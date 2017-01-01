ນັບແຕ່ປີ2010ເປັນຕົ້ນມາພະແນກກະສິກໍາແລະພັດທະນາຊົນນະບົດແຂວງ ອ່ານຢ່າງ ຂອງຫວຽດນາມໄດ້ໃຫ້ທືນການສຶກສາຈໍານວນ30ທຶນ,ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການພະແນກກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ແຂວງຈໍາປາສັກເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ.
ທ່ານ ປະດິດ ວັນນະລັດສະຫມີ ຫົວຫນ້າພະແນກກະສິກໍາແລະປ່າໄມແຂວງຈໍາປາສັກໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ໄລຍະຜ່ານມາການນໍາພະແນກກະສິກໍາແລະພັດທະນາຊົນນະບົດແຂວງອ່ານຢ່າງໄດ້ປະຕິບັດຕາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາລະຫວ່າງສອງແຂວງໂດຍໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອພະແນກກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ມາໂດຍຕະຫລອດ,ໂດຍສະເພາະດ້ານການສຶກສາສະແດງອອກໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ພະນັກງານພະແນກກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ແຂວງເປັນຈໍານວນສາມສີບທຶນ,ໃນນັ້ນກວມເອົາຂະແຫນງປູກຝັງ15ທືນແລະຂະແຫນງລ້ຽງສັດອີກ15ທືນ,ພ້ອມທັງສົ່ງວີຊາການມາອົບຮົມຈໍານວນຫນື່ງມາເຝິກອົບຮົມໃຫ້ປະຊາຊົນໃນການເຮັດນາຍອດແລະອື່ນ.
ທ່ານ ປະດິດ ວັນນະລັດສະຫມີ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ:ນອກຈາກໃຫ້ທືນການສຶກສາແລະສົ່ງວີຊາການມາຊ່ວຍປະຊາຊົນໃນການເຮັດນາຢອດແລ້ວ,ຍັງໄດ້ສົ່ງສ່ຽວຊານມາຊ່ວຍປະຊາຊົນໃນການປະສົມພັນທຽມປາຢູ່ເມືອງໂຂງ,ພ້ອມທັງສະຫນອງແນວພັນເຂົ້າຈໍານວນຊາວກວ່າໂຕນແລະຈັກກ່ຽວເຂົ້າຈໍານວນຫນື່ງຕື່ມອີກ.