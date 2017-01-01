ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປປ ລາວ ຈະເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ເວທີປຶກສາຫາລືເສດຖະກິດໂລກ ວ່າດ້ວຍ ອາຊຽນ ທີ່ ພະນົມເປັນ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນ ລາວ ຈະເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເວທີປຶກສາຫາລືເສດຖະກິດໂລກ ວ່າດ້ວຍອາຊຽນ (World Economic Forum on ASEAN) ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 10-12 ພຶດສະພາ 2017, ທີ່ ນະຄອນ ຫລວງພະນົມເປັນ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເປັນເວທີປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄວາມ ຄິດເຫັນນໍາກັນ ຂອງການນຳ ລະດັບສູງຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຊຶ່ງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທຸກໆ ປີ ເພື່ອແນ່ໃສ່ຮ່ວມມືກັນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ກໍຄື ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ໃນການສ້າງອານາຄົດຂອງໄວໜຸ່ມ ເພື່ອພ້ອມກັນ ເປັນກຳລັງແຮງສໍາຄັນ ຂອງ ຍຸກສະໄໜການສ້າງເສດຖະກິດ ແລະ ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ໃນການຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ ຕໍ່ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ທີ່ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກພວມປະເຊີນ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ຈະມີຜູ້ນຳອາຊຽນປະເທດຕ່າງໆ ຕົວແທນຈາກພາກລັດຖະບານ ແລະ ພາກ ເອກະຊົນໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຊິ່ງໃນແຕ່ລະປີ ຈະນໍາໃຊ້ຫົວຂໍ້ ຂອງ ກອງປະຊຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສະເພາະໃນປີ 2017 ນີ້ ກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລື ເສດຖະກິດໂລກ ວ່າ ດ້ວຍອາຊຽນ ຈະດໍາເນີນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຊາວໜຸມ, ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເຕີບໂຕ” (Youth Technology and Growth)
ນອກນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ປືກສາຫາລື ກັນກ່ຽວກັບ ການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນ ຮ່ວມກັນໃນພາກພຶ້ນ ແລະ ໃນໂລກ ລວມທັງທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອງອາຊຽນ ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີ່ 4 ຊຶ່ງຈະນໍາເອົາການ ປ່ຽນແປງແບບກ້າວກະໂດດມາສູ່ອາຊຽນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.