳຄັນເມື່ອປະກາດໃຊ້ ແລ້ວແມ່ນໃຫ້ສາມາດປະຕິ ບັດໄດ້. – ລາຍງານກ່ຽວກັບໂຄງ ການພັດທະນາທ່າເຮືອຫວຸງ ອາງ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບ ປຸງແຜນພັດທະນາທ່າເຮືອ ຫວຸງອາງ ຕາມການປະກອບ ຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກ ລັດຖະບານ. – ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຈັດສັນຄວາມເປັນລະ ບຽບຂອງສັງຄົມ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ ຕາມການ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງ ສະມາຊິກລັດຖະບານ. ເປັນ ຕົ້ນທຸກກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກ ຂັ້ນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາ ໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫານີ້, ພ້ອມກັນນີ້ ຕ້ອງປຸກລະດົມທົ່ວປວງຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມຈັດສັນຄວາມເປັນ ລະບຽບຂອງສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມ ສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະ ບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ແກ້ໄຂປະກົດ ການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມໃຫ້ຫຼຸຸດ ລົງເປັນກ້າວໆ. ກ່ຽວກັບວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017. ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິ ບັດພາລະບົດບາດຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ພັດທະ ນາຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ ວາງໄວ້, ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ ວຽກງານສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້: 1. ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ວຽກ ງານຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ສະ ຖຽນລະພາບທາງດ້ານການ ເມືອງ ແລະ ຄວາມເປັນລະ ບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ ພ້ອມ ທັງກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອ ປ້ອງກັນ, ແກ້ໄຂ ແລະ ສ້າງ ຄວາມຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນ ການ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ສຳຄັນ ໃນນັ້ນ ກໍລວມເຖິງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດ ໄຟ ລາວ-ຈີນ, ບັນດາໂຄງການ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ໂຄງ ການລົງທຶນຕ່າງໆໃຫ້ສຳເລັດ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້. 2. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ ຊິດສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍສະເພາະບັນຫາ ແຫຼມເກົາຫຼີ, ຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ ຊີລີ, ຕາເວັນອອກກາງ, ເອີຣົບ ແລະ ອື່ນໆ ໂດຍມີການວິເຄາະ ວິໄຈຢ່າງລະອຽດ, ເລິກເຊິ່ງຕໍ່ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ທ່າອ່ຽງຜົນ ກະທົບ ເພື່ອມີການແລກປ່ຽນ ທັດສະນະກັບປະເທດເພື່ອນ ມິດ ກະກຽມທັດສະນະ ແລະ ມີມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບມື. 3. ໃຫ້ປັບປຸງບັນດາເອກະ ສານລວມທັງຮ່າງກົດໝາຍ ຕ່າງໆທີ່ຈະນຳສະເໜີຕໍ່ກອງ ປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງຈະ ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ25 ເມສາ ຫາ 18 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້. ພ້ອມນີ້ກໍໃຫ້ກະກຽມຕອບ ຄຳຊັກຖາມຂອງບັນດາສະມາ ຊິກສະພາໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຖືກກັບຄວາມຈິງ. 4. ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປັບປຸງ ກົນໄກ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຖານ ລາຍຮັບ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ ແລະ ໃຫ້ລາຍງານຜົນການລົງ ເກັບກຳດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ລັດຖະບານ ຮັບຊາບ ແລະ ມີທິດຊີ້ນຳເອົາ ໃຈໃສ່ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາ ເມືອງຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນການ. 5. ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາປະ ກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ ໃນນັ້ນລວມເຖິງການແກ້ໄຂ ບັນຫາການດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານການເງິນ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການຂອງບໍລິສັດຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ປະ ຊາຊົນຕົກເຂົ້າໃນການຫຼອກ ລວງ. 6. ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົນໄກປະ ຕູດຽວໃຫ້ໂລ່ງລ່ຽນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ ຄ່ອງຕົວ ເພື່ອດຶງເມັດເງິນເຂົ້າ ສູ່ລະບົບ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ. 7. ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນ ທ່ຽງ, ເໜັງຕີງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້, ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ- ກວດກາສິນເຊື່ອຂອງບັນດາ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ດຳເນີນທຸ ລະກິດບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດ ໝາຍ, ຕັ້ງໜ້າຄົ້ນຄວ້າອັດຕາ ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ການລົງທຶນ ແລະ ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃຫ້ຂະ ຫຍາຍຕົວ. 8. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການຄຸ້ມ ຄອງລາຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະ ຫຼາດ, ລົງກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ ຕິດແທດຕົວຈິງ, ແຈ້ງລາຄາ ສິນຄ້າໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຊາບ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍສວຍ ໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຕາມ ລຳພັງໃຈ ຖ້າກໍລະນີມີການລະ ເມີດແມ່ນໃຫ້ມີວິທີການແກ້ໄຂ ທີ່ເໝາະສົມ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການ ຈັດຕະຫຼາດນັດສົ່ງເສີມສິນຄ້າ ໂອດ໋ອບ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເຮັດເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ ລວມທັງການສົ່ງເສີມການຜະ ລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄ້ຳປະ ກັນສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມສາມາດ ກຸ້ມຕົນເອງ. 9. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ ແລະ ການປະມູນຂາຍໄມ້ ໃຫ້ແລ້ວ ໄວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສູນເສຍ ຊັບພະຍາກອນ ໂດຍບໍ່ມີປະ ໂຫຍດ. ພ້ອມນີ້ກໍສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການນຳເຂົ້ານ້ຳ ມັນເຊື້ອໄຟ, ການນຳເຂົ້າສິນ ຄ້າອື່ນໆ ແລະ ການດຳເນີນ ກິດຈະການການພະນັນ ຫຼື ຕູ້ ເກມ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບການ. 10. ສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະ ພາບດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອແຈ້ງ ເຕືອນປະຊາຊົນຮັບຊາບຢ່າງ ກວ້າງຂວາງທົ່ວເຖິງໃຫ້ມີສະຕິ ລະມັດລະວັງຕົວ ແລະ ປ້ອງ ກັນ ພ້ອມທັງກຽມຄວາມພ້ອມ ຮັບມືກັບເຫດການທີ່ອາດຈະ ເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນອັກຄີໄພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ ຖືກເຄາະຮ້າຍຢ່າງທັນການ ພ້ອມທັງລາຍງານສະພາບ ການພົ້ນເດັ່ນເປັນປະຈຳໃຫ້ ລັດຖະບານຊາບ ແລະ ໃຫ້ທິດ ຊີ້ນຳ. 11. ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະ ເພາະການປູກເຂົ້ານາແຊງ, ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ, ການ ລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ສັດນ້ອຍ ແບບ ເປັນຟາມໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດ ຟື້ນສືບຕໍ່ສົ່ງພະນັກງານເຕັກ ນິກວິຊາການ ລົງໄປແນະນຳ ຊາວກະສິກອນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ ຮູ້ປູກຮູ້ລ້ຽງຖືກວິທີ ເພື່ອສາມາດ ຮັບປະກັນໄດ້ຜົນຜະລິດ ແລະ ອາຫານໃຫ້ສັງຄົມຢ່າງເປັນປົກ ກະຕິ ແລະ ມີສ່ວນເຫຼືອ ເພື່ອ ແຮໄວ້ ແລະ ສົ່ງຂາຍອອກຕ່າງ ປະເທດ. 12. ສືບຕໍ່ກະກຽມຮອບ ດ້ານ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຂອງການນຳ ພັກ-ລັດ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການຕ້ອນຮັບນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ຈະ ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມລາວ, ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດ ຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 30 ທີ່ມະນີ ລາ ປະເທດຟິລິບປິນ, ກະກຽມ ການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງ ການປະເທດສິງກະໂປ, ມາເລ ເຊຍ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ, ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ ຊຸມປຶກສາຫາລືເສດຖະກິດ ໂລກ ທີ່ພະນົມເປັນ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ການເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມສາກົນ 1 ເສັ້ນ 1 ແລວ ທາງ ທີ່ ສປ ຈີນ ຂອງປະທານ ປະເທດ ໃນກາງເດືອນພຶດສະ ພາ ນີ້ ແລະ ກອງປະຊຸມສຳຄັນ ອື່ນໆຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. 13. ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ວຽກ ງານປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດ ຕາມລະດູການ, ສານປົນເປື້ອນ ໃນອາຫານ, ວຽກງານບໍລິການ ປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ໄປໃຊ້ບໍລິ ການໃຫ້ດີ ແລະ ຖືສຳຄັນວຽກ ງານແມ່ ແລະ ເດັກ. 14. ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການ ສຶກສາອົບຮົມລູກຫຼານ ຊຶ່ງຈະ ເປັນຜູ້ສືບທອດພາລະກິດຂອງ ຊາດໃຫ້ເປັນຄົນດີ, ມີວິໄນ ແລະ ບໍ່ໄປພົວພັນກັບສິ່ງເສບຕິດ, ໂດຍໃຫ້ຈັດກິດຈະກຳການ ຮຽນ-ການສອນໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າ ສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. 15. ບັນດາກະຊວງ, ອົງ ການທຽບເທົ່າ ແລະ ບັນດາ ແຂວງ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານ ຈຸດສຸມຂອງຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິ ຜົນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດທິດທາງແຜນການທີ່ລັດ ຖະບານໄດ້ກຳນົດຢ່າງມີປະ ສິດ ທິຜົນ.