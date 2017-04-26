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ທ່ານ ຫງຽວນ ຊວນຟຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ, ພ້ອມພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະການນຳຂັ້ນສູງຂອງຫວຽດນາມເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ

    Lao National Radioຂ່າວທ່ານ ຫງຽວນ ຊວນຟຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ, ພ້ອມພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະການນຳຂັ້ນສູງຂອງຫວຽດນາມເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ

ຕອບສະຫນອງຕາມຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ທ່ານ ຫງຽວນ ຊວນຟຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ, ພ້ອມພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະການນຳຂັ້ນສູງຂອງຫວຽດນາມ ເດີນທາງມາເຖີງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26/04/2017 ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ມື້ນີ້ຫາວັນທີ  26/04/2017. ພິທີຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ຫງວນຊວນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດທີ່ສຳນັກງານນາຍົລັດຖະມົນຕີ ໂດຍມີ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີ ສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພ້ອມດ້ວຍການນຳຂັ້ນສູງຂອງລາວເຂົ້າຮ່ວມ.

​ ພາຍ​ຫລັງສຳ​ເລັດ ​ພິທີ​ຕ້ອນຮັບ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ, ​ໄດ້​ມີການ​ພົບ​ປະ​ສອງ​ຝ່າຍ ລະຫວ່າງ​ ທ່ານ ນາ​ຍົກ​ລັດຖະມົນຕີຂອງ ລາວ ​ແລະ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງຫວຽດນາມ​ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະນະ, ​  ​ສອງ​ຝ່າຍ ໄດ້​ປຶກສາ​ຫາລື​ກັນຢ່າງ​ກົງ​ໄປ​ກົງ​ມາ, ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ ກ່ຽວ​ກັບການ​ທົບ​ທວນຄືນ​ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງ​ຖະ​ແຫລງການ​ຮ່ວມ ​ແລະ ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຕ່າງໆ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະແມ່ນ ​ຜົນ​ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມ ​ຄັ້ງ​ທີ 39 ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຮ່ວມ​ມື ​ທະວິ​ພາຄີ​ຂອງ ​ສອງ​ລັດຖະບານ ​ແລະ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາ​ຍ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິ​ບັດ​ ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ໃນ​ຕໍ່ໜ້າ​ໃຫ້​ມີ ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ສູງ​ກວ່າ​ເກົ່າ. ພ້ອມ​ນັ້ນ, ສອງ​ຝ່າຍ ຍັງ​ໄດ້​ປຶກສາ​ຫາລື​ກັນ ​ໃນ​ບັນຫາ​ສາກົນ ​ແລະ ພາກ​ພື້ນ ອັນ​ພົ້ນ​​ເດັ່ນທີ່​ສອງ​ຝ່າຍ ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ, ພ້ອມທັງ​ ຢືນ​ຢັນ​ສືບ​ຕໍ່ ​ການ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັນ ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​​​ແຟ້​ນ ຢູ່ໃນ​ເວ​ທີພາກ​ພື້ນ ​ແລະ ສາກົນ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ຢູ່ ສປຊ, ອາຊຽນ ​ແລ​ະ ບັນດາ​ກົນ​​ໄກ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ໃນ​ອະນຸ​ພາກ​ພື້ນ​ອື່ນໆ.

 


​ໃນ​ໂອກາດ​ນີ້, ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ບັນລຸ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ ໃນ​ລະດັບ​ສູງ ​ແລະ ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ເປັນ​ ສັກຂີ​ພິຍານ ການ​ລົງ​ນາມ​ ເອກະສານ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ ຈຳນວນ​ເຖິງ 9 ສະບັບ ຄື: 1. ຂໍ້​ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ​ໂຍທາ​ທິການ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ແລະ ກະຊວງ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ ​ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮ່ວມ​ລົງທຶນ ​ເພື່ອ​ພັດທະນາທ່າ​ເຮືອ ​ຫວຸ້ງອ່າງ (ທ່າ​ທຽບ​ເຮືອ 1, 2 ​ແລະ 3) ​ເປັນ​ທ່າ​ເຮືອສາກົນ ລາວ-ຫວຽດນາມ; 2. ຂໍ້​ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ​ໂຍທາ​ທິການ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ແລະ ກະຊວງ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ ​ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ລົງທຶນ​ ກໍ່ສ້າງ​ເສັ້ນທາງ​ລົດ​ໄຟ ວຽງ​ຈັນ-ທ່າ​ແຂກ-ມາ​ຢູ-​ເຕີນ​ເອີ​ບ-ຫວຸ້ງອ່າງ; 3. ຂໍ້​ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ​​ໂຍທາ​ທິການ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ແລະ ກະຊວງ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ ​ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ລົງທຶນ​ກໍ່ສ້າງ ​ເສັ້ນທາງ​ພູ​ທິດ​ເຜິ້ງ, ​ແຂວງ​ຫລວງພະ​ບາງ ຫາຊາຍ​ແດນ​ນາ​ຊອນ ຕິດ​ກັບ ​ເມືອງ​ດຽນບຽນ​, ​ແຂວງ​ດຽນບຽນ, ສສ.ຫວຽດນາມ; 4. ຂໍ້​ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ​ໂຍທາ​ທິການ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ແລະ ກະຊວງ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ ​ແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສຶກສາ​ ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ (FS) ບັນດາ​​ໂຄງການ: ​ໂຄງການ​ຍົກ​ລະດັບ​ເສັ້ນທາງ 18B, ​ແຂວງ​ ອັດ​ຕະປື; ​ເສັ້ນທາງ​ມາ​ແຕ່​ບ້ານ ປຸ່ງ​ທ່າ-ລຽບ​ແມ່​ນ້ຳທາ​ມາ-​ເພຍ​ລີ, ​ແຂ​ວງ​ໄຊ​ສົມບູນ; ເສັ້ນທາງ​ແຕ່​​ແຂວງ ​ໄຊ​ສົມບູນ-​ເຕ​ເບ​ເລ​-ພູ​ກ່ອງ​ເຂົ້າ-ຊ້ຳຫໍ້​ປາ​ດົງ, ​ແຂວງ​ໄຊ​ສົມບູນ ສປປ ລາວ; 5. ອະນຸ​ສັນຍາ​ ເພື່ອປັບ​ປຸງສັນຍາ ວ່າ​ດ້ວຍ​ສິນຄ້າ​ຜ່າ​ນ​ແດນ ​ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ແລະ ລັດຖະບານ ​ແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ​ໃນ ປີ 2009; 6. ອະນຸ​ສັນຍາ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສຶກສາ ລະ​ຫວ່າງ ລັດຖະບານສອງ​ປະ​ເທດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ກາ​ນສ້າງ​ ບຸກຄະລາ​ກອນ; 7. ບົດ​ບັນທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​ແລະ ກະຊວງ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ​ແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ກ່ຽວ​ກັບ ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ສາງ​ພັກ​ ນ້ຳມັນທ່າ​ເຮືອ​ຮ່ອນ​ລາ ​ແລະ ລະບົບ​ທໍ່​ສົ່ງ​ນ້ຳມັນ ຮ່ອນ​ລາ-ຄຳ​ມ່ວນ; ​ແລະ 8.ການຕົກລົງຮ່ວມມື ລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນຂອງລາວ ແລະຫວຽດນາມ.

9. ບົດ​ບັນທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ໄຟຟ້າ​ ຢູ່​ໂຮງງານ​ໄຟຟ້າ ​ພະລັງ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ເຊ​ກອງ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມ​ບໍ​ລິສັດ​ ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟຟ້າ​ ຫວຽດນາມ ​ແລະ ກຸ່ມ​ບໍລິສັດ ພອນ​ສັກ​ລາວ. ນາຍົກ​ຫວຽດນາມ ​ແລະ ກະຊວງ​ສຶກສາ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ມອບ​ປຶ້ມ ​ວັດຈະນານຸກົມ ລາວ-ຫວຽດ, ຫວຽດ-ລາວ ​ໃຫ້​ຝ່າຍ​ລາວ ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ, ​ເຊິ່ງ​ປຶ້ມ​ດັ່ງກ່າວ​ ເປັນ​ຜົນງານສ້າງຮ່ວມ​ກັນ ລະຫວ່າງ ສອງ​ກະຊວງ​ສຶກສາ ຫວຽດນາມ ​ແລະ ລາວ.