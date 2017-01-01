ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລືເສດຖະກິດໂລກ ວ່າດ້ວຍ ອາຊຽນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-12 ພຶດສະພາ 2017, ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ, ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລືເສດຖະກິດໂລກ ວ່າດ້ວຍ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26 (World Economic Forum on ASEAN), ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ, ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ພະນະທ່ານ ສົມເດັດ ອັກຄະມະຫາເສນາບໍດີ ເຕໂຈ ຮຸນແຊນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີບັນດາຜູ້ນຳອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆ, ຕົວແທນຈາກພາກລັດຖະບານ ແລະ ພາກທຸລະກິດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 700 ກວ່າຄົນ ຈາກຫຼາຍກວ່າ 50 ປະເທດໃນໂລກ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ໂດຍເຊື້ອເຊີນເອົາບັນດາຜູ້ນຳທັງພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດໃນໂລກ ແລະ ບັນດາຜູ້ນຳອາວຸໂສຂັ້ນຕັດສິນບັນຫາ ຈາກ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບັນດາຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ທີ່ມີຊື່ສຽງແຖວໜ້າຂອງໂລກ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ວິໃສທັດ ຮ່ວມກັນ ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງ ແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດໂລກ. ໃນປີ 2017 ນີ້, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ ຊາວໜຸ່ມ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເຕີບໂຕ: ເພື່ອຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກຳລັງແຮງງານ ແລະ ການປ່ຽນແປງຮູບແບບການພັດທະນາແບບດັ້ງເດີມໄປສູ່ລະບົບດິຈິຕອລ ”, ເຊິ່ງຈຸດປະສົງ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຮ່ວມມື ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ທີ່ເລັ່ງເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ, ໃນນັ້ນ ຈະເນັ້ນໃສ່ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ກຳລັງແຮງງານທີ່ຂະຫຍາຍຕົວນີ້ ສາມາດສ້າງອານາຄົດທີ່ສົດໃສໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ. ສິ່ງສຳຄັນແລ້ວ ການປະຕິຮູບອຸດສາຫະກຳ 4.0 ຈະນຳເອົາການປ່ຽນແປງຢ່າງກະໂດດຂັ້ນມາສູ່ອາຊຽນ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ຮູບແບບການພັດທະນາແບບດັ້ງເດີມ, ດັ່ງນັ້ນ ພາກພື້ນຈະອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ນີ້ ນຳພາປະເທດຂອງຕົນໄປໃນທິດທາງໃດ. ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ພາກລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກະຊົນ ໃນຂະແໜງການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດປະຊາກອນອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວໜຸ່ມ ຈະເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນກຳລັງແຮງໃນການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ບັນດາກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ອາຊຽນ ລວມທັງ ສປປ ລາວ ກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ລວມໄປເຖິງການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອສາມາດຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍນາໆປະການ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພາກຍ່ອຍຂອງ ກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລືເສດຖະກິດໂລກ ວ່າດ້ວຍ ອາຊຽນ, ຊື່ງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມທະວີຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ, ການພັດທະນາປະຊາກອນອາຊຽນ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ທິດທາງ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າຂອງອາຊຽນ, ບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ ແລະ ອື່ນໆ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການຜັດປ່ຽນຈັດຂຶ້ນໃນພາກພື້ນມາແລ້ວ 25 ຄັ້ງ, ຊື່ງໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແມ່ນຈະມີຫົວຂໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອີງຕາມສະພາບຕົວຈິງທີ່ເກີດຂື້ນໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ, ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ໃນທົ່ວໂລກ ກໍ່ຄືໃນພາກພື້ນ.