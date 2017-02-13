ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມແຂວງອັດຕະປື
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-11 ກຸມພາ 2017 ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ເຊິ່ງມີ ທ່ານ ນາມ ວິຍາເກດ ເຈົ້າແຂວງໆອັດຕະປື ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນຳ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງແຂວງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ.
ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມເທື່ອນີ້, ທ່ານ ນາມ ວິຍາເກດ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ໃນໄລຍະ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໃນດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນມີຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 10,88%, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ບັນລຸໄດ້ 1.404 ກວ່າຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍ 1.524 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໄດ້ເກີນຄາດໝາຍເຖິງ 65,67 ກວ່າຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 112% ຂອງແຜນການ. ນອກຈາກນີ້, ຂະບວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການປູກ-ການລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນ ກໍ່ມີລັກສະນະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ຊົນລະປະທານ ແລະ ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍອອກສູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຮັດໃຫ້ການຄົມມະນາຄົມໄປ-ມາ ມີຄວາມສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ; ວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ກໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ເຮັດໃຫ້ບ້ານທຸກຍາກຫຼຸດລົງຈາກ 56 ບ້ານ ໃນປີ 2015 ເຫຼືອ 48 ບ້ານ ກວມ 24% ຂອງບັນດາບ້ານໃນທົ່ວແຂວງ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຈາກ 2.400 ກວ່າຄອບຄົວ ໃນປີ 2015 ເຫຼືອ 1.800 ກວ່າຄອບຄົວ ກວມ 9% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ.
ໂອກາດນີ້, ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ ສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໄດ້ນຳເອົາຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງ, ຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ມາຍັງພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂັ້ນຕ່າງໆ ນັບທັງການນຳຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຢູ່ຮາກຖານ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນງານການພັດທະນາ, ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ການບໍລິຫານການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງ ເຮັດໃຫ້ແຂວງ ມີການຫັນປ່ຽນຫຼາຍດ້ານ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາມູນເຊື້ອຂອງແຂວງ ເຮັດໃຫ້ແຂວງມີຄວາມສະຫງົບ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ກໍ່ຄືຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ຍັງແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ບັນດາສະພາບການພົ້ນເດັ່ນ, ຜົນງານ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບາງສະພາບການພົ້ນເດັ່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ມີການຜັນແປໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປີ 2017 ຂອງແຂວງ ກໍ່ຄືຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ. ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຍັງໄດ້ເນັ້ນບາງບັນຫາ ທີ່ແຂວງຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ຂອດການປັບປຸງບັນດາທິດທາງແຜນການຂອງແຂວງ ສຳລັບປີ 2017 ຄື:
(1) ສືບຕໍ່ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ເຮັດໃຫ້ແຂວງມີຄວາມສະຫງົບ-ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍນຳໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂ ຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານລັດ.
(2) ສືບຕໍ່ຍູ້ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍສະເພາະ ການແກ້ບັນຫາໜີ້ສິນ, ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ບັນດາທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ, ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ແລະ ກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນຕ່າງໆ. ພ້ອມທັງ ຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຢ່າງແຂງແຮງ, ປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ເລກທີ 15 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ; ສຸມໃສ່ກວດກາຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການ ໃຫ້ສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້ຕາມແຜນການ ບົນລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.
(3) ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄືການຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື.
(4) ສືບຕໍ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງພັກ-ຂອງລັດ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ໃຫ້ລະອຽດຈະແຈ້ງ ຕາມຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແກ້ໄຂພະຍາດອາດຍາສິດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງ, ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ຈັດສັນຊົນນະບົດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ແລວທາງການພັດທະນາ, ມີການທຳການຜະລິດທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ.
(5) ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳ-ຄວາມສະເໝີພາບ ໃນສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ທົ່ວແຂວງ ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ-ມີຄວາມສະຫງົບ, ເດັດດ່ຽວແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສະຫງົບຂອງສັງຄົມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຊະຊາຍຂອງພົນລະເມືອງ.
(6) ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ພັດທະນາ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ. ໃນນັ້ນ, ເນັ້ນໃສ່ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໄປຕາມທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເພື່ອນຳພາປະເທດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020 ໂດຍປະຕິບັດ 3 ດັດຊະນີໝາຍ. ນອກນັ້ນ, ກໍ່ແມ່ນການແກ້ໄຂແຮງງານ, ການສ້າງແຮງງານ, ຄຸນນະພາບຂອງແຮງງານ ແລະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ເສຍສະຫຼະເພື່ອປະເທດຊາດ.
(7) ໃນບັ້ນດຳເນີນຊືວິດການເມືອງ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງສະຫຼຸບຕີລາຄາ-ຖອນບົດຮຽນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ 1 ປີຜ່ານມາ ຕິດແທດກັບຕົວຈິງ ເພື່ອເປັນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີຕໍ່ໄປ.
(8) ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ 19 ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ໃຫ້ເປັນຄາດໝາຍ-ໂຄງການລະອຽດ ຂອງແຂວງ ແລະ ມີການຕິດຕາມກວດກາປະເມີນຜົນ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
(9) ສືບຕໍ່ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ ສ້າງເງື່ອນໄຂ-ກາລະໂອກາດ ແລະ ທຶນຮອນ ໃນການສ້າງສາພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ, ປະສານສົມທົບ ແກ້ໄຂບັນຫາລຽບຕາມແລວຊາຍແດນ.
(10) ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ ອັນເປັນສິ່ງຕັດສິນຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທຸກມະຕິຄຳສັ່ງຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖ່ນ ແລະ ຂະແໜງການ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ຕ້ອງມີກົນໄກການຕິດຕາມກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວ, ການປະພຶດ ແລະ ການພົວພັນສັງຄົມ ຂອງສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ໃນການບໍລິການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ເພື່ອປັບປຸງພັກ ໃຫ້ປອດໃສ-ເຂັ້ມແຂງ
ນອກຈາກນີ້, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ຄະນະ ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາໂຄງການລົງທຶນສຳຄັນຂອງແຂວງ. ໃນນັ້ນ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຕິດຕາມບັນຫາ ການປິດບໍລິການຂອງສາຍການບິນ ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນອັດຕະປື ທີ່ເກີດຈາກການຂາດທຶນ ໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ(ລູກຄ້າໜ້ອຍ); ຢ້ຽມຊົມໂຄງການຂຸດຄົ້ນຫີນມີຄ່າ ແລະ ຕິດຕາມ 3 ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຄື: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກນ້ຳກົງ 2 ແລະ ນ້ຳກົງ 3.