ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ໂຄງການໄຟຟ້າ ນ້ຳອູ-6 ແລະ ນ້ຳອູ-7

ເນື່ອງໃນໂອກາດເດີນທາງມາເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຢ້ຽມຢາມແຂວງຜົ້ງສາລີ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 11 ເມສາ 2017 ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳອູ-6 ແລະ ນ້ຳອູ-7 ທີ່ເມືອງ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເຊິ່ງມີ ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ເຈົ້າແຂວງໆຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຄະນະນຳແຂວງ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ.
ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳອູ-6 ແລະ ນ້ຳອູ-7 ເຊິ່ງເປັນ 2 ເຂື່ອນ ທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຕາມສາຍນ້ຳອູ ແລະ ເປັນເຂື່ອນລະບົບຂັ້ນໄດ ໂດຍເປັນການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ຊິໂນໄຮໂດຣ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ຖືຫຸ້ນ 85% ກັບລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ຖືຫຸ້ນ 15 % ໃນຮູບແບບກໍ່ສ້າງ, ດຳເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ ຄືນໃຫ້ລັດຖະບານ (BOT) ໃນໄລຍະສຳປະທານ 29 ປີ ນັບຈາກມື້ຂາຍໄຟຟ້າເປັນທາງການ. ໃນນັ້ນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 6 ແມ່ນມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 180 ເມັກກາວັດ, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 739 ກິກະວັດໂມງຕໍ່ປີ ຊຶ່ງສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂາຍໄຟຟ້າ ມາແຕ່ທ້າຍປີ 2016 ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 380 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ສ່ວນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 7 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 210 ເມັກກາວັດ. ປັດຈຸບັນ ພວມດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ໄດ້ປະມານ 10 ກວ່າສ່ວນຮ້ອຍ, ໃນທ້າຍປີ 2017 ຈະໄດ້ມີການອວຍນ້ຳ ເພື່ອດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໂຕເຂື່ອນ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດ ແລະ ຂາຍໄຟຟ້າໄດ້ ໃນປີ 2020 ນີ້ ຊຶ່ງບັນດາເຂື່ອນນ້ຳອູເຫຼົ່ານີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ອັນເປັນການປະກອບສ່ວນ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງວຽກງານການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະ ກໍ່ແມ່ນວຽກງານການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ອາຊີບໝັ້ນທ່ຽງ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ການຊົດເຊີຍ, ການສຸມໃສ່ແກ້ບັນຫາສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ, ການອະນາໄມໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຊອກຫາອາຊີບທີ່ຍືນຍົງ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຊິ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ ກໍ່ຄືຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ລວມທັງການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຫັນໄດ້ ຄວາມສຳຄັນຂອງການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ຢ່າງເປັນຂະບວນ, ການຊົດເຊີຍ ກໍ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການລວມສູນ ເປັນເອກະພາບກັນ, ການຈັດສັນອາຊີບ ຕ້ອງໄດ້ສອດຄ່ອງກັບການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າສົ່ງອອກໄປ ສປ ຈີນ, ສົມທົບກັບໂຄງການ ສຸມໃສ່ການປູກ-ການລ້ຽງ ທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະ ອີງໃສ່ສິນຄ້າທີ່ເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ເອົາໃຈໃສ່ເກັບກູ້ໄມ້ອອກຈາກເຂດນ້ຳຖ້ວມຂອງອ່າງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສູນເສຍຊັບພະຍາກອນໄມ້ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສັດນ້ຳ, ເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ ໃນການສ້າງແຜນງານພັດທະນາບໍລິເວນອ່າງນ້ຳ ທັງທາງດ້ານການປະມົງ, ການລ້ຽງປາ, ແຜນງານນຳໃຊ້ນ້ຳ ເພື່ອເຮັດກະສິກຳ ແລະ ແຜນງານທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນອ່າງ, ສົມທົບກັນປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຄືນໃໝ່ ເພື່ອພັດທະນາບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການໄປມາຫາສູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງລະບົບການພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳ ເພື່ອຮັບມືກັບການເກີດໄພພິບັດ ໃນແຕ່ລະປີ.