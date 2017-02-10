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    Lao National Radioຂ່າວກອງປະຊຸມ 3 ຝ່າຍກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ

ກອງປະຊຸມ 3 ຝ່າຍກ່ຽວກັບວຽກງານແຮງງານ

ວັນທີ 9 ກຸມພານີ້, ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ 3 ຝ່າຍກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນແຮງງານ ຄັ້ງທີ 14, ເພື່ອປຶກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍລັດຖະບານ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທັງເປັນການທົບທວນບັນດາໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະຝ່າຍຮັບຜິດຊອບ, ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື

ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ, ນອກນີ້ ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະ ບານ ໄດ້ສະເໜີໃນທີ່ປະຊຸມກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ແລະພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ, ກະທັດຫັດ ແລະ ຈະແຈ້ງຂຶ້ນຕື່ມ.

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