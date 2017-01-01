ໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2017 ນີ້, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນງວດ 1 ປະຈໍາປີ 2017 ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ຮອດວັນທີ 31 ມີນາ 2017 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ວ່າ: ໃນງວດ 1 ປະຈໍາປີ 2017 ນີ້ ລັດຖະ ບານ ສາມາດເກັບລາຍຮັບ ໄດ້ທັງໝົດ 4.621,58 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 77,89% ຂອງແຜນການງວດ 1 ຫລື ເທົ່າກັບ 19,30% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງສົກປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,57%. ໃນນັ້ນລາຍຮັບ ພາຍໃນ 4.183,37 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 77,78% ຂອງແຜນການງວດ 1 ຫລື ເທົ່າກັບ 19,49% ຂອງແຜນການປີ ຫລື ເພີ່ມຂຶ້ນ 18,52% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງສົກປີຜ່ານມາ; ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຕ່າງປະເທດ 438,20 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 78,87% ຂອງແຜນການງວດ 1 ຫລື ເທົ່າກັບ 17,68% ຂອງແຜນການປີ ຫລື ຫລຸດລົງ -57,06% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງປີຜ່ານມາ.
ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບ ໃນງວດ 1 ປີ 2017 ເຖິງວ່າຈະຍັງບໍ່ທັນສາມາດ ຈັດເກັບໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ແຕ່ທຽບໃສ່ງວດ 1 ສົກປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າສາມາດ ຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ດີຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນລາຍຮັບພາຍໃນ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 18,52% ເຊິ່ງໃນນີ້ ຖານລາຍຮັບພາຍໃນ ທີ່ເປັນແຫລ່ງລາຍຮັບໃຫຍ່ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃນການຄ້ຳຈຸນ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ມາຈາກລາຍຮັບ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ເປັນຕົ້ນ ປະກອບມີຫົວໜ່ວຍ ທີ່ກົມຄຸ້ມຄອງເກັບ 200 ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ມອບອາກອນເປັນປົກກະຕິ. ສະເພາະການມອບພັນທະງວດ 1 ປີ 2017 ຂອງ 25 ບໍລິສັດ ຂະໜາດໃຫຍ່ ສູງເຖິງ 820,25 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ ບໍລິສັດເບຍລາວສູງສຸດ 354 ຕື້ກີບ, ບໍລິສັດມອບພັນທະ 10 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ ມີ 14 ບໍລິສັດ ແລະ ຫລຸດ 10 ຕື້ກີບລົງມາ ມີ 10 ບໍລິສັດ; ສໍາລັບໂຄງການໄຟຟ້າ ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 40 ໂຄງການ, ໃນນີ້ ໄດ້ດຳເນີນຜະລິດ ແລະ ປະຕິບັດ ພັນທະອາກອນແລ້ວ 17 ໂຄງການ ແລະ ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກເວັ້ນ 23 ໂຄງການ; ສະເພາະລາຍຮັບ ສ່ວຍສາອາກອນປົກກະຕິ (ອາກອນກຳໄລ, ອາກອນລາຍໄດ້, ອາກອນຊົມໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ) ແມ່ນປະຕິບັດ ໄດ້ໃນທ່ວງທ່າທີ່ດີ ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະດັບ 20% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບຈາກຄ່າທຳນຽມ ແມ່ນປະຕິບັດ ໄດ້ລື່ນແຜນງວດ 23%, ລາຍຮັບຈາກພາສີ ສາມາດຈັດເກັບໄດ້ 24,33% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 32,55%, ລາຍຮັບຈາກການນຳເຂົ້າ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ປະຕິບັດໄດ້ເກີນ ແຜນງວດປະມານ 7%, ປັດໃຈສຳຄັນ ແມ່ນຍ້ອນມີການຢຸດຕິ ການຍົກເວັ້ນ ພາສີ-ອາກອນ, ນອກນີ້ ຍັງມີຄ່າທຳນຽມທີ່ປະຕິບັດ ໄດ້ເກີນແຜນງວດ 37% ແລະ ສິ້ນສ່ວນອາໄຫລ່ເກີນ 11,5% ແລະ ອື່ນໆ.