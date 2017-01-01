ຄະນະໂຄສະນາ ອົບຮົມສູນກາງພັກ ເປີດບັ້ນ ດຳເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພັກ

ຄະນະໂຄສະນາ ອົບຮົມສູນກາງພັກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ບັ້ນດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພັກຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 20-26 ມີນາ 2017 ນີ້ ຢູ່ສະໂມສອນ ຄະນະໂຄສະນາ ອົບຮົມສູນກາງພັກ ໂດຍພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານ ຂອງສະຫາຍ ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງພັກ,ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາ ອົບຮົມສູນກາງພັກ, ມີບັນດາຄະນະພັກ, ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ແລະ ສະມາຊິກພັກອ້ອມຂ້າງ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ສູນກາງພັກ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ບັ້ນດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ ປັບປຸງປົວແປງພັກ ໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການສໍາຫລວດ ກວດຄືນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IV ຂອງຄະນະພັກຄະນະໂຄສະນາ ອົບຮົມສູນກາງພັກ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະໜ່ວຍພັກ ແລະ ສະມາຊີກພັກ ເພື່ອພ້ອມກັນກໍານົດແຜນການ ແລະ ມາດຕະການ ແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວ ແລະ ຕ້ອງບັນລຸການຫັນປ່ຽນຕົວຈິງ ໄປສູ່ອັນໃໝ່ທີ່ຕັ້ງໜ້າ ພ້ອມນີ້ ກໍຕ້ອງບັນລຸໃຫ້ໄດ້ຕາມເນື້ອໃນຄໍາສັ່ງ ຂອງກົມການເມືອງ,ສະມາຊິກພັກ ທຸກສະຫາຍຕ້ອງເຊື່ອມຊຶມ, ກໍາແໜ້ນຕໍ່ເນື້ອໃນ ເພື່ອເຮັດການດໍາເນີນ ຊີວິດການເມືອງຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມເລີກເຊິ່ງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ຂ່າວ: ຂປລ