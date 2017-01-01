ການຄ້າ ການລົງທຶນ ຂອງປະເທດອິນເດຍ ຢູ່ລາວ ຈັດຢູ່ ອັນດັບທີ 8 ຂອງການລົງທຶນຈາກຕ່າງ ປະ ເທດໃນລາວ

ປີນີ້ ເປັນປີສະເຫລີມສະຫລອງການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດ ລາວ-ອິນເດຍ ຄົບຮອບ 61ປີ, ໄລຍະຜ່ານມາການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດບໍ່ເຄີຍມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃດໆ.
ທ່ານສຸທໍາ ສາກົນນິຍົມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວປະຈໍານະຄອນຫລວງນິວເດັນລີຂອງອິນເດຍ ມີຄໍາເຫັນວ່າ ບໍ່ວ່າຍຸກໃດສະໄໝໃດອິນເດຍໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍເຫລືອລາວມາຕະຫລອດ ໂດຍສະເພາະສະໄໝຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ ອິນເດຍມີບົດບາດສໍາຄັນນໍາເອົາສັນຕິພາບມາສູ່ລາວ. ມາຮອດປະຈຸບັນລາວແລະອິນເດຍ ມີສັນຍາການຄ້າແລະການຮ່ວມມືນໍາກັນ 10 ກວ່າສະບັບ ມູນຄ່າການຄ້າ ແລະການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ມີປະມານ 150 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສິນຄ້າຂອງລາວທີ່ສົ່ງໄປອິນເດຍສ່ວນຫລາຍແມ່ນທອງ.
ຍ້ອນທີ່ຕັ້ງທາງດ້ານພູມສາດ ອິນເດຍຢູ່ຫ່າງໄກຈາກລາວຫລາຍ ການຄົມມະນາຄົມບໍ່ວ່າທາງບົກ ທາງນໍ້າແລະທາງອາກາດ ບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຈອດກັນໄດ້ໂດຍກົງ ເຮັດໃຫ້ການຄ້າ ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດມີນ້ອຍ ຢູ່ອັນດັບທີ 8 ຂອງການລົງທຶນຈາກຕ່າງ ປະ ເທດຢູ່ລາວ, ສົ່ງສິນຄ້າຂອງອິນເດຍສົ່ງມາລາວ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຢາປົວພະຍາດ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຼນິກຫລື ໄອທີ ແລະລົງທຶນໃນຂະແໜງຊົນລະປະທານ, ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ, ປູກໄມ້ເກດສະໜາແລະດ້ານກະສິກໍາ.