ຖະແຫລງການຮ່ວມ ລະຫວ່າງສາທາລະນະລັດ ປະ ຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ

ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມການເຊື້ອເຊີນ ຂອງສະຫາຍ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສະຫາຍ ຫງວຽນ ຊວັນຟຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽນາມ ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ວັນທີ 26-27 ເມສາ 2017, ເປັນການຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທໍາອິດ ຂອງສະຫາຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ພາຍຫລັງໄດ້ຂຶ້ນດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ແລະ ເປັນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ ສະເຫລີມສະຫລອງ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ 2017”.
ໃນໄລຍະເວລາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ, ສະຫາຍ ຫງວຽນ ຊວັນຟຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບສະຫາຍ ບຸນຍັງວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ; ພົບປະສອງຝ່າຍກັບສະຫາຍທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; ຢ້ຽມຢາມພົບປະກັບສະຫາຍ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ; ຢ້ຽມຢາມພົບປະກັບ ສະຫາຍ ພັນຄຳ ວິພາວັນ; ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງ ສະຫາຍ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ, ປະທານສະມາຄົມລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ຢ້ຽມຢາມບັນດາສະຫາຍອະດີດ ການນຳຂັ້ນສູງພັກ-ລັດ ຂອງລາວ ແລະ ຄອບຄົວ; ວາງພວງມາລາທີ່ອານຸສາວະລີນັກຮົບນິລະນາມ; ຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິຕະພັນປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ຢ້ຽມຢາມອານຸສອນສະຖານປະທານສຸພານຸວົງ; ຢ້ຽມຢາມບາງພື້ນຖານເສດຖະກິດ-ວັດທະນະທຳທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ຢ້ຽມຢາມສະຖານ ທູດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ພົບປະໂອ້ລົມ ພະນັກງານສະຖານທູດ, ສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ກຳລັງດຳລົງຊີວິດ, ສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ.
ສອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານ ການລົງນາມເອກະສານ 9 ສະບັບຄື:1).ຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມແລະຂົນສົ່ງແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມລົງທຶນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ທ່າເຮືອຫວຸ້ງອ່າງ (ທ່າທຽບເຮືອ 1, 2 ແລະ 3) ເປັນທ່າເຮືອ ລາວ-ຫວຽດ; 2). ຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ວຽງຈັນ-ທ່າແຂກ-ມຸຢາ-ເຕີນເອີບ-ຫວຸ້ງອ່າງ; 3).ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງພູທິດເຜິ້ງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ ຫາຊາຍແດນນາຊອນ ຕິດກັບເມືອງດຽນບຽນ, ແຂວງດຽນບຽນ, ສສ.ຫວຽດນາມ; 4). ຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ (FS) ບັນດາໂຄງການ: ໂຄງການຍົກລະດັບເສັ້ນທາງ 18B, ແຂວງອັດຕະປື; ທະລຸ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ແຕ່ບ້ານປຸ່ງທ່າ-ລຽບແມ່ນໍ້າກາມາ-ບ້ານເພຍລີ, ແຂວງໄຊສົມບູນ; ທະລຸ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແຕ່ແຂວງໄຊສົມບູນ-ເຕເບເລ-ພູກ່ອງເຂົ້າ-ຊໍາຫໍ້ປ່າດົງ, ແຂວງໄຊສົມບູນ ສປປ ລາວ; 5).ອະນຸສັນຍາ ເພື່ອປັບປຸງສັນຍາວ່າດ້ວຍສິນຄ້າຜ່ານແດນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ປີ 2009; 6). ອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ທາງດ້ານການສຶກສາ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ວ່າດ້ວຍການການສ້າງ ບຸກຄະລາກອນ;7). ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ກໍ່ສ້າງສາງພັກນໍ້າມັນ ທ່າເຮືອຮ່ອນລາ ແລະ ລະ ບົບທໍ່ສົ່ງນໍ້າມັນ ຮ່ອນລາ-ຄໍາມ່ວນ 8). ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສອງກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ 9). ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ວ່າດ້ວຍການຊື້ຊາຍໄຟຟ້າຢູ່ໂຮງງານໄຟຟ້າ ພະລັງຄວາມຮ້ອນເຊກອງ ລະຫວ່າງກຸ່ມບໍລິສັດພອນສັກລາວ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າຫວຽດນາມ.
ໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມທາງການ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຄັ້ງນີ້, ເຊົ້າວັນທີ 26 ເມສາ 2017, ຫລັງຈາກສອງຝ່າຍສຳເລັດການ ພົບປະທາງການ, ຕາງໜ້າໃຫ້ການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທອງລຸນສີສຸລິດ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນ ຊວັນຟຸກ ໄດ້ຮ່ວມກັນເປີດ ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດຄົບຮອບ 55 ປີ ແລະ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 40 ປີ ແນ່ໃສສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ປຸກຈິດສໍານຶກທົ່ວສັງຄົມ ລາວ-ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ອັນເປັນມູນເຊື້ອຂອງສອງປະເທດ, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລາວ-ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ສະແດງເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈ ຂອງການນຳສອງປະເທດ ໃນການຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງ ບັນດາວິທີການ ເພື່ອເຮັດແນວໃດ ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືສອງປະເທດນັບ ມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິກວ່າເກົ່າ.
- ໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດ ແຫ່ງໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ໂດຍສະເພາະ ໃນບັນຍາກາດທີ່ທັງສອງປະເທດ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງບັນດາແຜນກິດຈະກຳການສະເຫລີມສະຫລອງ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ-ລາວ 2017, ການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງປະເທດ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບທິດທາງວິທີການຕ່າງໆ ແນ່ໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍ, ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ອັນເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນຫາພາກພື້ນ, ປະສານສົມທົບກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາສາກົນ ທີ່ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ.
ສະຫາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນ ຊວັນຟຸກ ໄດ້ອວຍພອນອັນປະເສີດໃຫ້ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວອ້າຍນ້ອງ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການປະຕິບັດມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ນຳພາປະເທດລາວ ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020, ສ້າງປະເທດລາວ ໃຫ້ເປັນປະເທດສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເອກະພາບ ແລະ ວັດທະນະຖາວອນ ຕາມຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ, ບົດບາດຂອງລາວ ໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ສະຫາຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ອວຍພອນອັນປະເສີດໃຫ້ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມອ້າຍນ້ອງ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການປະຕິບັດມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XII ຂອງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, ນໍາພາປະເທດຫວຽດນາມໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳ ຕາມທິດທັນສະໄໝໂດຍໄວ ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ບົດບາດ ຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
- ສອງຝ່າຍ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ບັນດາກິດຈະກໍາການເຄື່ອນໄຫວ ສະເຫລີມສະຫລອງ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ-ລາວ 2017” ເພື່ອລະນຶກ 55 ປີ ແຫ່ງການສ້າງ ຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດ (5/9/1962-5/9/2017) ແລະ 40 ປີ ແຫ່ງການເຊັນສົນທີສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ (18/7/1977-18/72017) ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ສໍາຄັນພິເສດ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາຄົນລຸ້ນໜຸ່ມຂອງທັງສອງປະເທດ ກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອ ສາຍພົວພັນພິເສດ ລາວ-ຫວຽດນາມ; ຢືນຢັນຈະຮ່ວມກັນປະສານສົມທົບ ກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາ ການເຄື່ອນໄຫວສະເຫລີມສະຫລອງ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽນາມ, ຫວຽດນາມ-ລາວ 2017” ເປັນຢ່າງດີ.
- ສອງຝ່າຍຢືນຢັນສືບຕໍ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ອັນເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ-ລາວ ທີ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ, ປະທານ ສຸພານຸວົງ ທີ່ແສນເຄົາລົບຮັກ ເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ຜ່ານຫລາຍລຸ້ນການນຳຂອງສອງພັກ, ສອງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ; ເປັນມູນມໍລະດົກອັນລໍ້າຄ່າຂອງສອງພັກ, ສອງຊາດ; ເປັນກົດເກນແຫ່ງການຄົງຕົວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງພາລະກິດປະຕິວັດ ຂອງປະຊາຊົນແຕ່ລະປະເທດ, ເປັນສາຍພົວພັນອັນເປັນອັນຕາຍ ແລະ ເປັນແຫລ່ງກຳລັງແຮງອັນສຳຄັນ ຕໍ່ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມືພັດທະນາ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ; ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຮ່ວມກັນ ເຮັດຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ໃນການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວ ພັນສາມັກຄີພິເສດນີ້ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອໃຫ້ລຸ້ນລູກຫລານໄດ້ສືບທອດຕໍ່ໄປ.
- ສອງຝ່າຍເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ການໄປມາຫາສູ່, ແລກປ່ຽນບັນດາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຂອງສອງປະເທດໃນຫລາຍຮູບແບບ; ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນຂອງຖະແຫລງການຮ່ວມ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງຕ່າງໆ, ພິເສດ ແມ່ນຜົນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 39 ຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມື ທະວິພາຄີຂອງລັດຖະບານ, ສົນທິສັນຍາຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ສອງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາແຜນງານ, ແຜນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ; ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ, ປັບປຸງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ຂອງບັນດາກົນໄກການຮ່ວມມື; ຍູ້ແຮງບັນດາກິດຈະກຳແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນຕົວຈິງ ລະຫວ່າງ ບັນດາກະຊວງ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ແຮກສ່ຽວກັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ.
- ສອງຝ່າຍ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອະນຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍເສັ້ນຊາຍແດນ, ຫລັກໝາຍຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ແລະ ສັນຍາວ່າດ້ວຍຫລັກການ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ແລະ ດ່ານຊາຍແດນທາງບົກ ລະຫວ່າງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ພາຍຫລັງທີ່ເອກະສານທັງສອງສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້; ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາການຍົກຍ້າຍ ຕັ້ງພູມລຳເນົາແບບລຳພັງໃຈ ແລະ ການແຕ່ງງານແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຕາມເຂດຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ; ສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນການຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ.
- ສອງຝ່າຍຢືນຢັນສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ ຊາວລາວຢູ່ຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມຢູ່ລາວ ໃນການດຳລົງຊີວິດ, ທໍາມາຫາກິນ ແລະ ສຶກສາຮໍ່າຮຽນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາຂໍ້ກໍານົດ, ກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ປະເພນີສາກົນ. ຝ່າຍຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຝ່າຍລາວ ທີ່ຖືສຳຄັນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຂອງຊາວຫວຽດນາມຕ່າງດ້າວ ເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດລາວ.
- ສອງຝ່າຍຢືນຢັນເຖິງຄວາມໝາຍສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ພ້ອມກັນສູ້ຊົນຊຸກຍູ້ເປີດກ້ວາງ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນ ຂອງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ລົງທຶນ, ຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ; ປະສານສົມທົບກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າ ລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ລົງນາມກັນວັນທີ 03 ມີນາ 2015 ແລະ ສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນ ລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ລົງນາມກັນໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2015, ສູ້ຊົນເພີ່ມມູນຄ່າການຄ້າສອງສົ້ນໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ທຽບໃສ່ປີ 2016; ບູລິມາສິດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ ທາງດ້ານກົນໄກ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ໃຫ້ຝ່າຍລາວ ນໍາໃຊ້ທ່າເຮືອຫວຸ້ງອ່າງຢ່າງມີປະສິທິຜົນ; ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດບົດບັນທຶກຄວາມຊົງຈຳ ລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ໄລຍະ 2016-2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030; ຍູ້ແຮງການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ, ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງພູທີດເຜີ້ງ ຫາ ຊາຍແດນນາຊອນ, ປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບເສັ້ນທາງ 18B ແຂວງອັດຕະປື…; ສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ຮູບແບບການກວດກາ “ປະຕູດຽວ, ຈຸດດຽວ”ຢູ່ ດ່ານສາກົນ ແດນສະຫວັນ-ລາວບາວໃຫ້ສໍາເລັດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ທຸກດ່ານຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ; ສ້າງໂຄງການວາງແຜນຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາດ່ານຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2035 ໃຫ້ສໍາເລັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໂດຍໄວ; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ສໍາຄັນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງຂອງສອງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເຊິ່ງເປັນຂອງຂັວນຂອງພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ມອບໃຫ້ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງສອງປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ໃນການຊີ້ນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງ ການ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີມາດຕະການຕົວຈິງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ຂອງຫວຽດນາມຢູ່ລາວ, ມີນະໂຍບາຍຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນຢ່າງຈິງຈັງ ບົນພື້ນຖານສາຍພົວພັນພິເສດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຕໍ່ກັບບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ກຳລັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກຊົ່ວຄາວ; ສືບຕໍ່ຈັດການພົບປະແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງການນຳຂອງລັດຖະບານລາວ ກັບ ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຫວຽດນາມ ທີ່ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ລົງທຶນຢູ່ລາວ.
- ສອງຝ່າຍໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດ ໃນການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ-ບໍາລຸງສ້າງ ແລະ ພັດທະ ນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການນຳເອົາເນື້ອໃນ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ຂອງໂຄງການປະຫວັດສາດການພົວພັນພິເສດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນການສິດສອນຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ຂອງສອງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ-ລາວ 2017; ຍົກສູງຄຸນນະພາບການຮ່ວມມື ດ້ານການສຶກສາ-ບໍາລຸງສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
- ສອງຝ່າຍຢືນຢັນສືບຕໍ່ ໃນການປະສານສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຢູ່ເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດ, ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາກົນໄກການຮ່ວມມື ໃນອະນຸພາກພື້ນອື່ນໆ; ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ; ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ເສີມຂະຫາຍບົດບາດ ການເປັນແກນກາງ ຂອງອາຊຽນ ໃນໂຄງສ້າງພາກພື້ນ ທີ່ພວມເປັນຮູບເປັນຮ່າງຂຶ້ນ.
ສປປ ລາວ ຕີລາຄາສູງ ທີ່ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມ APEC 2017 ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າການປະກອບສ່ວນສໍາຄັນຂອງຫວຽດນາມ ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຮັກສາ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມທ່າອ່ຽງການຫັນເປັນການຄ້າເສລີ ແລະ ການລົງທຶນ, ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບເສດຖະກິດ ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ແລະ ໃນໂລກ.
ສອງຝ່າຍເປັນເອກະພາບ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ນໍາກັນ ແລະ ກັບບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ແມ່ນໍ້າຂອງແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ບົນພື້ນຖານຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດ ອັນສະເໝີພາບຂອງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດລຽບຕາມລຳແມ່ນໍ້າຂອງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາປະເທດ ຢູ່ແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ມີກົນໄກການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຕີລາຄາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາຜົນກະທົບ ຮອບດ້ານຈາກການນໍາໃຊ້ນໍ້າ.
ສອງຝ່າຍ ສືືບຕໍ່ເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຮັບ ປະກັນຄວາມສະຫງົບຄວາມປອດໄພ ຢູ່ ທະເລຈີີນໃຕ້ (ຫວຽດນາມ ເອີ້ນວ່າທະເລຕາວັນອອກ) ;ເປັນເອກະພາບກັນຊຸກຍູ້ການແກ້ໄຂ ບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໂດຍສັນຕິວິທີບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ນັບທັງສົນທິສັນຍາ ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982); ຮ່ວມກັບບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະຕິບັດຖະແຫລງການ ແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ (DOC) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການບັນລຸກົດແຫ່ງການປະພຶດ (COC) ໂດຍໄວ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນລວມມີການສ້າງໂຄ່ງຮ່າງ COC ໃຫ້ສໍາເລັດໃນກາງປີ 2017; ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
- ສອງຝ່າຍຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ໝາກຜົນອັນຈົບງາມ ແລະ ມີຄວາມໝາຍເລິກເຊີ່ງຂອງການຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງສະຫາຍ ຫງວຽນ ຊັວນຟຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ອັນເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລາວ-ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບພັດທະນາ ເຂົ້າສູ່ລ່ວງເລິກ, ມີໝາກຜົນຕົວຈິງ, ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມມຸ່ງຫວັງ ຂອງປະຊາຊົນສອງຊາດ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນ ຊັວນຟຸກ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຢ່າງຈິງໃຈຕໍ່ພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ, ຂອບໃຈ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ບັນດາສະຫາຍການນໍາ ຂັ້ນສູງຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ, ສົມກຽດ, ເຕັມໄປດ້ວຍນໍ້າໃຈສະຫາຍອ້າຍນ້ອງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມີຊີວິດຊີວາ ຂອງສາຍພົວພັນສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ, ສະໜິດສະໜົມກົມກຽວ ແລະ ຊື່ສັດບໍລິສຸດ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 26 ເມສາ 2017