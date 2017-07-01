ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມອຳລາ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ຊາລີ ເບີນິງແຮມ ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ລາວ

ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມອຳລາ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ຊາລີ ເບີນິງແຮມ ( Sally BURNINGHAM ), ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ລາວ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ລາວ ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017 ແລະ ການຢ້ຽມຂໍ່ານັບເພື່ອຍືນສານແຕ່ງຕັ້ງຂອງ ທ່ານ ຊ໋ອງ ຄຣິສສະຕ໋ອບ ແຄຣເຣ ( Jean-Christophe Carret ), ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ເນື່ອງໃນໂອກາດໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງໃໝ່ຢູ່ ລາວ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຂອງທັງສອງທ່ານ ແລະ ຕີລາຄາສູງ ຕໍ່ທ່ານ ນາງ ຊາລີ ເບີນິງແຮມ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ ລາວ ໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ຜູ້ເກົ່າໃນໄລຍະເດືອນ ກໍລະກົດ 2014 ເຖິງ ເດືອນ ມິຖຸນາ 2017, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ ແລະ ຕ້ອນຮັບຕໍ່ ທ່ານ ຊ໋ອງ ຄຣິສສະຕ໋ອບ ແຄຣເຣ ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ລາວ ຄົນໃໝ່, ຊຶ່ງເປັນໂອກາດດີໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍພົວພັນ, ການຮ່ວມມື ແລະ ມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ທະນາຄານໂລກ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ 5 ປີ ແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8 ໂດຍແນ່ໃສ່ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ( SDGs ) ແລະ ການນຳເອົາ ລາວ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020.
ທ່ານ ຊ໋ອງ ຄຣິສສະຕ໋ອບ ແຄຣເຣ, ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນໃນການເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບຄັ້ງນີ້ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ການຊົມເຊີຍຕໍ່ ລາວ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າເອົາໃຈໃສ່ສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ແລະ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ທະນາຄານໂລກ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງ ລາວ ກໍ່ຄືການສຸມໃສ່ບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທະນາຄານໂລກ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ລາວ ໃນທຸກໆດ້ານ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ລາວ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສພຫວັນເພັດ ໄດ້ກ່າວອວຍພອນໃຫ້ ທ່ານ ນາງ ຊາລີ ເບີນິງແຮມ ແລະ ທ່ານ ຈີນ ຄຣິສສະຕ໋ອບ ແຄຮເຣັດ ຈົ່ງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ.