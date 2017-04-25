ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ນຳໜ້າຂອງຍຸກສະໄໝ ຕິດພັນກັບພື້ນຖານການຜະລິດ

ທ່ານ ປ້ານ ນ້ອຍມະນີ ປະທານສູນກາງສະຫະພັນ ກຳມະບານລາວ ໄດ້ຖະແຫຼງ ຂ່າວເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມ ສະຫຼອງວັນກຳມະກອນ ສາກົນ 1 ພຶດສະພາ ຄົບຮອບ 131 ປີ (1 ພຶດສະພາ 1886 – 1 ພຶດ ສະພາ 2017) ເມື່ອວັນທີ 24 ເມສານີ້ ທີ່ສູນກາງສະຫະພັນ ດັ່ງກ່າວ ວ່າ: ຄືດັ່ງພວກເຮົາ ຮັບຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ສະພາບ ແວດລ້ອມທີ່ຊົນຊັ້ນກຳມະ ກອນສາກົນ ແມ່ນໄດ້ກຳເນີດ ເກີດຂຶ້ນ ໃນທ້າຍສະຕະວັດທີ XVIII ຫາຕົ້ນສະຕະວັດທີ XIX ຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບເອີຣົບ ແລະ ອາເມຣິກາ ໄດ້ສຳເລັດ ການໂຄ່ນລົ້ມລະບອບສັກດີ ນາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງລະບອບນາຍ ທຶນຂຶ້ນແທນ ຍ້ອນຄວາມຮຽກ ຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນ ການຕອບສະໜອງວັດຖຸ ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆເຂົ້າໃນການຮັບ ໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນນັບມື້ນັບສູງ ຂຶ້ນ, ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການຂອງສັງຄົມໄດ້, ບັນດາ ປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ນຳພາ ປະເທດຂອງຕົນກ້າວເຂົ້າສູ່ການ ຜະລິດແບບອຸດສາຫະກຳ, ສ້າງ ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານຂຶ້ນຫຼາຍແຫ່ງ. ຈາກນັ້ນ ຈຳນວນກຳມະກອນ ກໍມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ໄປພ້ອມໆກັບການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງການຜະລິດໃນສັງ ຄົມ, ສະນັ້ນ ຈາກສະພາບການ ແລະ ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງພາ ໃຫ້ເກີດມີວັນກຳມະກອນສາ ກົນ ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງ ພວກນາຍທຶນ, ຊົນຊັ້ນກຳມະ ກອນຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດນັບມື້ຍິ່ງ ໜັກໜ່ວງອອກແຮງງານສຸດທີ່ ລຳບາກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຕໍ່ຊີວິດ ເນື່ອງຈາກລະບົບປ້ອງ ກັນໄພຂອງເຄື່ອງຈັກໃນເວລາ ນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີ, ນາຍທຶນນັບມື້ ເພີ່ມທະວີການກົດຂີ່ຂູດຮີດ, ບັງຄັບຂົ່ມເຫັງໃຫ້ກຳມະກອນ ອອກແຮງງານໂດຍບໍ່ມີເວລາ ພັກຜ່ອນມື້ໜຶ່ງເຮັດວຽກ 14 – 15 ຊົ່ວໂມງ, ອອກແຮງງານ ໜັກແຕ່ຄ່າແຮງງານພັດຕ່ຳ, ບໍ່ ມີການປ້ອງກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານໃນ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ບໍ່ໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບສະຫວັດດີການ – ສັງຄົມ ຈຶ່ງພາໃຫ້ເກີດມີຂໍ້ ຂັດແຍ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ດັ່ງກ່າວນັບມື້ນັບຮຸນແຮງຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ. ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານຈຳ ເປັນຈຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງກັນເປັນກຸ່ມ, ເປັນຂະບວນເພື່ອລຸກຮື້ຂຶ້ນຕໍ່ສູ້ ກັບຊົນຊັ້ນນາຍທຶນ, ທວງໃຫ້ ພວກນາຍທຶນເພີ່ມເງິນເດືອນ ແລະ ຫຼຸຸດຜ່ອນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ລົງ. ຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຄັ້ງທຳ ອິດແມ່ນຢູ່ປະເທດອັງກິດ ໃນ ປີ 1764 ເພາະປະເທດອັງກິດ ໃນເວລານັ້ນເປັນປະເທດທີ່ຂະ ຫຍາຍຕົວທາງດ້ານອຸດສາຫະ ກຳໄວກວ່າໝູ່ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ແລະ ເພື່ອ ນຳພາກຳມະກອນຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກ ນາຍທຶນ, ຊົນຊົ້ນກຳມະກອນ ໃນປະເທດອັງກິດ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດ ຕັ້ງ “ອົງການກຳມະບານ” ເປັນ ຕົວແທນຂອງຕົນຂຶ້ນ. ຈາກນັ້ນ ຂະບວນການຕໍ່ສູ້ຂອງຊົນຊັ້ນ ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງ ງານນັບມື້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະ ຫຍາຍຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ໃນເດືອນພະຈິກ 1884 ຢູ່ເມືອງຫຼວງຊິກາໂກ ເປັນຈຸດ ໃຈກາງອຸດສາຫະກຳຂອງປະ ເທດອາເມຣິກາ ຂະບວນກຳ ມະກອນໄດ້ມີການຕໍ່ສູ້ກັບ ພວກນາຍທຶນຢ່າງຮຸນແຮງ ເພື່ອທວງໃຫ້ເພີ່ມເງິນເດືອນ, ຫຼຸຸດຜ່ອນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ, ຮຽກຮ້ອງ, ປຸກລະດົມໃຫ້ກຳ ມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກ ແຮງງານທຸກທົ່ວໜ້າກຽມພ້ອມ ຕໍ່ສູ້ ເພື່ອທວງເອົາສິດຂອງຕົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍມີການຈັດຕັ້ງ ປະທ້ວງ ແລະ ເດີນຂະບວນ ຫຼາຍໆແຫ່ງ, ມີຂະບວນການ ໂຄສະນາ, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ໃຫ້ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານເຊື່ອມ ຊຶມຕໍ່ມະຕິຂອງສະຫະພັນແຮງ ງານນັບມື້ກວ້າງຂວາງ. ມາໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 1886 ເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ຊົນ ຊັ້ນກຳມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ ອອກແຮງງານ ໃນປະເທດອາ ເມຣິກາຢູ່ຕົວເມືອງຊິກາໂກໄດ້ ມີການຕໍ່ສູ້ ໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອໃນ ຂອງຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພວກນາຍທຶນຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມການສະເໜີຂອງກຳມະ ກອນວ່າ: “ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປບໍ່ໃຫ້ກຳ ມະກອນຜູ້ໃດເຮັດວຽກເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 8 ຊົ່ວໂມງພັກ ຜ່ອນ ແລະ 8 ຊົ່ວໂມງຮ່ຳຮຽນ” ໃນມື້ນັ້ນໄດ້ມີກຳມະກອນນັດ ຢຸຸດງານເຖິງ 5.000 ແຫ່ງ ໃນ ຕົວເມືອງໃຫຍ່ຂອງປະເທດອາ ເມຣິກາເຊັ່ນ: ນິວຢອກ, ບານ ຕີມໍ, ວໍຊິງຕັນ ແລະ ອື່ນໆ. ມີ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຖິງ 3 ແສນ 4 ໝື່ນ ຄົນ. ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ບັງ ຄັບໃຫ້ນາຍທຶນຕ້ອງຮັບຮອງ ເອົາສິດໃນການເຮັດວຽກຂອງ ກຳມະກອນໃນມື້ໜຶ່ງ 8 ຊົ່ວ ໂມງ. ຈາກເຫດການຂອງວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 1886 ມັນໄດ້ ສ້າງກະແສຟອງອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ແຂງແຮງເຖິງຂະບວນ ການກຳມະກອນຢູ່ທະວີບເອີ ຣົບ ແລະ ທະວີບອາເມຣິກາ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຂະບວນການ ຕໍ່ສູ້ຂອງກຳມະກອນໂລກ, ທັງ ເປັນບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວ ແຫ່ງໄຊຊະນະ, ເປັນວັນທີ່ມີ ຄວາມໝາຍອັນສຳຄັນໃຫຍ່ ຫຼວງຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ໃນຂະບວນການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອປົກ ປ້ອງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທຳຂອງຕົນ. ຕໍ່ໜ້າສະພາບການຄືແນວ ນັ້ນ, ມາໃນວັນທີ 14 ກໍລະ ກົດ ປີ 1889 ກອງປະຊຸມພັກ ກອມມູນິດສາກົນ ຄັ້ງທີ II ໄດ້ ໄຂຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ (ປະເທດຝຣັ່ງ), ມີຜູ້ແທນເຂົ້າ ຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 393 ຄົນ, ມາຈາກ 22 ປະເທດເອີຣົບ, ອາເມຣິກາ ແລະ ອາກຊັງຕິນ, ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຜ່ານໂຄງການດຳ ເນີນງານສຳຄັນຄື: ຊົນຊັ້ນກຳ ມະກອນສາມັກຄີຕໍ່ສູ້ ເພື່ອປະ ຕິບັດຄຳຂວັນ “ມື້ໜຶ່ງເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ກຳນົດເອົາ ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 1886 ເປັນ ວັນກຳມະກອນສາກົນ” ນັບແຕ່ ນັ້ນມາ “ວັນທີ 1 ເດືອນພຶດສະ ພາຂອງທຸກໆປີ ຈຶ່ງໄດ້ກາຍ ເປັນວັນບຸນໃຫຍ່ຂອງຊົນຊັ້ນ ກຳມະກອນໃນທົ່ວໂລກ”. ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານ ມາພາລະກຳປະຫວັດສາດ ຂອງຊົນຊັ້ນກຳມະກອນສາກົນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຢ່າງຈະ ແຈ້ງວ່າ: ຊົນຊັ້ນກຳມະກອນ ແມ່ນຊົນຊັ້ນນຳໜ້າຂອງຍຸກ ສະໄໝ ຕິດພັນກັບພື້ນຖານ ການຜະລິດ, ມີລະບຽບວິໄນ, ເປັນຜູ້ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີ ຄວາມສາມາດພຽງພໍທີ່ຈະລົບ ລ້າງລະບອບການພົວພັນສັງ ຄົມແບບກົດຂີ່, ບໍ່ຍຸຕິທຳ ແລະ ສ້າງສັງຄົມໃໝ່ທີ່ກ້າວໜ້າສີວິ ໄລ ແລະ ຍຸຕິທຳພາຍໃຕ້ການ ນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ. ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະ ບານລາວ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງການສະ ເຫຼີມສະຫຼອງ ໃນທຸກໆປີ ເພື່ອ ລະນຶກເຖິງມູນເຊື້ອສາມັກຄີຕໍ່ ສູ້ຂອງຊາວກຳມະກອນ ເພື່ອ ເປັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນ ປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງ ກຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງ ງານ. ສຳລັບປີ 2017 ນີ້ ສູນ ກາງສະຫະພັນກຳມະບານ ລາວໄດ້ຈັດກິດຈະກຳດັ່ງນີ້: 1. ອອກແຈ້ງການແນະ ນຳເຖິງສະຫະພັນກຳມະບານ ກະຊວງ, ອົງການ, ສະຫະພັນກຳ ມະບານ ນະຄອນຫຼວງແຂວງ, ເພື່ອຈັດຕັ້ງການສະເຫຼີມສະ ຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີເນື້ອໃນ ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ. 2. ໄດ້ຈັດຕັ້ງປາຖະກະ ຖາມູນເຊື້ອວັນກຳມະກອນສາ ກົນ ຄົບຮອບ 131 ປີ ເພື່ອເປັນ ການໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງ ງານໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຫັນ ໄດ້ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມ ສຳຄັນ, ເຫັນໄດ້ການກຳເນີດ, ເຕີບໃຫຍ່ຂອງຂະບວນກຳມະ ກອນສາກົນ ແລະ ກຳມະກອນ ລາວ. 3. ຈັດການບໍລິຈາກເລືອດ ໂດຍສົມທົບກັບອົງການກາ ແດງລາວໃນວັນທີ 28 ເມສາ 2017 ທີ່ສຳນັກງານສູນກາງ ສະຫະພັນກຳມະບານລາວ. 4. ຈັດຂະບວນການຍ່າງ ເພື່ອສຸຂະພາບ ໃນວັນທີ 1 ພຶດ ສະພາທີ່ສວນປະຕູໄຊ. 5. ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາ ກ໋ອຟ ສົມທົບກັບສະຫະພັນກິ ລາກ໋ອຟແຫ່ງຊາດລາວ ຊຶ່ງຈະ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ເມສາທີ່ ສະໜາມກິລາກ໋ອຟລອງວຽງ. ໃນໂອກາດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ໃນນາມຄະນະນຳຂອງສູນກາງ ສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ຈຶ່ງຂໍເຊີນຊວນມາຍັງບັນດາ ທ່ານຜູ້ນຳພັກ – ລັດ, ກະຊວງ, ອົງການ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກ ກຳມະບານ, ກຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກໆທ່ານຈົ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງສະ ເຫຼີມສະຫຼອງວັນກຳມະກອນ ສາກົນທີ່ໄດ້ໝູນວຽນມາ ຄົບ ຮອບ 131 ປີ ໃຫ້ມີບັນຍາກາດ ຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນ. ພ້ອມກັນນີ້ ກໍຂໍອວຍພອນ ໄຊອັນປະເສີດໃຫ້ການນຳພັກ – ລັດ ຈົ່ງມີພະລານາໄມສົມບູນ ຊີ້ນຳອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ ລາວໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າເຂັ້ມ ແຂງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ. ອວຍພອນມາຍັງສະມາ ຊິກກຳມະບານ, ກຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານທຸກຄົນ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ຕັ້ງ ໜ້າປະຕິບັດວຽກງານດ້ວຍ ຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ ໄດ້ຮັບ ຜົນສຳເລັດຢ່າງມີໄຊ. ນ້ຳໃຈວັນກຳມະກອນສາ ກົນທີ 1 ພຶດສະພາໝັ້ນຍືນ. ຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍວັນກຳມະ ກອນສາກົນ ຄົບຮອບ 131 ປີ ຢ່າງສຸດໃຈ.