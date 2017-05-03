ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 3/05/2017 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.
ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ການຂຶ້ນສະເໜີ ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ຈາກທ່ານ ສອນທະນູ ທຳມະວົງ ກຳມະການສູນກາງພັກ ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ເນື່ອງຈາກວ່າກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບຮອງແຕ່ປີ 2009 ແລະນຳໃຊ້ມາໄດ້ 7 ປີແລ້ວ ເຫັນວ່າມີບາງອັນຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່, ຍັງມີບາງຄຳສັບໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສະບັບເກົ່າຍັງບໍ່ທັນຮັດກຸມ, ບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ເຮັດໃຫ້ການຕີຄວາມໝາຍ ບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບ, ຕ້ອງແຍກເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໃຫ້ລົງເລິກສະເພາະເປັນກົດໝາຍທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງເພາະຕາມແຜນການ ສ້າງກົດໝາຍຈະໄດ້ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາວໜຸ່ມ, ຕ້ອງການຍົກສູງບົດບາດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ຕ້ອງການເພີ່ມທະວີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງລັດ, ສັງຄົມ, ຄອບຄົວ ຕໍ່ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວປີ 2009 ປະກອບ ມີ 11 ພາກ, ມີ 5 ໝວດ, 55 ມາດຕາ.
ສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍ ສະບັບປັບປຸງປະກອບ ມີ 11 ພາກ, 5 ໝວດ, 3 ມາດຕາ, ປັບປຸງໃໝ່ 51 ມາດຕາ, ສ້າງໃໝ່ 4 ມາດຕາ ແລະຕັດອອກ 1 ມາດຕາ.
ຫລັງຈາກນັ້ນ ສະມາຊິກສະພາຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນເຂົ້າໃສ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ເນື້ອໃນ ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ມີເນື້ອໃນຮັດກຸມ ແລະແທດເໝາະກັບສະພາບໃນປະຈຸບັນ.