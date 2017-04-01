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ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫຢ້ຽມຢາມແຂວງຜົ້ງສາລີ

    Lao National Radioຂ່າວທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫຢ້ຽມຢາມແຂວງຜົ້ງສາລີ

​ໃນ​ວັນ​ທີ 12 ເມສາ 2017 ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະນະ ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວຢ້ຽມຢາມ ​ແລະ ພົບ​ປະ​ພະນັກງານ​ການ​ນຳ ຢູ່​ແຂວງ​ຜົ້ງສາລີ ​ເຊິ່ງມີ ທ່ານ ຄຳ​ເຈນ ວົງ​ໂພສີ ເຈົ້າແຂວງໆຜົ້ງສາລີ ພ້ອມ​ດ້ວຍບັນດາຄະນະນຳແຂວງ ແລະ ພະນັກງານລັກ​ແຫຼ່ງ ໃຫ້ການ​ຕ້ອນຮັບ.

​​      ໃນ​​ໂອກາດ​ນີ້, ທ່ານ ຄຳ​ເຈນ ວົງ​​ໂພ​ສີ ກໍ່ໄດ້ລາຍງານ​ໃຫ້​ຊາບ​​ ກ່ຽວກັບສະພາບການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ້ານຂອງ​​ແຂວງ ໃນ​ໄລຍະ 1 ປີ​ທີ່ຜ່ານ​ມາ ກໍ່ຄື 3 ເດືອນຂອງຕົ້ນປີງົບປະມານ. ​ເຊິ່ງ​​ໃນ​ປີ 2017 ລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທັງໝົດ 144 ໂຄງການ ມູນຄ່າກວ່າ 61 ຕື້ກີບ, ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 97 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 277 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າໃນການປັບປຸງຍົກລະດັບເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ການສື່ສານ ແລະ ລະບົບຕາໜ່າງໄຟຟ້າ; ດ້ານງົບປະມານ ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ກວ່າ 16 ຕື້ກີບ; ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍການຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອດັດສົມບັນດາໂຮງງານຕ່າງໆ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບ; ດ້ານການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 6 ທາງອອກ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ຄື: ທາງອອກໃນການຜະລິດກະສິກຳເນີນສູງ, ທາງອອກໃນການປະມົງ ຕາມອ່າງຮັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ ​ແລະ ສາຍ​ນ້ຳ​ຕ່າງໆ; ທາງ​ອອກ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ອຸດສາຫະກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ກະສິກຳ-ປ່າ​ໄມ້, ​ແຮ່​ທາດ ​ແລະ ຫັດຖະກຳ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ; ທາງ​ອອກ​ໃນ​ການ​ບໍລິການ​ທົ່ວ​ໄປ; ທາງ​ອອກ​ດ້ານ​ການ​ບໍລິການ​ທົ່ວ​ໄປ; ທາງ​ອອກ​ດ້ານ​ການທ່ອງທ່ຽວທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ປະຫວັດສາດ ​ແລະ ວັດທະນະທຳ; ​ແລະ ທາງ​ອອກ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ຊາຍ​ແດນ. ດ້ານ​ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ​ແກ້​ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ​ແມ່ນ​ໄດ້ຕິດ​ພັນ​ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 6 ທາງອອກ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ປູກ​ພືດ​ທົດ​ແທນ ຢ່າງ​ກົມກຽວ ​ແລະ ມີ​ຈຸດ​ສຸມ ​ໄປ​ພ້ອມໆກັບ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ວຽກງານ 3 ສ້າງ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບ້ານ​ທຸກ​ຍາກ​ຫຼຸດລົງ​ເຫຼືອ 363 ບ້ານ ກວມ 69,27% ຂອງ​ບັນດາ​ບ້ານ​ໃນ​ທົ່ວ​ແຂວງ ​ແລະ ຄອບຄົວ​ທຸກ​ຍາກຍັງ​ເຫຼືອ 10.800 ກວ່າ​ຄອບຄົວ ກວມ 25,33% ຂອງ​ຄອບຄົວ​ທັງໝົດ. ຄາດ​ວ່າປີ 2017 ການ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ຈະ​ບໍ່ຫຼຸດ 7%.

ພ້ອມ​ນີ້, ທ່ານ​ເຈົ້າ​ແຂວງໆຜົ້ງສາລີ ຍັງ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຊາບ ກ່ຽວກັບ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ເທດສະບານ​ແຂວງ​ແຫ່ງ​ໃໝ່ ທີ່​ເມືອງ​ບູນ​ເໜືອ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເລີ່​ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ມາ​ແຕ່​ປີ 2010 ​ແລະ ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການກໍ່ສ້າງ​ບາງໜ້າວຽກ ຄື: ການ​ປັບ​ຜັງ ຕາມ​ແຜນຜັງ​ຊີ້ນຳ​ລວມ, ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ທີ່​ດິນ, ການກໍ່ສ້າງ​ອາຄານ​ຫ້ອງ​ວ່າການ​ແຂວງ-​ເມືອງ, ຈັດ​ສັນ​ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ​ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຜົນ​ກະທົບ ​ແລະ ອື່ນໆ ນຳ​ໃຊ້​ງົບປະມານ​ໄປ​ແລ້ວ​ກວ່າ 235 ຕື້ກີບ. ນອກ​ນີ້, ຍັງ​ສຳ​ເລັດ​ບາງ​ໂຄງການ ທີ່​ຂະ​ແໜງການ​ສູນ​ກາງ ​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ໂຄງການ ​ແລະ ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ມິດ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ເຊັ່ນ: ​ໂຮງໝໍ​ແຂວງ, ພະ​ແນ​ກສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກີລາ​ແຂວງ, ຫ້ອງ​ວ່າການ​ປະຊາຊົນ​ແຂວງ, ຫ້ອງການ​ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ, ຫ້ອງການ​ທະນາຄານ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ​ໂຮງຮຽນການ​ເມືອງ-ການ​ປົກຄອງ​ແຂວງ.

​ໂອກາດ​ນີ້, ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນງານການພັດທະນາ, ​ການ​ຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຂອງການນໍາ​ແຂວງ-​ເມືອງ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ​ການຈັດຕັ້ງ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍມະຕິກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ ຄັ້ງທີ X ຂອງ​ພັກ ກໍ່ຄື​ຂອງກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງ​ອົງຄະ​ນະພັກ​ແຂວງ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຂວງ ມີການຫັນປ່ຽນຫຼາຍດ້ານ, ມີຄວາມສະຫງົບ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ​ແລະ ມີ​ການ​ພັດທະນາຂຶ້ນ ​ເປັນ​ກ້າວໆ. ພ້ອມ​ນີ້, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຍັງໄດ້ເນັ້ນບາງບັນຫາ ທີ່ແຂວງຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ​ເປັນຕົ້ນ ນຳ​ໃຊ້​ບັນດາ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ ທີ່​ເປັນ​ຖານ​ເສດຖະກິດ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຂົວ​ຕໍ່ຊອກ​ຫາ​ຕະຫຼາດ ອັນ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຊຸກຍູ້ສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ​ເປີດ​ກວ້າງ​ການ​ຜະລິດ ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃຫ້​ມີ​ການຈັດຕັ້ງກຸ່ມ​ການ​ຜະລິດ, ຊຸກຍູ້​ການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ຕອບ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນດາ​ໂຄງການ​ໃຫຍ່ໆພາຍ​ໃນ​ແຂວງ, ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ ​ເພື່ອ​ການ​ຜະລິດ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ; ດ້ານ​ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ​ໃຫ້​ສຸມ​ໃສ່​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ເປົ້າໝາຍການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ(SDGs) ອັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ​ໃຫ້​ແກ່​ການຈັດຕັ້ງຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ມະຕິ X ຂອງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ກໍ່ຄື​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​-ສັງຄົມແຫ່ງ​ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ທີ່​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ; ສຸມ​ໃສ່​ບັນຫາ​ດ້ານ​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ໃຫ້​ເຂົ້າສູ່​ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ​ແລະ ສ້າງ​ແຮງ​ງານ​ລາວ ​ໃຫ້​ໄດ້​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ມີ​ວິ​ໄນ​ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ລະບອບ​ລະບຽບການ​​ເຮັດ​ວຽກ ຢ່າງ​ເຂັ້ມງວດ; ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຄຳ​ສັ່ງ​ເລກທີ 27 ຂອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສືບຕໍ່​ແກ້​ໄຂ​ປະກົດ​ການ​ຫຍໍ້​ທໍ້​ໃນ​ສັງຄົມ, ສື່​ສັງຄົມ​ອອນ​ລາຍ; ​ສົມທົບ​ກັບ​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ເສດຖະກິດ ຊຸກຍູ້ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ພໍ່​ແມ່​ປະຊາຊົນ​ບັນດາ​ເຜົ່າ ຫັນ​ມາທຳ​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ສ້າງ​ອາຊີບ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ພັດທະນາ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ​ແລະ ວຽກງານ 3 ສ້າງ; ດ້ານ​ການ​ປົກຄອງ ກໍ່​ໃຫ້​ກວດກາກ່ຽວກັບ​ພາລະ​ບົດບາດ ​ແລະ ໜ້າທີ່​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ພະ​ແນ​ກການ ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຊັບຊ້ອນ​ວຽກງານຄືນ​ໃໝ່; ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ນິຕິ​ກຳ ຕາມ​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ ​ແລະ ລັດຖະບານ ວາງ​ອອກ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ​; ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ວຽກງານ​ຫ້ອງ​ວ່າການ ​ໃນການ​​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ ແລະ ປະສານ​ງານ ບັນດາ​ວຽກງານ​ຊ່ວຍ​ການ​ນຳ​ຂອງ​ແຂວງ, ຫັນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລັດ-ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສັງຄົມ ດ້ວຍ​ລະບຽບກົດໝາຍ; ສືບ​ຕໍ່ການ​ພົວພັນຮ່ວມ​ມື ​ແລະ ປຸກລະດົມ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ຈາກ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ມິດ ​ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ; ດ້ານ​ວຽກງານ​ພັກ ​ແລະ ພະນັກງານ ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ຈັດຕັ້ງຮ່ຳຮຽນຜັນ​ຂະຫຍາຍມະຕິ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຄົບ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ​ໃຫ້​ເຂົ້າສູ່​ຊີວິດ​ຕົວ​ຈິງ.