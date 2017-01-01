ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ-ນະຄອນໂຮ່ຈິມິງ ຮັດແໜ້ນ ຄວາມສາມັກຄີຮ່ວມກັນ

ໃນວັນທີ 11 ເມສາ ນີ້, ສະຫາຍ ນາງ ປານີ ຢາທໍຕູ້ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບ ການເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບຂອງ ສະຫາຍ ນາງ ຫວໍ ທິ ຍຸງ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢູ່ ລາວ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ສະຫາຍ ນາງ ປານີ ຢາທໍຕູ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ, ຊົມເຊີຍ, ພ້ອມທັງຕີລາຄາສູງຕໍ່ ສະຫາຍ ນາງ ຫວໍ ທິ ຍຸງ ຕໍ່ການມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມທະວີ ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນສອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນໂຮ່ຈິມິງ ໃຫ້ຈະເລີນລອກງາມຍິ່ງໆຂຶ້ນ.
ປັດຈຸບັນ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອ ຂອງສອງນະຄອນດັ່ງກ່າວ, ກໍໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນ ໃນຫລາຍດ້ານ ເຊັ່ນ: ດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ກໍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ, ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານເຕັກນິກ ໃນການລ້ຽງງົວພັນຊີ້ນ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.