ງານມະຫະກຳຊັບສິນທາງປັນຍາ 2017 ໄຂຂຶ້ນແລ້ວ

ໂດຍເຫັນໄດ້ຄວາມສຳ ຄັນຂອງວຽກງານຊັບສິນທາງ ປັນຍາ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະ ທຳ-ສັງຄົມ, ກົມຊັບສິນທາງ ປັນຍາ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຈັດງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາຂຶ້ນ ໃນວັນ ທີ 21 ເມສານີ້ ທີ່ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ ກ່າວວ່າ: ງານມະຫະກຳຊັບສິນ ທາງປັນຍາ ຄັ້ງນີ້ ເປັນຄັ້ງທີ 3, ເປັນງານວາງສະແດງຕະຫຼາດ ນັດຜົນງານທາງດ້ານຊັບສິນ ທາງປັນຍາຂອງ ລາວ ແລະ ເປັນນິມິດໝາຍສຳຄັນທີ່ ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດານັກປະ ດິດຄິດແຕ່ງ ແລະ ຜູ້ປະກອບ ການໄດ້ມີເວທີພົບປະ, ແລກ ປ່ຽນ, ຊື້-ຂາຍ ແລະ ສະເໜີຜົນ ງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ພູມປັນຍາພື້ນບ້ານ, ອັນເປັນ ມູນເຊື້ອຂອງຕົນ ເພື່ອປະກອບ ສ່ວນ ໃນການພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມ ແຂງ, ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມ ມື ແລະ ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານ ທຸລະກິດການຄ້າ, ງານຄັ້ງນີ້ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນທີ່ວ່າ: “ເສີມ ສ້າງຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແບບຍືນຍົງ”; ການຈັດງານໃນ ຄັ້ງນີ້ຍັງເປັນການສະເຫຼີມສະ ຫຼອງ ວັນຊັບສິນທາງປັນຍາ ໂລກ ວັນທີ 26 ເມສາ ຊຶ່ງປີນີ້ ໝູນວຽນມາເຖິງ 17 ປີພໍດີ ແລະ ໃນປີນີ້, ອົງການຊັບສິນ ທາງປັນຍາໂລກໄດ້ວາງຄຳ ຂວັນອອກ “ນະວັດຕະກຳຊ່ວຍ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ (Innovation Improving Lives)” ຊຶ່ງເປັນການຊີ້ໃຫ້ ເຫັນບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳ ຄັນຂອງຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນ ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມນະວັດຕະ ກຳ ແລະ ຫົວຄິດປະດິດແຕ່ງ; ພາຍຫຼັງໄຂງານມະຫະກຳຊັບ ສິນທາງປັນາຍາ 2017 ໃນ ງານຍັງໄດ້ມີພິທີຮັບຄຳຮ້ອງຂໍ ຈົດທະບຽນຖິ່ນກຳເນີດ “ເຂົ້າ ໄກ່ນ້ອຍ” ຂອງສະມາຄົມສົ່ງ ເສີມເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແຂວງຊຽງ ຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ; ຄຽງຄູ່ກັນກໍມີພິທີຮັບຄຳຮ້ອງຂໍ ຈົດທະບຽນສາກົນ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງ ໝາຍການຄ້າ ໂດຍຜ່ານລະ ບົບອະນຸສັນຍາມາດຣິດ ຂອງ ບໍລິສັດພະຄະເນດ ຫັດຖະກຳ ແພງໄໝ ເກລໍລີ ແລະ ບໍລິສັດ ຈຳປາລາວການກະເສດ; ນອກ ນັ້ນຍັງມີພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນ ສິດທິບັດທີ່ອອກໃຫ້ ພາຍໃຕ້ ກອບການຮ່ວມມື ເພື່ອອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ໃນການອອກ ສິດທິບັດ ສຳລັບຜູ້ຮ້ອງຂໍສິດທິ ບັດ ໃນ ລາວ ລະຫວ່າງ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ ແລະ ສຳນັກງານສິດທິ ບັດຍີ່ປຸ່ນ ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ການປົກປ້ອງສິນຄ້າລາວ ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ສາກົນແລ້ວ. ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ ງານຊັບສິນທາງປັນຍາ 2017 ໂດຍທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນ ກາງພັກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ເຈິ່ນ ຫວຽດແທັງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສສ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນ.