ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານ ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ແລະຮັບຮອງເອົາ

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 05/05/2017 ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ທີ່ປະຊຸມ ຜູ້ເຂົ້າໄດ້ຮັບຟັງ ການຂຶ້ນສະເໜີ ເຖິງເຫດຜົນແລະຄວາມຈຳເປັນ ໃນການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ຈາກ ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານ, ທ່ານ ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງບັນຫາທີ່ສຳຄັນວ່າ: ການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ແມ່ນການຍົກລະດັບ ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສະບັບປີ 2014 ຂຶ້ນເປັນກົດໝາຍ ເພື່ອກຳນົດຫຼັກການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ລະບຽບການ, ການເກັບກຳ, ການເຂົ້າເຖິງ, ການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ໃຫ້ມີຄວາມຖຶກຕ້ອງ ພ້ອມທັງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ຂອງສາກົນ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ລາວ ເປັນພາຄີ. ທັງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ ແລະເພື່ອໃຫ້ຄຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ທັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຕິດພັນກັບສົນທິສັນຍາສາກົນ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພາກລັດຖະບານມີເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ລວມທັງສິດຂອງການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ ແລະປອດໄພ.
ສຳລັບຮ່າງຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ເປັນກົດໝາຍສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ປະກອບມີ 14 ໝວດ ແລະ 77 ມາດຕາ.