ການດຳເນີນ ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ເມສາ 2017. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ໃນກອງປະຊຸມ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ສືບຕໍ່ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງໂຄງການຂອງລັດ ແລະ ວຽກງານການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ. ຜູ້ແທນແຕ່ລະເຂດເລື້ອກຕັ້ງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ລັດຖະບານມີມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດຸນງົບປະມານໃນແຕ່ລະປີ.
ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງລັດຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດໄດ້ໄດເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ບາງໂຄງການກໍ່ຍັງບໍ່ທັນແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ ເຊັ່ນ : ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງລັດທີ່ຕິດພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂຄງການປູກຢາງພາລາ, ມັນຕົ້ນ ແລະ ອື່ນໆ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບຈາກແຮງງານຕ່າງປະເທດ, ການຄຸ້ມຄອງສະຖານທີ່ບັນເທີງ, ການພັດທະນາຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນນຳໃຊ້ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ແຕ່ມີຫຼາຍກອງທຶນໂພດ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງມີຄວາມລຳບາກ ແລະ ມີບັນຫາຕາມມາ ແລະ ອີກບັນຫາໜຶ່ງແມ່ນໂຮງງານມັນຕົ້ນອິນໂດຊາຍນາ ຍັງບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ ແລະ ເປັນໜີ້ປະຊາຊົນ, ການຈັດສັນງົບປະມານພັດທະນາແຕ່ລະເຂດແຂວງ ແມ່ນຢາກໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນເຂດເມືອງວິລະຊົນ ກໍ່ໃຫ້ຈັດສັນຕ່າງຫາກ ແລະ ໂຄງການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ, ວຽກງານການສຶກສາ ກໍ່ຢາກໃຫ້ເນັ້ນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ.