ກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ສົກ 2015-2016 ແລະວາງທິດທາງ 2017 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16/02/2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດລາວ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວຈັດ ກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ສົກ 2015-2016 ແລະວາງທິດທາງ 2017 ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16/02/2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາດຊະມົນຕຼີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຖະແຫລງຂ່າວ, ທ່ານ ໂພສີ ແກ້ວມະນີວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າສື່ມວນຊົນ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານອ້ອມຂ້າງວິທະຍຸແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນພິທີ ທ່ານ ວັນໄຊ ຕະວິນຍານ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານ ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ສົກ 2015-2016 ແລະສະເໜີຜ່ານແຜນການ ປີ 2017. ໃນນັ້ນ ທ່ານ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ວ່າ: ປີ 2016 ຜ່ານມາຄະນະອຳນວຍການຮ່ວມກັບພະນັກງານລັດຖະກອນ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ບຸກບືນຜ່ານຜ່າ ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຢາກ ສາມາດເຮັດບົດບາດ ເປັນປາກກະບອກສຽງອັນແຫລມຄົມ ຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຮັດໜ້າທີ່ໂຄສະນາ ແລະແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ ສາມາດຮັບປະກັນລັກສະນະນຳໜ້າ ຂອງສື່ມວນຊົນຜ່ານການນຳສະເໜີເຫດການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ໄປສູ່ຜູ້ຟັງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. 1 ປີຜ່ານມາ ບັນຫາພົ້ນເດັ່ນແມ່ນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ສຳເລັດການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເຫດການທີ່ສຳຄັນຫລາຍຢ່າງ ຄື: ໂຄສະນາການດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ນະຄອນຫລວງ, ລັດຖະທຳມະນູນ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 28-29 ທີ່ລາວໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບ, ຜົນສຳເລັດການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ໃນສົກຜ່ານມາ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ນຳ ພັກ-ລັດ ຢູ່ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ, ວຽກງານສາມສ້າງ, ສຶກສາກິລາ, ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ ການພັດທະນາລຶບລ້າງຄວາມທຸກຢາກ ແລະອື່ນໆ. ສຳລັດແຜນການປີ 2017 ຈະພ້ອມກັນສຶບຕໍ່ ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດ ການເມືອງ ໃຫ້ພະນັກງານດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ ສະມາຊິກພັກ ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ເຂັ້ມແຂງ ບໍ່ຫວັນໄຫວຄອນແຄນ ມີຄວາມສະຫງົບອຸ່ນອຽນທຸ່ນທ່ຽງ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ສຶບຕໍ່ໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ໂດຍສະເພາະການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກ, ວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ແລະອື່ນໆ ຕື່ມອີກ.
ໂອກາດທີ່ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດລາວ ຈັດກອງປະຊຸມ ສະຫລຸບວຽກງານ ສົກ 2015-2016 ແລະວາງທິດທາງ 2017; ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ໄດ້ມອບຫລຽນກາ, ໃບຍ້ອງຍໍ ແລະໃບຊົມເຊີຍ ໃຫ້ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ແລະບຸກຄົນ ຈຳນວນ 13 ຄົນ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນປະກອບສ່ວນໂຄສະນາ ວຽກງານກຳມະບານຕະຫລອດໄລຍະ 30 ປີທີ່ຜ່ານມາ.