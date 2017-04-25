ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIIIໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 25/04/2017

ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 25 ເມສາ 2017 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII, ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ,ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ,ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ,ອະດີດສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ພະນັກງານບໍານານ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ອື່ນໆເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດປະມານ 346 ທ່ານ.
ຕະຫລອດໄລຍະ 17 ວັນຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII (ວັນທີ 25 ເມສາ ຫາ 18 ພຶດສະພາ 2017 ) ຄາດວ່າຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ຕີລາຄາ ທົບທຶນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຈຸດສຸມເພື່ອສືບຜັນຂະຫຍາຍຈຸດດີ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ພ້ອມນີ້ກໍຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຈຸດສຸມໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ຈຸດສຸມ ໃນ 6 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ ຂອງລັດຖະບານ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 2016 ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນປີ 2017; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 3 ເດືອນ ຂ້າມຜ່ານທ້າຍປີ 2016, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ງວດ 1 ປີ 2017 ແລະ ຄາດຄະເນ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017.
ກອງປະຊຸມ ຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງ ສະພາບການຄຸ້ມຄອງ ລາຄາສິນຄ້າ, ອັດຕາເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກ ປ່ຽນ ທີ່ພວມກະທົບຕໍ່ການຜະລິດ, ການດຳລົງຊີວິດຂອງສັງຄົມ, ລວມທັງທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ; ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງວຽກງານ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ທັງພິຈະລະນາຮັບຮອງເອົາ ການເລືອກຕັ້ງປະທານ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ; ການປະຕິບັດສິດສັ່ງຟ້ອງ ຄະດີອາຍາຂຶ້ນສານ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ຢູ່ທີ່ປະຊຸມສານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດທິດທາງ ໃນການປັບປຸງຍົກສູງຄຸນນະພາບ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຂອງອົງການໄອຍະການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ; ການດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ສານຂັ້ນອຸທອນ ໄລຍະຜ່ານມາ, ລວມທັງທິດທາງປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃນຕໍ່ໜ້າຂອງສານ ປະຊາຊົນສູງສຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.