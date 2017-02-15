ຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ ຕິດພັນກັບອາວຸດເສິກ.
ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ກຸມພາ 2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົນຈັດຕະວາ ທອງເຫຼັກ ມັງໜໍ່ເມກ ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດການແກ້ໄຂເຄືອຂ່າຍ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ຕິດພັນກັບບັນຫາອາວຸດເສິກນັບແຕ່ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2016 ເຖິງວັນທີ 24 ມັງກອນ 2017. ເນື້ອໃນຂອງການຖະແຫຼງຂ່າວມີດັ່ງນີ້ :
ໂດຍເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄຳສັ່ງເລກທີ 27/ນຍ, ລົງວັນທີ 5 ຕຸລາ 2011 ວ່າດ້ວຍການ ເພີ່ມທະວີວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ແລະ ອີງຕາມພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນລາວໃນໄລຍະໃໝ່.
ກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ, ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ ເປັນເຈົ້າການດຳເນີນວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນລະບົບ, ຈາກນັ້ນໄດ້ປະສານສົມ ທົບລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຢູ່ສູນກາງກຳທ້ອງຖິ່ນບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ, ພ້ອມກັບອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການແກ້ໄຂເຄືອຂ່າຍກຸ່ມເປົ້າໝາຍຊື້ – ຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ຕິດ ພັນກັບອາວຸດເສິກ, ແຕ່ພາກເໜືອລົງຮອດພາກໃຕ້ ແລະ ສາມາດຈັບຕົວຜູ້ຖືກຫາທັງໝົດໄດ້ 33 ຄົນ, ຍິງ 11 ຄົນ ດັ່ງນີ້ :
+ ກຸ່ມທີ່ 1 : ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2016 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດພວກເຮົາໄດ້ຈັບຕົວຄື :
- ທ. ກິນ້ອຍ ຜາໄຊ ຫຼື ແອນ້ອຍ ຫຼື ນ້ອຍອາກາດ, ອາຍຸ 34 ປີ ເຊື້ອຊາດ – ສັນຊາດ ລາວ, ຢູ່ບ້ານອາ ກາດ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພ້ອມດ້ວຍພັກພວກຈຳນວນ 16 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ.
+ ກຸ່ມທີ່ 2 : ໃນວັນທີ 11 ທັນວາ 2016 ເຈົ້າໜ້າທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈັບຕົວຄູ່ຜົວ-ເມຍ ຄື :
- ທ. ຫວາດ ພິລາບັນ, ອາຍຸ 41 ປີ, ເຊື້ອຊາດ – ສັນຊາດລາວ ແລະ ນາງ ແກ້ວ ພິລາບັນ ຫຼື ກິ່ວ, ອາຍຸ 39 ປີ, ເຊື້ອຊາດ – ສັນຊາດລາວ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.
+ ກຸ່ມທີ່ 3 : ໃນວັນທີ 10 ມັງກອນ 2017 ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັບຕົວ ຄື :
- ທ. ຄອນປະສົງ ສຸກກະເສີມ ຫຼື ຊຽງເທີ ອາຍຸ 47 ປີ, ເຊື້ອຊາດ – ສັນຊາດລາວ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍພັກພວກ 03 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຄ້າ – ຂາຍຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ ແລະ ເປັນລາຍ ໃຫຍ່ກ່ວາ ທ. ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ຫຼື ( ວັນລົບ )
+ ກຸ່ມ 4 : ທ. ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ຫຼື ( ວັນລົບ ) ອາຍຸ 41 ປີ, ສັນຊາດລາວ ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ, ເປົ້າ
ໝາຍນຳຈັບໄດ້ເອົາຕົວຫຼົບໜີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ປະສານງານກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳ ຫຼວດປະເທດໄທ ຈັບຕົວໄດ້ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ 2017 ຢູ່ສະໜາມບິນສຸວັນນະພູມ, ປະເທດ ໄທ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈັບກຸມພັກພວກຂອງ ທ. ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ຫຼື ( ວັນລົບ ) ຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ 2017, ໄດ້ກັກຕົວເປົ້າ ໝາຍຈຳນວນ 5 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ.
+ ກຸ່ມທີ 5 : ຖືກຈັບຕົວໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2017 ຄື :
- ທ. ຄອນໄທ ໂຄດສົມບັດ ຫຼື ( ສິ້ວ ), ບ້ານຫຼັກເມືອງ, ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມດ້ວຍພັກພວກອີກ 2 ຄົນ.
ຜ່ານການປະຕິບັດວຽກງານນັບແຕ່ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2016 ຮອດປະຈຸບັນ, ສາມາດຢືດຂອງກາງຄະດີ ໄດ້ຫຼາຍລາຍການເຊັ່ນ : ຢາເສບຕິດຫຼາຍຊະນິດ, ອາວຸດເສິກ ( ປືນ ) ຫຼາຍກະບອກ, ເງິນສົດສະກຸນຕ່າງໆ, ວັດຖຸ ມີຄ່າຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ອື່ນໆ.
ໄດ້ອາຍັດເຮືອນ, ໂຮງແຮມ, ຕະຫຼາດ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງງານເຟີນີເຈີ, ໂຮງງານສັງກະສີ, ສາງ, ກາລາລົດ, ຫ້ອງແຖວ, ປໍ້ານໍ້າມັນ, ລົດໃຫຍ່, ເຮືອແຈັດສະກີ ແລະ ອື່ນໆ.
ຜ່ານການສືບສວນ – ສອບສວນຜູ້ຖືກຫາ ພວກກ່ຽວໄດ້ຮັບສາລະພາບວ່າ : ໄດ້ຮ່ວມກັນຊື້ – ຂາຍ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ ດັ່ງກ່າວມານັ້ນ ແລະ ເຄື່ອງຂອງກາງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດພົບນັ້ນ ແມ່ນເປັນ ຂອງພວກກ່ຽວແທ້.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ 2017 ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ຕິດ ຕາມ ແລະ ກັກຕົວກຸ່ມຄົນທີ່ແລ່ນຊື້ຈ້າງ ແລະ ໃຫ້ສິນບົນເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອໃຫ້ປ່ອຍຕົວຜູ້ເປັນຫົວໂປ່ໂຕການດື້ດ້ານ ຊື້ – ຂາຍຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ ເປັນຈຳນວນເງິນ 30,000,000 ບາດ ຕໍ່ໜຶ່ງຄົນ; ຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ກ່ອນ 10,000,000 ບາດ ພາຍຫຼັງປ່ອຍຕົວແລ້ວ ຈຶ່ງຈະໃຫ້ຕື່ມອີກ 20,000,000 ບາດ.
ຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ຄະນະຮັບຜິດຊອບດຳເນີນຄະດີ ຍັງສືບຕໍ່ເປີດກ້ວາງດຳເນີນການສືບສວນ – ສອບ ສວນເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຂະຫຍາຍຜົນໄປຫາກຸ້ມແກ້ງເຄືອຂ່າຍທີ່ຍັງເຫຼືອ ເພື່ອມາລົງໂທດຕາມກົດໝາຍຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ.
ຕໍ່ຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນໃນການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງສັງຄົມເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນການແກ້ ໄຂກຸ່ມຊື້ – ຂາຍ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນຂອງພົນລະເມືອງດີ, ອຳ ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ: ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຕາງ ໜ້າໃຫ້ແກ່ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຂໍຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງພວກທ່ານ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ – ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເປັນຢ່າງດີຕະຫຼອດມາ.
ເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍ່ຄືບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ມີ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ, ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ດ້ານຕ່າງໆຢູ່ໃນສັງຄົມໃຫ້ໝົດໄປ, ຮຽກຮ້ອງມາຍັງພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຊາວຕ່າງດ້າວ, ຊາວຕ່າງປະເທດ ທີ່ ດຳລົງຊີວິດ, ພັກເຊົາ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງພ້ອມກັນ ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ມີສະຕິລະວັງຕົວ ປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກກົນອຸບາຍ, ເລ້ຫຼ່ຽມຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ ເພື່ອ ພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າການສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດເຮົາໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງ ສັງຄົມ ແລະ ຈະເລີນກ້າວນ້າຕະຫຼອດໄປ.
ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງສຳນັກງານ, ອົງການ, ບັນດາກະຊວງ, ອຳນາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງສະໜັບສະໜູນພາລະກິດປາບປາມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຢ່າງເຕັມທີ່, ຈົ່ງເປັນຫູເປັນຕາ, ຕິດຕາມ, ປະກົດເຫັນຜູ້ຊື້ – ຂາຍ, ຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ແລ້ວ ລາຍງານໃຫ້ເຈົ້ານ້າທີ່ພວກເຮົາແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ, ພວກເຮົາຈະຮັກສາເປັນຄວາມລັບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມປອດໄພຜູ້ ທີ່ລາຍການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຫາຢາເສບຕິດເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ.