ການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວ ປະຈຳປີ ພສ 2560 ຄສ 2017 ທີ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງ

ບັນຍາກາດການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ຢູ່ເມືອງມໍລະດົກໂລກຫຼວງພະບາງປີນີ້ ຈັດຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກຳ ເລີ່ມວັນທີ 10 ເມສາ ມີການລົງຕະຫຼາດນັດທີ່ເດີ່ນທາດຫຼວງ. ຕອນຄໍ່າ ມີການສະແດງ ສິລະປະ – ວັນນະຄະດີ ຈາກສິລະປິນທີ່ມີສື່ສຽງຂອງລາວ, ວັນທີ 11 – 12 ເມສາ ຕອນຄໍ່າເວລາ ມີງານປະກວດນາງສັງຂານຢູ່ເດີ່ນທາດຫຼວງ, ວັນທີ 13 ເມສາ ຕອນເຊົ້າ ແຫ່ຊ້າງຮຽງເກີຍຢູ່ຂ້າງຫໍພິພິຕະພັນເບື້ອງວັດໃໝ່ ແລະ ໜ້າວັດຊຽງທອງ ແລະ ຊົມການປະກວດອາຫານພື້ນເມືອງ, ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາພື້ນເມືອງ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ເດີ່ນທາດຫຼວງ, ວັນທີ 14 ເມສາ ຕອນເຊົ້າຈັດ ໂລະລາດ ຫຼື ລົງຕະຫຼາດນັດແບບມວນຊົນແຕ່ 3 ແຍກຫຼັງຫໍພະບາງ ຫາ 3 ແຍກພະແນກໂຍທາແຂວງ, ໂດຍມີ ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ, ການນຳຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ມວນຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ຊົມການວາງສະແດງ ແລະ ຊື້ – ຂາຍ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເປັນຕົ້ນເຄື່ອງຫັດຖະກຳ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍຕ່າງໆ ພິເສດແມ່ນເຄື່ອງທີ່ຈະນຳໄປປະກອບໃນພິທີກຳໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ຢູ່ແຕ່ລະຄອບຄົວ ທີ່ຊາວຫຼວງພະບາງ ເຄີຍປະຕິບັດມາ.
ຕອນບ່າຍ ໄດ້ມີການລົງຕົບພະທາດຊາຍທີ່ ດອນຊາຍມຸງຄຸນ ຢູ່ບ້ານຊຽງແມນ ເມືອງຈອມເພັດ ກິດຈະກຳປະກອບມີ ການບູຊາພະທາດຊາຍ, ບາສີ, ສະແດງສິລະປະ – ວັນນະຄະດີ, ແຂ່ງຂັນກິລາພື້ນເມືອງ, ຈູດບັ້ງໄຟຫາງ, ທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວເມືອງຈອມເພັດ, ວັນທີ 15 ເມສາ ຕອນເຊົ້າ ການນໍາຂັ້ນຕ່າງໆໄດ້ໄປທ່ຽວຊົມບ້ານວັັດທະນະທໍາເຜົ່າລື້ຜານົມ, ຊົມການສະແດງສິລິປະວັນນະຄະດີທີ່ເປັນເອກະລັດຂອງຊົນເຜົ່າລື້, ບາສີສູ່ຂັວນໃຫ້ແກ່ການນໍາຂັ້ນຕ່າງໆ, ພ້ອມດ້ວຍແຂກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຕອນບ່າຍ ຊົມຂະບວນແຫ່ຫວໍ່(ແຫ່ນາງສັງຂານ) ຢູ່ເສັ້ນທາງກາງເມືອງ ຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ ແຕ່ວັດທາດນ້ອຍ ຫາ ວັດຂຽງທອງ ມີຂະບວນແຫ່ທັງໝົດ 43 ຂະບວນ ແຕ່ລະຂະບວນແມ່ນສະແດງເຖີງວັດທະນະທຳ ທີ່ເປັນປະເພນີຂອງຊາວຫຼວງພະບາງ ທີ່ຍັງຄົງໄດ້ຮັບການອານຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາມາຈົນເຖີງປະຈຸບັນ, ວັນທີ 16 ເມສາ ເປັນມື້ສັງຂານຂື້ນປີໃໝ່ ໃນຕອນເຊົ້າ ບັນດາການນໍາພັກ – ລັດ ຂັ້ນຕ່າງໆ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ແຂກທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຮ່ວມກັນໃສ່ບາດຢູ່ໜ້າວັດແສນ ແລະ ຕາມວັດວາອາຣາມແຫ່ງຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ ຂື້ນບູຊາພະທາດຈອມສີ (ພະທາດສັກສິດມິ່ງຂັວນເມືອງຂອງຊາວເມືອງຫຼວງພະບາງ), ຕອນບ່າຍ ຊົມຂະບວນແຫ່ຫວໍ່ ຢູ່ເສັ້ນທາງກາງເມືອງ ຖະໜົນສີສະຫວ່າງວົງ ແຕ່ວັດຊຽງທອງ ຫາ ວັດທາດນ້ອຍ, ຕອນຄໍ່າ, ຊົມຂະບວນແຫ່ພະຍານາກ, ໂຄມໄຟ ແຕ່ພະທາດຈອມສີ ລົງມາເຂົ້າສູ່ໜອງ ໃນຫໍພິພິຕະພັນ (ພະລາດຊະວັງເກົ່າ) ແລະ ຊົມການສະແດງລະຄອນພະລັກ – ພະລາມ, ຟ້ອນຍັກ, ຟ້ອນລີງ, ຟ້ອນນາງແກ້ວ, ວັນທີ 17 ເມສາ ຕອນເຊົ້າ ເຕົ້າໂຮມພະພິຂຸສົງ, ການນໍາພັກ – ລັດ, ເຖົ້າແກ່ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ, ມວນຊົນທັງແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ຫໍພະບາງເພື່ອລາດທະນາອັງເຊີນ ອົງພຣະບາງເທວະຣາດ ຈາກຫໍພຣະບາງ ມາປະດິດສະຖານຢູ່ວັດໃໝ່ ສຸວັນນະພູມມາລາມ ເພື່ອໃຫ້ຊາວພຸດທະສາສະນິກະຊົນໄດ້ຫົດສົງ ຕາມປະເພນີ, ຕອນບ່າຍ ການນໍາພັກ – ລັດ ແລະ ນາງສັງຂານທັງ 7 ໄປສົງນໍ້າພະພຸດທະຮູບ ຢູ່ຖໍ້າຕິ່ງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ, ຕອນຄໍ່າ ສືບຕໍ່ສົງນໍ້າພະບາງ ແລະ ຊົມການສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີ ຈາກໂຮງລະຄອນພະລັກພະລາມ ຈົນເຖີງ ວັນທີ 20 ເມສາ ຕອນເຊົ້າ ຈະມີພິທີອາລາດຊະນາອັງເຊີນອົງພຣະບາງ ກັບຄືນໄປປະດິດສະຖານໄວ້ຫໍພະບາງຕາມເດີມ ເປັນອັນວ່າສໍາເລັດການຫຼີ້ນບຸນປີໃໝ່ລາວທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ.