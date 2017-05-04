ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິລະປະການສະແດງ ໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ແລະຮັບຮອງ

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 04/05/2017 ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສົມພັນແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ທີ່ປະຊຸມ ຜູ້ເຂົ້າໄດ້ຮັບຟັງ ການຂຶ້ນສະເໜີ ເຖິງເຫດຜົນແລະຄວາມຈຳເປັນ ໃນການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສີລະປະການສະແດງ ຈາກ ສາດສະດາຈານ ດ໋ອກເຕີ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ, ທ່ານ ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງບັນຫາທີ່ສຳຄັນວ່າ: ຜ່ານການປະຕິບັດ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍສິລະປະການສະແດງຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ມີບາງເຫດຜົນ ແລະມີຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສິລະປະການສະແດງ ເປັນກົດໝາຍສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ເພາະວ່າ: ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຈຸດພິເສດທາງດ້ານດີ ແລະສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ ທາງດ້ານວຽກງານສິລະປະການສະແດງ, ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງກົດໝາຍ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງສັງຄົມໃນດ້ານສິລະປະການສະແດງ, ເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາຊົນລາວທຸກພາກສ່ວນ ພ້ອມກັນຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າຟື້ນຟູອະນຸລັກ ພັດທະນາເຜີຍແຜ່ ແລະຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສິລະປະການສະແດງໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ ສ້າງຄວາມບັນເທີງ ມ່ວນຊື້ນໃນໝູ່ປະຊາຊົນ, ເພື່ອຕອບສະໜອງໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່ໂດຍການສ້າງລັດໃຫ້ເປັນລັດຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ, ເພື່ອເພີ່ມທະວີ ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຕໍ່ວຽກງານສິລະປະວັດທະນະທຳ ໃຫ້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ການເມືອງ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ຂອງປະຊາຊົນ ຕາມທິດສາມສ້າງ, ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງກັບ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ໃນດ້ານສິລະປະການສະແດງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງຍຸກແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກັນ.