ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນ້ຳ ແລະຊັບພະ ຍາກອນນ້ຳ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດປັບປຸງຄືນເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບປະຈຸບັນ

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11/05/2017 ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ທີ່ປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການຂຶ້ນສະເໜີ ປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳ ແລະຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ຈາກທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ທ່ານ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນ້ຳ ແລະຊັບພະ ຍາກອນນ້ຳ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມາ 21 ປີແລ້ວ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍເຫັນວ່າໂຄງສ້າງແລະເນື້ອໃນ ຂອງກົດໝາຍ ມາຮອດປະຈຸບັນຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະຈະແຈ້ງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຕກຕ່າງກັນ ເປັນສາເຫດໃຫ້ການນຳເອົາກົດໝາຍໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນໃນຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ໂຄງສ້າງຂອງກົດໝາຍ ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບໂຄງຮ່າງຂອງກົດໝາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ, ການກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ແກ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາ ກ່ຽວກັບວຽກງານນ້ຳ ແລະຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ແມ່ນຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຫຼາຍກະຊວງ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ເປັນອົງການຮັບຜິດຊອບລວມ ແລະເປັນໃຈການປະສານງານ, ຄຸ້ມຄອງ ນ້ຳ ແລະຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍສະບັບເກົ່າຍັງບໍ່ໄດ້ກຳນົດ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ນ້ຳ ແລະຊັບພະຍາກອນນ້ຳແຫ່ງຊາດ, ການອະນຸຍາດນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະການປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນ, ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ, ອ່າງເກັບນ້ຳ, ນ້ຳໃຕ້ດິນ, ດິນບໍລິເວນນ້ຳ ກໍ່ຄືລະບົບລະບາຍນ້ຳ ແລະບຳບັດນ້ຳເປື້ອນໃນຕົວເມືອງ, ການກຳນົດນົດປະລິມານນ້ຳໄຫລຕ່ຳສຸດ, ຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະຄ່ານຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ຄ່າປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນ ແລະການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງຂະແໜງການ, ສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ຈຳເປັນແລະສຳຄັນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ ແລະຊັບພະຍາກອນນ້ຳໃຫ້ຢືນຍົງ ແລະມີປະສິດທິຜົນ.
ສຳລັບໂຄງສ້າງຂອງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງປະກອບມີ 13 ພາກ 7ໝວດ ແລະ 96 ມາດຕາ ໃນນີ້ ໄດ້ປັບປຸງທັງໝົດ 28 ມາດຕາ, ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ 67 ມາດຕາ ແລະຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ 3 ມາດຕາ.