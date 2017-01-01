ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ-ນະຄອນໂຮ່ຈິມິງ ຮັດແໜ້ນ ຄວາມສາມັກຄີຮ່ວມກັນ

    Lao National Radioຂ່າວນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ-ນະຄອນໂຮ່ຈິມິງ ຮັດແໜ້ນ ຄວາມສາມັກຄີຮ່ວມກັນ

ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ​ເມສາ ນີ້, ສະຫາຍ ນາງ ປານີ ຢາ​ທໍ​ຕູ້ ກຳມະການ​ກົມ​ການ​ເມືອງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ປະທານ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ​​​ໄດ້​ໃຫ້ກຽດຕ້ອນ​ຮັບ ການ​ເຂົ້າ​ຢ້ຽມຂ່ຳນັບຂອງ ​ສະຫາຍ ນາງ ຫວໍ ທິ ຍຸງ ຮອງ​ເລຂາ​ຄະນະ​ພັກ ​ນະຄອນ​ໂຮ່ຈິ​ມິງ ພ້ອມດ້ວຍ​ຄະນະ ທີ່​ໄດ້​ເດີນທາງ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ ​ແລະ ​ເຮັດ​ວຽກ ຢູ່ ລາວ​.

​ໃນ​ໂອກາດ​ດັ່ງກ່າວ, ສະຫາຍ ນາງ ປານີ ຢາ​ທໍ​ຕູ້ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ, ຊົມ​ເຊີຍ, ​ພ້ອມ​ທັງ​ຕີ​ລາ​ຄາສູງ​ຕໍ່ ສະຫາຍ ນາງ ຫວໍ ທິ ຍຸງ ຕໍ່​ການ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ ​ແລະ ພົບ​ປະ​​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ເພີ່ມ​ທະວີ ຮັດ​ແໜ້ນສາຍ​ພົວພັນມິດຕະພາບ​ ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​,​ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ ​ແລະ ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ​ສອງ​ພັກ, ສອງ​ລັດ ​ແລະ ປະຊາຊົນ​ສອງ​ຊາດ ລາວ-​ຫວຽດນາມ ​ເວົ້າ​ລວມ, ​ເວົ້າສະ​ເພາະ ​ແມ່ນສອງນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ ​ແລະ ນະຄອນ​ໂຮ່ຈິ​ມິງ ​ໃຫ້​ຈະ​ເລີ​ນລອກ​ງາມ​ຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

​​ ປັດຈຸບັນ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື ​ແລະ ການຊ່ວຍ​ເຫລືອ ຂອງສອງ​ນະຄອນ​ດັ່ງກ່າວ, ກໍໄດ້ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມືກັນ​​ ໃນຫລາຍ​ດ້ານ​ ເຊັ່ນ: ດ້ານ​ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ​ກໍໄດ້ມີ​ການ​ແລກປ່ຽນ ຄວາມ​ຮູ້​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ, ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານເຕັກນິກ​​ ໃນການ​ລ້ຽງງົວ​ພັນ​ຊີ້ນ ​ແລະ ອື່ນໆ ​​​ແມ່ນໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດທະນາ​ດີຂຶ້ນຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ.