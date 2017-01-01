ON AIR

ຟັງວິທະຍຸ FM103.7Mhz ອອນລາຍ
Listen to Radio FM103.7Mhz Online

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພົບປະສອງຝ່າຍກັບ ປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສ. ຟິລິບປິນ

    Lao National Radioຂ່າວນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພົບປະສອງຝ່າຍກັບ ປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສ. ຟິລິບປິນ

​​ໃນ​ໂອກາດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມສຸດ​ຍອດ​ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 30 ​ແລະ ກອງ​ປະຊຸມພົບ​ປະ​ອື່ນ​ໆ, ທີ່ ມະນີລາ, ຟີ​ລິບປິນ, ​ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ, ນາ​ຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ ​ຂອງ ລາວ ​​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ສອງ​ຝ່າຍກັບ​ ​ທ່ານ ​ໂຣດຣິ​ໂກ ດູ​ເຕີ​ເຕ, ປະທາ​ນາທິບໍດີ ​ແຫ່ງ ສ. ຟີ​ລິບ​ປິນ, ທີ່ ມະນີ​ລາ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 29 ​ເມສາ 2017.

ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ຄັ້ງ​ນີ້, ສອງ​ຝ່າຍ ​ໄດ້​ຕີ​ລາຄາ​ສູງ​ຕໍ່​ການ​ພົວພັນ ​ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ການ​ຂະຫຍາຍຕົວ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ຕະຫຼອດ​ມາ; ສອງ​ຝ່າຍ ​ໄດ້​ປຶກສາ​ຫາລື​​ແລກປ່ຽນ​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນ ຕໍ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍໃນ​ອະນາຄົດ, ​ເຊິ່ງ​ເຫັນ​ດີ​ນຳ​ກັນ​ວ່າ ຈະ​​ພ້ອມ​ກັນ​ລົງ​ເລິກ ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ການ​ຄ້າ ​ໃຫ້​ມີ​ທ່າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ຊຸກ​ຍູ້​ນັກທຸລະກິດ​ຂອງ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ​ໄປ​ລົງທຶນ​ຢູ່ ລາວ ​ແລະ ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກສາ-ວັດທະນະທຳ ​​ມີ​ການ​ແລ​ກປ່ຽນ ​ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ນຳ​ກັນຫລາຍ​ຂຶ້ນ. ​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຄັ້ງ​ນີ້, ທ່ານ​ລັດຖະມົນຕີ​​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ບັນດາ​ລັດຖະມົນຕີ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຂອງ​ສອງ​ຝ່າຍ ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

​ໃນ​ໂອກາດ​ດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ​ໄດ້​ນຳ​​ເອົາ​ຄຳ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງ ພະນະ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ບຸນ​ຍັງ ວໍລະ​ຈິດ ​ເພື່ອ​ເຊີນ ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ ​ໂຣດຣິ​ໂກ ດູ​ເຕີ​ເຕ ​ເດີນທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ໃນ​ເວລາທີ່​ເພິ່ນ​ສະດວກ. ພະນະ​ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ​ໂຣດຣິ​ໂກ ດູ​ເຕີ​ເຕ ​ໄດ້​ຍິນ​ດີ​ຕອບ​ຮັບ​ຄຳ​ເຊີນ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ ລາວ ​ແລະ ຈະ​ນຳພາ​ເອົາ​ບັນດາ​ນັກ​ທຸລະ​ກິດ​ຊັ້ນ​ນຳ​ຂອງ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ​ເດີນທາງ​ໄປ​ນຳ.

ລາວ ​ແລະ ສ. ຟີ​ລິບ​ປິນ ມີ​ມູນ​ເຊື້ອ​ການ​ພົວພັນ​ທີ່​ດີ​ຕໍ່​ກັນ​ຕະຫຼອດ​ມາ. ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ຫຼັງ​ນີ້, ການ​ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ນຳ​ກັນ ຍິ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ,​​ ​ເຊິ​່ງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ ທັງ​ທາງ​ລັດຖະການ ​ແລະ ປະຊາຊົນ​ຂອງສອງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ມີ​ການ​ໄປມາຫາສູ່​ກັນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ, ຊາວ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ​ໄດ້​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ ​ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ ນັບ​ມື້​ນັບ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ​ເຊິ່ງອັນ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເປັນ​ພື້ນຖານ​ອັນ​ດີ ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຂະຫຍາຍ​ສາຍ​ພົວພັນ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຕໍ່ໜ້າ.

 