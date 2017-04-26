ຕອບສະຫນອງຕາມຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ທ່ານ ຫງຽວນ ຊວນຟຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ, ພ້ອມພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະການນຳຂັ້ນສູງຂອງຫວຽດນາມ ເດີນທາງມາເຖີງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26/04/2017 ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ມື້ນີ້ຫາວັນທີ 26/04/2017. ພິທີຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ຫງວນຊວນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດທີ່ສຳນັກງານນາຍົລັດຖະມົນຕີ ໂດຍມີ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີ ສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ພ້ອມດ້ວຍການນຳຂັ້ນສູງຂອງລາວເຂົ້າຮ່ວມ.
ພາຍຫລັງສຳເລັດ ພິທີຕ້ອນຮັບ ຢ່າງເປັນທາງການ, ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ສອງຝ່າຍ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ກ່ຽວກັບການທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນຂອງຖະແຫລງການຮ່ວມ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 39 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ທະວິພາຄີຂອງ ສອງລັດຖະບານ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຮ່ວມມື ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີ ປະສິດທິຜົນສູງກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມນັ້ນ, ສອງຝ່າຍ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ໃນບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ອັນພົ້ນເດັ່ນທີ່ສອງຝ່າຍ ມີຄວາມສົນໃຈ, ພ້ອມທັງ ຢືນຢັນສືບຕໍ່ ການປະສານສົມທົບກັນ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຢູ່ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ ສປຊ, ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາກົນໄກການຮ່ວມມື ໃນອະນຸພາກພື້ນອື່ນໆ.
ໃນໂອກາດນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ໃນລະດັບສູງ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມກັນເປັນ ສັກຂີພິຍານ ການລົງນາມ ເອກະສານຮ່ວມມືກັນ ຈຳນວນເຖິງ 9 ສະບັບ ຄື: 1. ຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມລົງທຶນ ເພື່ອພັດທະນາທ່າເຮືອ ຫວຸ້ງອ່າງ (ທ່າທຽບເຮືອ 1, 2 ແລະ 3) ເປັນທ່າເຮືອສາກົນ ລາວ-ຫວຽດນາມ; 2. ຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ວຽງຈັນ-ທ່າແຂກ-ມາຢູ-ເຕີນເອີບ-ຫວຸ້ງອ່າງ; 3. ຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງພູທິດເຜິ້ງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ ຫາຊາຍແດນນາຊອນ ຕິດກັບ ເມືອງດຽນບຽນ, ແຂວງດຽນບຽນ, ສສ.ຫວຽດນາມ; 4. ຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ (FS) ບັນດາໂຄງການ: ໂຄງການຍົກລະດັບເສັ້ນທາງ 18B, ແຂວງ ອັດຕະປື; ເສັ້ນທາງມາແຕ່ບ້ານ ປຸ່ງທ່າ-ລຽບແມ່ນ້ຳທາມາ-ເພຍລີ, ແຂວງໄຊສົມບູນ; ເສັ້ນທາງແຕ່ແຂວງ ໄຊສົມບູນ-ເຕເບເລ-ພູກ່ອງເຂົ້າ-ຊ້ຳຫໍ້ປາດົງ, ແຂວງໄຊສົມບູນ ສປປ ລາວ; 5. ອະນຸສັນຍາ ເພື່ອປັບປຸງສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິນຄ້າຜ່ານແດນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ໃນ ປີ 2009; 6. ອະນຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ທາງດ້ານການສຶກສາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານສອງປະເທດ ວ່າດ້ວຍການສ້າງ ບຸກຄະລາກອນ; 7. ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາງພັກ ນ້ຳມັນທ່າເຮືອຮ່ອນລາ ແລະ ລະບົບທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນ ຮ່ອນລາ-ຄຳມ່ວນ; ແລະ 8.ການຕົກລົງຮ່ວມມື ລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນຂອງລາວ ແລະຫວຽດນາມ.
9. ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ ຢູ່ໂຮງງານໄຟຟ້າ ພະລັງຄວາມຮ້ອນເຊກອງ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກລາວ. ນາຍົກຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງສຶກສາ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບປຶ້ມ ວັດຈະນານຸກົມ ລາວ-ຫວຽດ, ຫວຽດ-ລາວ ໃຫ້ຝ່າຍລາວ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງປຶ້ມດັ່ງກ່າວ ເປັນຜົນງານສ້າງຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ສອງກະຊວງສຶກສາ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ.