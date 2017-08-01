ກຳມະບານຮາກຖານ ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງອຸດົມໄຊ ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 9 ຂອງຕົນ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 9 ຂອງກໍາມະບານຮາກຖານ ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງອຸດົມໄຊ ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກັນຍາ 2017 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງ 4 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມບັດ ຄຳພິດາ ປະທານກຳມະບານຮາກຖານ ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ,ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ສົມສັກ ຄຳລ້ານ ຮອງປະທານສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງ,ທ່ານ ດວງໃຈ ອ່ອນຊົມພູ ຮອງປະທານອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ມີບັນດາຄະນະປະທານ ພ້ອມທັງສະ ມາຊິກກະມະບານພາຍໃນອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ແລະ ແຂກເຊີນຈາກອົງ ການອ້ອມຂ້າງ.
ໃນການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນໄດ້ຮັບຝັງການສະຫຼຸບລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກຳມະບານ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງສະປະກອບມີທັງດ້ານດີ,ດ້ານອ່ອນ,ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ລວມທັງທິດທາງແຜນ ການໃນ 3 ປີຕໍ່ໜ້າ ໃນນັ້ນ ຜົນງານດ້ານດີ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກຳມະ ບານຮາກຖານ ແລະ ສະມາຊິກກຳມະບານທີ່ຍາດມາໄດ້ ມັນໄດ້ສະແດງອອກຄື ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 5 ເປັນເຈົ້າ ປະຈຳປີ 2016 ແລະສະມາຊິກກຳມະບານທຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຍັງ ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍປະຈຳ 3 ປີ ຕື່ມອີກ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສືບຕໍ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ 3 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍນັ້ນ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສະມາຊິກກຳມະບານ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງທິດທາງແຜນການ ຢ່າງກົງໄປ ກົງມາ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ ປ່ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະກໍາມະບານຮາກຖານຊຸດໃຫມ່ ເພື່ອສືບຕໍ່ຊີ້ນຳ ນຳພາສະມາຊິກ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕາມທິດທາງແຜນການຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດ ກໍຄື ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານແຂວງ ຈັດຂຶ້ນ.