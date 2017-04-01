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ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ໂຄງການໄຟຟ້າ ນ້ຳອູ-6 ແລະ ນ້ຳອູ-7

    Lao National Radioຂ່າວທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ໂຄງການໄຟຟ້າ ນ້ຳອູ-6 ແລະ ນ້ຳອູ-7

​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອກາດ​ເດີນທາງ​ມາ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ແລະ ຢ້ຽມຢາມ​ແຂວງ​ຜົ້ງສາລີ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ເມສາ 2017 ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະນະ ກໍ່ໄດ້ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​​ແລະ ຊຸກຍູ້​ ການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳອູ-6 ​ແລະ ນ້ຳອູ-7​ ທີ່​ເມືອງ ​ແລະ ແຂວງ​ຜົ້ງສາລີ ​ເຊິ່ງມີ ທ່ານ ຄຳ​ເຈນ ວົງ​ໂພສີ ເຈົ້າແຂວງໆຜົ້ງສາລີ ພ້ອມ​ດ້ວຍບັນດາຄະນະນຳແຂວງ ແລະ ຄະນະ​ຮັບຜິດຊອບ​ໂຄງການ ​ໃຫ້ການ​ຕ້ອນຮັບ.

​​      ໃນ​ການ​​ໄປຢ້ຽມຢາມຄັ້ງ​ນີ້ ກໍ່ໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ການລາຍງານ​​ ກ່ຽວກັບການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ​ ວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳອູ-6 ​ແລະ ນ້ຳອູ-7 ​ເຊິ່ງ​ເປັນ 2 ​ເຂື່ອນ ທີ່​ນອນ​ຢູ່​ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຕາມ​ສາຍນ້ຳອູ ​ແລະ ​ເປັນເຂື່ອນລະບົບຂັ້ນໄດ ​ໂດຍເປັນການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ຊິໂນໄຮໂດຣ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ຖືຫຸ້ນ 85% ກັບລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ຖືຫຸ້ນ 15 % ໃນຮູບແບບກໍ່ສ້າງ, ດຳເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ ຄືນໃຫ້ລັດຖະບານ (BOT) ໃນໄລຍະສຳປະທານ 29 ປີ ນັບຈາກມື້ຂາຍໄຟຟ້າເປັນທາງການ. ໃນນັ້ນ, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 6 ແມ່ນມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 180 ເມັກກາວັດ, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 739 ກິກະວັດໂມງຕໍ່ປີ ຊຶ່ງສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ຂາຍ​ໄຟຟ້າ ມາ​ແຕ່​ທ້າຍ​ປີ 2016 ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 380 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ສ່ວນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 7 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 210 ເມັກກາວັດ. ປັດຈຸບັນ ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ການກໍ່ສ້າງ ​ໄດ້​ປະມານ 10 ກວ່າ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ, ​ໃນ​ທ້າຍປີ 2017 ຈະ​ໄດ້​ມີ​ການ​ອວຍ​ນ້ຳ ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການກໍ່ສ້າງ​ໂຕ​ເຂື່ອນ ​ແລະ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ ​ແລະ ຂາຍ​ໄຟຟ້າ​ໄດ້ ​ໃນ​ປີ 2020 ນີ້ ຊຶ່ງບັນດາເຂື່ອນນ້ຳອູເຫຼົ່ານີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ​ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ອັນເປັນການປະກອບສ່ວນ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ນອກຈາກ​ນີ້, ທ່ານ​ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ແລະ ຄະນະ ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ​ວຽກງານ​ການ​ຍົກຍ້າຍ​ຈັດ​ສັນ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ກໍ່​ແມ່ນວຽກງານ​ການ​ຍົກຍ້າຍ​ຈັດ​ສັນທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ ​ແລະ ອາຊີບໝັ້ນທ່ຽງ ຂອງ​ປະຊາຊົນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ໂຄງການ, ການ​ຊົດ​ເຊີຍ, ການ​ສຸມ​ໃສ່​ແກ້​ບັນຫາ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ ​ແລະ ການ​ບຳບັດນ້ຳ​ເປື້ອນ ​ໃນ​ໄລຍະ​ການກໍ່ສ້າງ​ຂອງ​ໂຄງການ, ການ​ອະນາ​ໄມໜ້າ​ເຂື່ອນ ​ແລະ ສືບຕໍ່ສຸມ​ໃສ່ຊອກ​ຫາ​ອາຊີບ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ ​ໃຫ້​ແກ່​ຄອບຄົວ ​ແລະ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຜົນ​ກະທົບ.

​ໂອກາດ​ນີ້, ທ່ານ​ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ປະກອບສ່ວນ​ອັນ​ສຳຄັນ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ​ປະ​ເທດ ກໍ່ຄື​ຂອງ​ແຂວງ​ຜົ້ງສາລີ ລວມທັງ​ການ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ ​ແລະ ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ​ໃຫ້​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ລາວ​ບັນດາ​ເຜົ່າ. ພ້ອມ​ນີ້, ທ່ານ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຍັງ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໃຫ້​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​ໂຄງການ ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ເຫັນ​ໄດ້ ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ ​ແລະ ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ສະໜັບສະໜູນ​ໂຄງການ ຢ່າງ​ເປັນ​ຂະ​ບວນ, ການ​ຊົດ​ເຊີຍ ກໍ່ຕ້ອງ​ປະຕິບັດ​ຕາມຫຼັກການລວມສູນ ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ກັນ, ການຈັດ​ສັນ​ອາຊີບ ຕ້ອງ​ໄດ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ການ​ຜະລິດ​ເປັນ​ສິນຄ້າ, ​ໂຄງການ​ຄ້ຳປະກັນ​ສະບຽງອາຫານ ​ແລະ ຜະລິດ​ສິນຄ້າ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ ສປ ຈີນ, ສົມທົບກັບໂຄງການ ສຸມ​ໃສ່​ການ​ປູກ-ການ​ລ້ຽງ ທີ່​​ແທດ​ເໝາະກັບ​ສະພາບ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ອີງ​ໃສ່​ສິນຄ້າ​ທີ່ເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເກັບ​ກູ້​ໄມ້​ອອກ​ຈາກ​ເຂດ​ນ້ຳຖ້ວມ​ຂອງ​ອ່າງ ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຊັບພະຍາກອນ​ໄມ້ ​ແລະ ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສັດ​ນ້ຳ​, ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕື່ມ ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ​ງານ​ພັດທະນາ​ບໍລິ​ເວນ​ອ່າງ​ນ້ຳ ທັງທາງ​ດ້ານ​ການ​ປະ​ມົງ, ການ​ລ້ຽງປາ,​ ​ແຜນ​ງານ​ນຳ​ໃຊ້​ນ້ຳ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ກະສິກຳ ​ແລະ ​ແຜນ​ງານ​ທ່ອງ​ທ່ຽວພາຍ​ໃນ​ອ່າງ, ສົມທົບ​ກັນ​ປັບປຸງ ​ແລະ ກໍ່ສ້າງ​ເສັ້ນທາງ​ຄົມມະນາຄົມ​ຄືນ​ໃໝ່ ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ບ້ານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ​ແລະ ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ໄປມາຫາສູ່​ຂອງ​ປະຊາຊົນ, ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ສ້າງ​ລະບົບ​ການພະຍາກອນ​ອາກາດ ​ແລະ ການ​ບໍລິຫານ​ຈັດການ​ນ້ຳ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ການ​ເກີດ​ໄພພິບັດ ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ປີ.