ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫຢ້ຽມຢາມແຂວງຜົ້ງສາລີ

ໃນວັນທີ 12 ເມສາ 2017 ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະພະນັກງານການນຳ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເຊິ່ງມີ ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ເຈົ້າແຂວງໆຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະນຳແຂວງ ແລະ ພະນັກງານລັກແຫຼ່ງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ກໍ່ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຮອບດ້ານຂອງແຂວງ ໃນໄລຍະ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ກໍ່ຄື 3 ເດືອນຂອງຕົ້ນປີງົບປະມານ. ເຊິ່ງໃນປີ 2017 ລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທັງໝົດ 144 ໂຄງການ ມູນຄ່າກວ່າ 61 ຕື້ກີບ, ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 97 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 277 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເອົາໃຈໃສ່ເຂົ້າໃນການປັບປຸງຍົກລະດັບເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ການສື່ສານ ແລະ ລະບົບຕາໜ່າງໄຟຟ້າ; ດ້ານງົບປະມານ ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ກວ່າ 16 ຕື້ກີບ; ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍການຕິດຕາມກວດກາ ເພື່ອດັດສົມບັນດາໂຮງງານຕ່າງໆ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບ; ດ້ານການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ກໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 6 ທາງອອກ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ຄື: ທາງອອກໃນການຜະລິດກະສິກຳເນີນສູງ, ທາງອອກໃນການປະມົງ ຕາມອ່າງຮັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍນ້ຳຕ່າງໆ; ທາງອອກໃນການດຳເນີນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ແຮ່ທາດ ແລະ ຫັດຖະກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ; ທາງອອກໃນການບໍລິການທົ່ວໄປ; ທາງອອກດ້ານການບໍລິການທົ່ວໄປ; ທາງອອກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ; ແລະ ທາງອອກດ້ານການຄ້າຊາຍແດນ. ດ້ານການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນໄດ້ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 6 ທາງອອກ ແລະ ໂຄງການປູກພືດທົດແທນ ຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ມີຈຸດສຸມ ໄປພ້ອມໆກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ເຮັດໃຫ້ບ້ານທຸກຍາກຫຼຸດລົງເຫຼືອ 363 ບ້ານ ກວມ 69,27% ຂອງບັນດາບ້ານໃນທົ່ວແຂວງ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 10.800 ກວ່າຄອບຄົວ ກວມ 25,33% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ. ຄາດວ່າປີ 2017 ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈະບໍ່ຫຼຸດ 7%.
ພ້ອມນີ້, ທ່ານເຈົ້າແຂວງໆຜົ້ງສາລີ ຍັງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງເທດສະບານແຂວງແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ເມືອງບູນເໜືອ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2010 ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງບາງໜ້າວຽກ ຄື: ການປັບຜັງ ຕາມແຜນຜັງຊີ້ນຳລວມ, ການຊົດເຊີຍທີ່ດິນ, ການກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງວ່າການແຂວງ-ເມືອງ, ຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສສຳລັບຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ແລະ ອື່ນໆ ນຳໃຊ້ງົບປະມານໄປແລ້ວກວ່າ 235 ຕື້ກີບ. ນອກນີ້, ຍັງສຳເລັດບາງໂຄງການ ທີ່ຂະແໜງການສູນກາງ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ປະເທດເພື່ອນມິດຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊັ່ນ: ໂຮງໝໍແຂວງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາແຂວງ, ຫ້ອງວ່າການປະຊາຊົນແຂວງ, ຫ້ອງການອົງການໄອຍະການ, ຫ້ອງການທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງແຂວງ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນງານການພັດທະນາ, ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຂອງການນໍາແຂວງ-ເມືອງ ໂດຍສະເພາະ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ກໍ່ຄືຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ ເຮັດໃຫ້ແຂວງ ມີການຫັນປ່ຽນຫຼາຍດ້ານ, ມີຄວາມສະຫງົບ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ມີການພັດທະນາຂຶ້ນ ເປັນກ້າວໆ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຍັງໄດ້ເນັ້ນບາງບັນຫາ ທີ່ແຂວງຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ເປັນຕົ້ນ ນຳໃຊ້ບັນດາວິສາຫະກິດພາຍໃນແຂວງ ທີ່ເປັນຖານເສດຖະກິດ ເພື່ອເປັນຂົວຕໍ່ຊອກຫາຕະຫຼາດ ອັນຈະນຳໄປສູ່ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ເປີດກວ້າງການຜະລິດ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງກຸ່ມການຜະລິດ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ໆພາຍໃນແຂວງ, ເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກຮັກສາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເພື່ອການຜະລິດທີ່ຍືນຍົງ; ດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໃຫ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(SDGs) ອັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິ X ຂອງສູນກາງພັກ ກໍ່ຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາ; ສຸມໃສ່ບັນຫາດ້ານແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ້າງແຮງງານລາວ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ, ມີວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບລະບຽບການເຮັດວຽກ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 27 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ; ສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຫັນມາທຳການຜະລິດ ແລະ ສ້າງອາຊີບທີ່ຍືນຍົງ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ວຽກງານ 3 ສ້າງ; ດ້ານການປົກຄອງ ກໍ່ໃຫ້ກວດກາກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພະແນກການ ທີ່ໄດ້ມີການຊັບຊ້ອນວຽກງານຄືນໃໝ່; ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດານິຕິກຳ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ວາງອອກແຕ່ລະໄລຍະ; ເພີ່ມທະວີວຽກງານຫ້ອງວ່າການ ໃນການເປັນເສນາທິການ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະສານງານ ບັນດາວຽກງານຊ່ວຍການນຳຂອງແຂວງ, ຫັນການຄຸ້ມຄອງລັດ-ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍລະບຽບກົດໝາຍ; ສືບຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ປຸກລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ; ດ້ານວຽກງານພັກ ແລະ ພະນັກງານ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງຮ່ຳຮຽນຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງ.