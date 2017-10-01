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ຄະນະຜູ້ແທນລາວ ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນກັບຄູ່ເຈລະຈາທີ່ຟີລິບປິນ

    Lao National RadioNewsຄະນະຜູ້ແທນລາວ ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນກັບຄູ່ເຈລະຈາທີ່ຟີລິບປິນ

​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ມອບໝາຍຈາກພະນະ​ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ຕິດພາລະກິດພາຍໃນ, ພາຍຫລັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 31 ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງມະນີລາ, ປະເທດຟິລິບປີນ ມາແຕ່ວັນທີ 12-13 ພະຈິກ 2017, ທ່ານ ອາ​ລຸນ​ແກ້ວ ກິດ​ຕິ​ຄຸນ, ລັດຖະມົນຕີປະຈຳ​ສຳນັກງານ​ນາຍົກລັດ​ຖະມົນຕີ​ ໄດ້​ນຳພາ​ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ລາວ ສືບຕໍ່​ເຂົ້າຮ່ວມ​ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຕ່າງໆກັບ​ຄູ່​ເຈລະຈາ​ ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ພະຈິກ 2017, ເຊິ່ງເປັນມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມຄື​: ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດອາຊຽນບວກສາມ ຄັ້ງທີ 20, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງການພົວພັນອາຊຽນ-ການາດາ ຄົບຮອບ 40 ປີ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງການພົວພັນອາຊຽນ-ອີຢູ ຄົບຮອບ 40 ປີ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກ (EAS) ຄັ້ງທີ 12, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄູ່ຮ່ວມເສດຖະກິດແບບຮອບດ້ານລະດັບພາກພື້ນ (RCEP), ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ອິນເດຍ ຄັ້ງທີ 15 ແລະ ພິທີມອບຮັບການເປັນປະທານຫມຸນວຽນອາຊຽນ ສໍາລັບປີ 2018.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດບວກ​ສາມ ຄັ້ງ​ທີ 20, ປະກອບມີປະມຸກລັດ ແລະ ຫົວຫນ້າລັດຖະບານຈາກ 10 ປະເທດອາຊຽນ ແລະ 3 ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ: ສປ ຈີນ, ສ. ເກົາຫລີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້​ກ່າວສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີຕໍ່ການ​ຮ່ວມ​ມື​ອາ​ຊຽນ​ບວກ​ສາມໃນໄລຍະ​ 20 ປີຜ່ານມາ, ໂດຍ​ໄດ້​ຕີ​ລາຄາ​ສູງ​ຕໍ່ໝາກຜົນ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມືໃນດ້ານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄໍ້າປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງການເງິນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງສະບຽງອາຫານ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການເຊື່ອມຈອດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ, ການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳ, ການໄປມາຫາສູ່ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ​ໃນພາກພື້ນ ແລະອື່ນໆ. ກອງ​ປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືອາຊຽນບວກ​ສາມ ​​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼງການ​ມະນິລາ ວ່າ​ດ້ວຍ​ອາຊຽນບວກ​ສາມ ຄົບຮອບ 20. ນອກ​ນັ້ນ, ​ກອງ​ປະຊຸມຍັງ​ໄດ້​ຕີ​ລາຄາ​ວ່າທ່າມກາງ​ສະພາບ​ແວດລ້ອມ​ພາກພື້ນ ​ແລະ ສາກ​ົນທີ່​ສັບສົນ​ເຊັ່ນ: ການ​ຕ້ານ​ຍຸກ​ໂລກາ​ພິວັດ ​ແລະ ການປົກ​ປ້ອງຕະຫຼາດພາຍ​ໃນ ບວກ​ກັບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຕ່າງໆດ້ານ​ການ​ທະຫານ ​ແລະ ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ທະຫານ, ອາຊຽນບວກ​ສາມ ​ຄວນເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ບັນຫາ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຂ້າມ​ແດນ​ເຊັ່ນ: ບັນ​ຫາ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາດ, ການກໍ່ການ​ຮ້າຍ, ພະຍາດ​ລະ​ບາດ, ​ແລະອື່ນໆ ​ແນ​ໃສ່​ເສີມ​ຂະຫຍາຍບົດ​ບາດໃນ​ການ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ຂັບ​ເຄື່ອນສຳ​ລັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ ແລະ ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດຢູ່​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ທັງ​ນີ້​ກໍເພື່ອສ້າງພື້ນ​ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ການ​ສ້າງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ. ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງນີ້, ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼງການ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ​ທາງ​ສະບຽງອາຫານ ​​​ແນ​ໃສ່​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ເປັນໜຶ່ງ​ໃນ​ບູລິ​ມະ​ສິດ​ຫຼັກຂອງ​ອາຊຽນບວກສາມ​ນີ້​ ໃຫ້ນັບ​ມື້​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ.

​ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງອາຊຽນ-ການາດາ ຄົບຮອບ 40 ປີ, ເຊິ່ງເປັນ​ກອງ​ປະຊຸມ​​ລະດັບ​ຜູ້ນຳ​ຄັ້ງທຳ​ອິດ ນັບ​ແຕ່​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ສ້າງຕັ້ງການ​ພົວພັນ​​ໃນ​ຖານະ​ຄູ່​ເຈລະຈາ, ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່​ຈະ​ຮັດ​ແໜ້ນການ​ຮ່ວມ​ມືອາຊຽນ-ກາ​ນາ​ດາ ​ໃຫ້ໜັກ​ແໜ້ນກວ່າ​ເກົ່າ. ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ຕໍ່ການ​ສ້າງຕັ້ງສຳນັກງານ​ການ​ທູດ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງທູດ​ປະຈຳ​ອາຊຽນຂອງກາ​ນາ​ດາທີ່ຈາ​ກາກ​ຕາ ​ໃນ​ປີ 2016 ​ແລະ ການ​ສ້າງຕັ້ງສຳນັກງານ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ກາ​ນາ​ດາ​ຢູ່​ຄົບ​ທຸກ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ​ອາຊຽນ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ.  ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ຄັ້ງນີ້ ​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼງການ​ວ່າດ້ວຍການ​ສະ​ເຫຼີມສະຫຼອງການ​ພົວພັນ​ອາຊຽນ-ກາ​ນາ​ດາ ຄົບຮອບ 40 ປີ, ເຊິ່ງໄດ້​ຢືນຢັນ​ຄວາມໝາຍໝັ້ນ​ໃນ​ການ​ສືບຕໍ່​ເພີ່ມ​ທະ​ວີການຮ່ວມມືໃນດ້ານ​ຕ່າງໆ ກວມ​ເອົາ​ຂົງ​ເຂດ​ການ​ເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ດ້ານເສດ​ຖະ​ກິດ, ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ, ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການສຶກສາ ແລະ ການ​ໄປ​ມາ​ຫາ​ສູ່ ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ຊາ​ຊົນສອງ​ພາກ​ພື້ນ ​ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມ​ນັ້ນ, ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ອາຊຽນ ກໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຊົມ​ເຊີຍ​ຕໍ່ ກາ​ນາ​ດາ ທີ່ໄດ້​ປະ​ກາດ​ຈະ​ໃຫ້​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ ມູນ​ຄ່າ 10 ລ້ານ​ໂດ​ລາໃຫ້​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ ພາຍ​ໃນ 5 ປີ​ຕໍ່​ໜ້າໆ.

ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ອາຊຽນສະ​ເຫຼີມສະຫຼອງການ​ຮ່ວມ​ມື​ອາຊຽນ-ສະຫະພາບ ​ເອີຣົບ (ອີ​ຢູ) ຄົບຮອບ 40 ປີ, ເຊິ່ງເປັນ​ການ​ພົບ​ປະ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ລະດັບ​ຜູ້ນຳ ລະຫວ່າງ​ອາຊຽນ ​ແລະ ອີ​ຢູ,​ ໄດ້​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ຕໍ່​ການ​ພົວ​ພັນອາ​ຊຽນ​-​ອີ​ຢູ ໃນ​ໄລ​ຍະ 40 ປີ​​ຜ່ານ​ມາ, ເຊິ່ງ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຄືບໜ້າທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ຫຼາຍດ້ານ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ດ້ານ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພພິບັດ, ການ​ເຊື່ອມ​ຈອດ, ການ​ໄປ​ມາ​ຫາ​ສູ່​ກັນ, ການ​ຄ້າ-ການ​ລົງທຶນ, ເຊິ່ງເປັນ​ຄູ່​ຄ້າ​ໃຫຍ່​ອັນ​ດັບ​ສາມ​ຂອງ​ອາຊຽນ ​ແລະ ​ເປັນຜູ້​ລົງ​ທຶນ​​ໃຫຍ່​ອັນ​ດັບໜຶ່ງຢູ່​ໃນ​ອາຊຽນ. ​ໃນ​ໂອກາດ​ນີ້, ຜູ້ນໍາທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ​​ໄດ້ເຫັນ​ດີ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼງການສະ​ເຫຼີມສະຫຼອງການ​ພົວພັນ​ອາຊຽນ-ອີ​ຢູ ຄົບຮອບ 40 ປີ.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ (EAS) ຄັ້ງ​ທີ 12 ໄດ້ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆພາຍ​ໃຕ້ 6 ຂົງ​ເຂດ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງ​ EAS (ການ​ເງິນ, ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ການ​ສຶກ​ສາ, ບັນ​ຫາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ ພະ​ຍາດ​ລະ​ບາດ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພ​ພິ​ບັດ, ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ຈອດ​ອາ​ຊຽນ) ​ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ. ບັນດາ​ຜູ້ນຳ EAS ຍັງໄດ້​ຢ້ຳ​ຄືນ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ EAS ໃນ​ການເປັນ​ເວ​ທີ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລືຂອງ​ຜູ້​ນຳ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ການ​ເມືອງ ແລະ ເສດ​ຖ​ະ​ກິດ ທີ່​ມີ​ຄວ​າມ​ສຳ​ຄັນ ແນ່​ໃສ່​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນແລະກັນ ແລະ ການຮ່ວມ​ມື​ກັນ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ກໍ່​ຄືໃນ​ໂລກ, ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບຮອງ​​ເອກະສານ​ສຳຄັນ​ຈຳນວນໜຶ່ງ​ຄື: 1). ຖະ​ແຫຼງການຜູ້ນຳ EAS ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສະໜອງເງິນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, 2). ຖະ​ແຫຼງການຜູ້ນຳ EAS ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, 3). ຖະ​ແຫຼງການຜູ້ນຳ EAS ວ່າດ້ວຍອາວຸດເຄມີ, ​ແລະ  4). ຖະ​ແຫຼງການຜູ້ນຳ EAS ວ່າດ້ວຍອາວຸດເຄມີ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລາມຂອງແນວຄິດກໍ່ການຮ້າຍ. ກອງ​ປະ​ຊຸມຍັງ​ໄດ້​ແລກ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ​ ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ແລະ ລັດ​ທິ​ຫົວ​ຮຸນ​ແ​ຮງຢູ່ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ, ບັນ​ຫາ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຂ້າມ​ຊາດ, ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ, ໄພ​ພິ​ບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ໂລກ​ລະ​ບາດ ແລະ ​ບັນ​ຫາ​ອື່ນໆ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ ແລະ ເປັນ​ຫ່ວງຮ່ວມ​ກັນ.

ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄູ່ຮ່ວມເສດຖະກິດແບບຮອບດ້ານລະດັບພາກພື້ນ (RCEP), ບັນດາຜູ້ນຳໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການເຈລະຈາສັນຍາ RCEP ແລະ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສຳເລັດການເຈລະຈາ ສັນຍາດັ່ງກ່າວໂດຍໄວ. ຈຸດປະສົງສຳຄັນຂອງສັນຍາ RCEP ແມ່ນແນໃສ່ການສ້າງໂອກາດທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ແກ່ປະເທດສະມາຊິກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາງດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິການ.

ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ອາຊຽນ-ອິນ​ເດຍ ຄັ້ງທີ 15 ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເພິ່ງ​ພໍ​ໃຈຕໍ່ໝາກຜົນ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ອາ​ຊຽນ-ອິນເດຍໃນ​ໄລ​ຍະ 25 ປີຜ່ານ​ມາ, ເຊິ່ງ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຄືບໜ້າທີ່​ສຳຄັນ ​ແລະ ​ໄດ້​ຕີ​ຄາ​ສູງ​ຕໍ່ການ​ຕົກລົງ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມສະຫຼອງ​​ການ​ພົວພັນ​ອາຊຽນ-ອິນ​ເດຍ ຄົບຮອບ 25 ປີ ໃນວັນທີ 25-26 ມັງກອນ 2018 ທີ່ ນິວ​ເດັນ​ລີ, ປະເທດອິນ​ເດຍ, ເຊິ່ງ​ຈະ​ເປັນ​ໂອກາດ​ສຳຄັນ ​​ເພື່ອກຳນົດວິ​ໄສ​ທັດ​ຮ່ວມ​ກັນ ແນ​ໃສ່​ຮັດ​ແໜ້ນການ​ຮ່ວມ​ມື​ອາຊຽນ-ອິນ​ເດຍ ​ໃນ​ອະນາຄົດ. ກອງ​ປະຊຸມຍັງເຫັນ​ວ່າ, ​ໃນ​ຖານະ​ທີ່​ອາຊຽນ ​ແລະ ອິນ​ເດຍ ​ເປັນ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ​ແລະ ມີ​ພື້ນຖານ​ການ​ພົວພັນທີ່​ດີ​​ທາງ​​ວັດທະນະທຳ, ​ສອງ​ຝ່າຍ ຄວນ​​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ການຮ່ວມ​ມື​ດ້ານການເຊື່ອມຈອດ, ການຄ້າ-ການ​ລົງ​ທຶນ, ວິທະຍາສາດ-​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການ​ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ​ແລະ ການໄປມາຫາສູ່ກັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ​​ໃຫ້​ນັບ​ມື້ນັບ​ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນຕອນຄໍ່າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໃນພິທີມອບຮັບການເປັນປະທານຫມຸນວຽນອາຊຽນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ໂຣດິກໂກ ດູເຕີເຕ, ປະທານາທິບໍດີແຫ່ງ ຟິລິບປີນ ໄດ້ກ່າວມອບການເປັນປະທານອາຊຽນ ສຳລັບປີ 2018 ຢ່າງເປັນທາງການ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ລີ ເຊີນ ຫລົງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສິງກະໂປ.

 