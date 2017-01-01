ການນຳແຂວງ ອຸດົມໄຊ ລົງກວດກາເບິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຈຸດບ້ານນາຄົກ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຢູ່ຊ່ວງໄລຍະແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນແຕ່ລະຈຸດພວມເລັ່ງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານ ການນຳແຂວງ ເຊິ່ງນຳໂດຍທ່ານ ເພັດສາຄອນ ຫຼວງອາໄພ ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຈຶ່ງພ້ອມກັນລົງສໍາຫຼວດກວດກາເບິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວ ຢູ່ຈຸດບ້ານນາຄົກ ເມືອງງາ ແຂວງອຸດົມໄຊ.
ການລົງເຄື່ອນໄຫວສຳຫຼວດກວດກາເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ ຈີນ ຢູ່ຈຸດບ້ານ ນາຄົກ ເມືອງງາ ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຊອກຮູ້,ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ,ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງ,ຂໍ້ສະດວກ,ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຂອງການດຳເນີນງານ ເຊິ່ງໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ເກິນ ຈິງລີ ຫົວໜ້າຄຸມງານຢູ່ຈຸດເມືອງງາ ໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມຂອງການກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນທາງໂຄງການແມ່ນກໍ່ສ້າງສໍາເລັດບາງໜ້າວຽກແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແຄັມພັກເຊົ່າ ສ່ວນວຽກຫຼັກທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຄະນະນີ້ແມ່ນການ ປັບປຸງກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ,ຂົວ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຂົນສົ່ງວັດສະດຸແລະອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການກໍ່ສ້າງ,ກໍ່ສ້າງຂົວຂອງເສັ້ນທາງລົງໄຟແລະເຈາະອຸໂມງ ເຊິ່ງຢູ່ໃນເມືອງງາ ທີ່ພວມເຈາະແມ່ນມີທັງໝົດ 8 ຈຸດ ລວມທັງລາຍງານກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ບ້ານດັ່ງກ່າວອອກຈາກເຂດທີ່ກຳນົດ ໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ກໍານົດໄວ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດສະຖານີ ແລະ ເຂດອ້ອມຂ້າງ.
ຈາກນັ້ນ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ສະເໜີບາງບັນຫາທີ່ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ໃນຄັ້ງນີ້ ທັງຝ່າຍພາກລັດຂອງແຂວງແລະຝ່າຍບໍລິສັດຜູ້ຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບຽບຫຼັກການຂອງການເຂົ້າມາເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ຂອງກຳມະການຈີນ,ການນຳໃຊ້ລົດຮັບໃຊ້ໂຄງການ,ການບັນທຸກວັດສະດຸໜັກເກີນກຳນົດ,ການຂາດການພົວພັນປະສານງານລະຫວ່າງການນຳເມືອງແລະບໍລິສັດຜູ້ຮັບເຫມົາ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາດັ່ງກ່າວແລະເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນ ສະເພາະຊ່ວງແຂວງອຸດົມໄຊ ດໍາເນີນໄປຕາມທິດທາງແຜນການແລະກຳນົດເວລາ ນັ້ນ ທ່ານ ເພັດສາຄອນ ຫຼວງອາໄພ ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ພ້ອມທັງແນະນຳໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ພ້ອມຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື,ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງ. ຈາກນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ພ້ອມກັນຢ້ຽມຊົມເບິ່ງການກໍ່ສ້າງຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂຸດເຈາະອຸໂມງ ຕື່ມອີກ.