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    Lao National Radioຂ່າວທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມແຂວງອັດຕະປື

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມແຂວງອັດຕະປື

ໃນລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 10-11 ກຸມພາ 2017 ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະນະ ໄດ້​ເດີນທາງ​ໄປເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ້ຽມຢາມ​ ​ແລະ ​ເຮັດ​ວຽກ ທີ່ແຂວງ​ອັດ​ຕະປື ​ເຊິ່ງມີ ທ່ານ ນາມ ວິ​ຍາ​ເກດ ເຈົ້າແຂວງໆອັດ​ຕະປື ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນຳ ​ແລະ ​ພະນັກງານ​ຫຼັກ​ແຫຼ່ງຂອງ​ແຂວງ ໃຫ້ການ​ຕ້ອນຮັບ.

​​ໃນ​ການ​​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມເທື່ອ​ນີ້, ທ່ານ ​ນາມ ວິ​ຍາ​ເກດ ໄດ້ລາຍງານ​ໃຫ້​ຊາບ​ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ​ແຂວງ​ ໃນ​ໄລຍະ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ​ເຊິ່ງ​​ໃນ​ດ້ານເສດຖະກິດ ​ແມ່ນມີຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 10,88%, ລວມຍອດ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ພາຍ​ໃນ (GDP) ບັນລຸ​ໄດ້ 1.404 ກວ່າ​ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍ​ 1.524 ໂດລາຕໍ່ຄົນ​ຕໍ່ປີ, ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໄດ້​ເກີນ​ຄາດໝາຍ​ເຖິງ 65,67 ກວ່າຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 112% ຂອງແຜນການ. ນອກຈາກ​ນີ້, ຂະ​ບວນການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ, ການ​ປູກ-ການ​ລ້ຽງຂອງ​ປະຊາຊົນ ກໍ່ມີ​ລັກສະນະ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ການ​ພັດທະນາ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ​ເສັ້ນທາງ​ຄົມມະນາຄົມ, ຊົນລະປະທານ ​ແລະ ດ້ານ​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ ກໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບປຸງ​ແກ້​ໄຂ ພ້ອມ​ທັງ​ຂະຫຍາຍ​ອອກ​ສູ່​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຄົມມະນາຄົມ​ໄປ-ມາ ມີ​ຄວາມ​ສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ; ວຽກງານກໍ່ສ້າງ​ຮາກ​ຖານ​ການ​ເມືອງ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ​ແກ້​ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ວຽກງານ 3 ສ້າງ ກໍ່ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ​ແລະ ກ້າວ​ເຂົ້າສູ່​ລວງ​ເລິກ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບ້ານ​ທຸກ​ຍາກ​ຫຼຸດລົງ​ຈາກ 56 ບ້ານ ​ໃນ​ປີ 2015 ເຫຼືອ 48 ບ້ານ ກວມ 24% ຂອງ​ບັນດາ​ບ້ານ​ໃນ​ທົ່ວ​ແຂວງ ​ແລະ ຄອບຄົວ​ທຸກ​ຍາກ ຈາກ 2.400 ກວ່າ​ຄອບຄົວ ​ໃນ​ປີ 2015 ​ເຫຼືອ 1.800 ກວ່າ​ຄອບຄົວ ກວມ 9% ຂອງ​ຄອບຄົວ​ທັງໝົດ.

 

​ໂອກາດ​ນີ້, ​ໂດຍ​ຕາງໜ້າ​ໃຫ້ ສູນ​ກາງ​ພັກ ​ແລະ ລັດຖະບານ. ທ່ານ​ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່​ໄດ້​ນຳ​ເອົາຄວາມສາມັກຄີ​ຮັກ​ແພງ​, ຄວາມ​ຢ້ຽມຢາມ​ຖາມ​ຂ່າວ ​ແລະ ຄວາມ​ເຊື່ອໝັ້ນ ມາ​ຍັງ​ພະນັກງານຫຼັກ​ແຫຼ່ງຂັ້ນຕ່າງໆ ນັບ​ທັງ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ ​ແລະ ຢູ່​ຮາກ​ຖານ. ພ້ອມ​ນີ້, ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້ສະ​ແດງ​ຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນງານການພັດທະນາ, ​ການ​ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ການ​ບໍລິຫານ​ການ​ປົກຄອງ​ຂັ້ນ​ແຂວງ-​ເມືອງ ເຮັດໃຫ້ແຂວງ ມີການຫັນປ່ຽນຫຼາຍດ້ານ ແລະ ​ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ​ຈະ​ສືບຕໍ່ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຮັກສາ​ມູນ​ເຊື້ອຂອງ​ແຂວງ ເຮັດໃຫ້ແຂວງມີຄວາມສະຫງົບ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ​ການຈັດຕັ້ງ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍມະຕິກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ ຄັ້ງທີ X ຂອງ​ພັກ ກໍ່ຄື​ຂອງກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່ ຂອງ​ອົງຄະ​ນະພັກ​ແຂວງ, ​​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ​ແລະ ຍັງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ ບັນດາ​ສະພາບ​ການພົ້ນ​ເດັ່ນ, ຜົນງານ ​ແລະ ຄາດໝາຍສູ້​ຊົນ ຂອງ​ພັກ ​ແລະ ລັດຖະບານລາວ ​​ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ, ບາງສະພາບ​ການພົ້ນ​ເດັ່ນທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ພາກພື້ນ ​ແລະ ສາກົນ ທີ່ມີການຜັນແປໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ​ເພື່ອເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ​ໃນ​ປີ 2017 ຂອງແຂວງ ກໍ່ຄືຄາດໝາຍສູ້​ຊົນ ​ແລະ ວຽກງານ​ຈຸດ​ສຸມຂອງລັດຖະບານ. ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຍັງໄດ້ເນັ້ນບາງບັນຫາ ທີ່ແຂວງຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ຂອດການປັບປຸງບັນດາທິດທາງແຜນການຂອງແຂວງ ສຳລັບປີ 2017 ຄື:

(1) ສືບຕໍ່ຮັບປະກັນ​ສະຖຽນລະ​ພາບ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຂວງ​ມີ​ຄວາມ​ສະຫງົບ-ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຢ່າງໜັກ​ແໜ້ນ ​ແລະ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​​ຕ້ານ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ ​ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ມາດ​ຕະການ​ແກ້​ໄຂ ຢ່າງຮອບດ້ານ ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ​ລັດ.

(2) ສືບຕໍ່ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​ໃຫ້​​ເຂັ້ມແຂງ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ການ​​ແກ້​ບັນຫາໜີ້ສິນ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ລົງທຶນ ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ, ບັນດາ​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ, ການ​ປ່ອຍ​ສິນ​ເຊື່ອ ​ແລະ ກອງ​ທຶນ​ພັດທະນາ​ຂັ້ນຕ່າງໆ. ພ້ອມ​ທັງ ຍູ້​ການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ​ຢ່າງ​ແຂງ​ແຮງ, ປະຕິບັດ​ຄຳ​ສັ່ງ ​ເລກທີ 15 ຂອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ແລະ ນິຕິ​ກຳ​ອື່ນໆ; ​ສຸມໃສ່​ກວດກາຄຸ້ມ​ຄອງບັນດາ​ໂຄງການ ​ໃຫ້​ສາມາດ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນການ ບົນ​ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ​ລັດ.

(3) ສືບຕໍ່ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ມະຕິ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງ​ພັກ, ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງປະຖົມ​ມະ​ລືກ ​ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກໍ່ຄື​ການ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງ​ຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ​ແລະ ມະຕິ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສະພາ​ປະຊາຊົນ​ແຂວງ​ອັດ​ຕະປື.

(4) ສືບຕໍ່ປັບປຸງ​ກົງຈັກ​ການຈັດຕັ້ງ ຂອງພັກ-ຂອງລັດ, ​ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ ​ໃຫ້​ລະອຽດຈະ​ແຈ້ງ ຕາມຫຼັກການ​ລວມສູນ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ, ​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນໝູ່ຄະນະ ບຸກຄົນ​ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແກ້​ໄຂ​ພະຍາດ​ອາດຍາ​ສິດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງ, ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ຈັດ​ສັນ​ຊົນນະບົດ ​ໃຫ້​ເຂົ້າສູ່​​ແລວ​ທາງ​ການ​ພັດທະນາ, ມີ​ການ​ທຳ​ການ​ຜະລິດ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ ​ແລະ ຮັບປະກັນ ບໍ່​ໃຫ້​ຖືກ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ.

(5) ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ຍຸຕິ​ທຳ-ຄວາມ​ສະ​ເໝີພາບ​ ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທົ່ວ​ແຂວງ ມີ​ຄວາມ​ສາມັກຄີ​ປອງ​ດອງ-ມີ​ຄວາມ​ສະຫງົບ, ​ເດັດດ່ຽວ​ແກ້​ໄຂ​ປະກົດ​ການ​ຫຍໍ້​ທໍ້ ທີ່​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ຄວາມ​ສະຫງົບຂອງ​ສັງຄົມ. ພ້ອມ​ດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຄຸ້ມ​ຄອງ​​ແຮງງານ ​ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍຊະຊາຍ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ.

(6) ສືບຕໍ່ສຸມ​ໃສ່​ພັດທະນາ ທາງ​ດ້ານ​ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ. ​ໃນ​ນັ້ນ, ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ໄປ​ຕາມ​​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳໝັ້ນສັນຍາ​ກັບ​ພໍ່​ແມ່​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ​ເພື່ອ​ນຳພາ​ປະ​ເທດຫຼຸດພົ້ນອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ດ້ອຍ​ພັດທະນາ ​ໃນ​ປີ 2020 ​ໂດຍ​ປະຕິບັດ 3 ດັດຊະນີໝາຍ. ນອກ​ນັ້ນ, ກໍ່​ແມ່ນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ແຮງ​ງານ, ການ​ສ້າງ​ແຮງ​ງານ, ຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງ​ແຮງ​ງານ ​ແລະ ການ​ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ຕໍ່ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຜົນງານ ​ແລະ ​ເສຍສະຫຼະ​ເພື່ອ​ປະ​ເທດ​ຊາດ.

(7) ​ໃນ​ບັ້ນດຳ​ເນີນ​ຊືວິດການ​ເມືອງ ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງສະຫຼຸບຕີລາຄາ-​ຖອນ​ບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ຕິ​ດແທດກັບ​ຕົວ​ຈິງ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ບົດຮຽນ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ ​ໃນ​ປີຕໍ່​ໄປ.

(8) ​ໃຫ້​ບັນດາ​ຂະ​​ແໜງການທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ການຈັດ​ຕັ້ງຜັນ​ຂະຫຍາ​ຍ 19 ​ເປົ້າໝາຍການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ (SDGs) ​ໃຫ້​ເປັນ​ຄາດໝາຍ-ໂຄງການ​ລະອຽດ ຂອງ​​ແຂວງ ​ແລະ ມີ​ການ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ.

(9) ສືບຕໍ່ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ມິດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ-ກາລະ​ໂອກາດ ​ແລະ ທຶນຮອນ ​ໃນ​ການ​ສ້າງສາ​ພັດທະນາທ້ອງ​ຖິ່ນ, ປະສານ​ສົມທົບ ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາລຽບ​ຕາມ​ແລວ​ຊາຍ​ແດນ.

(10) ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ວຽກງານ​ກໍ່ສ້າງ​ພັກ-ພະນັກງານ ອັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຕັດສິນ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທຸກມະຕິ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງພັກ ​ແລະ ລັດຖະບານ ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຮາກ​ຖ່ນ ​ແລະ ຂະ​ແໜງການ. ພ້ອມ​ກັນນັ້ນ, ຄະນະ​ພັກ​ທຸກຂັ້ນ ຕ້ອງ​ມີ​ກົນ​ໄກ​ການ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ ການ​​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ການ​ປະພຶດ ​ແລະ ການພົວພັນສັງຄົມ ຂອງ​ສະມາຊິກ​ພັກ-ພະນັກງານ ​ໃນ​ການ​ບໍລິການ​ຮັບ​ໃຊ້​ປະຊາຊົນ ​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ພັກ ​ໃຫ້​ປອດ​ໃສ-​ເຂັ້ມ​ແຂງ

ນອກຈາກ​ນີ້, ທ່ານ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ​ແລະ ຄະນະ ຍັງ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ແຂວງ. ​ໃນ​ນັ້ນ, ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມຊົມ ​ແລະ ຕິດຕາມ​ບັນຫາ​ ການ​ປິດ​ບໍລິການຂອງສາຍການບິນ ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນອັດຕະປື ທີ່ເກີດຈາກການຂາດທຶນ ໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ(ລູກຄ້າໜ້ອຍ); ຢ້ຽມຊົມໂຄງການຂຸດຄົ້ນຫີນມີຄ່າ ແລະ ຕິດຕາມ 3 ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຄື: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳກົງ 2 ແລະ ນ້ຳກົງ 3.

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