ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອີຢູ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຢ້ຽມຂຳ່ນັບຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2017, ທີ່ ສຳນັກງານຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ, ທ່ານ ປອ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ, ກຳມະການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າຢ້ຽມຂຳ່ນັບນັບຂອງ ທ່ານ Leo Faber, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.
ທ່ານ ປອ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Leo Faber ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງມາດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຄົນໃໝ່ ແລະ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄົນໃໝ່ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນທີ່ດີງາມອັນເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງຝ່າຍ ທັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ທ່ານ Leo Faber, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈມາຍັງ ທ່ານ ປອ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບອັນອົບອຸ່ນ, ໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈທີ່ໄດ້ມີໂອກາດມາປະຈຳການຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເຫັນໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ອວຍພອນໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ຈົ່ງໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດອັນໃໝ່ໃຫຍ່ຫຼວງກ່ວາເກົ່າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ພ້ອມທັງຢືນຢັນເຖິງຄວາມພ້ອມຂອງຕົນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທູດຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາວ-ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃຫ້ນັບມື້ນັບມີປະສິດທິຜົນ.
ຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ນາງ ປອ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ແກ່ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈົ່ງມີພາລະນາໄມສົມບູນ, ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທູດຂອງຕົນໃນໄລຍະຢູ່ ສປປ ລາວ.