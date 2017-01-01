ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 30 ແລະ ກອງປະຊຸມພົບປະອື່ນໆ, ທີ່ ມະນີລາ, ຟີລິບປິນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງ ລາວ ໄດ້ພົບປະສອງຝ່າຍກັບ ທ່ານ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ, ປະທານາທິບໍດີ ແຫ່ງ ສ. ຟີລິບປິນ, ທີ່ ມະນີລາ ໃນວັນທີ 29 ເມສາ 2017.
ໃນການພົບປະຄັ້ງນີ້, ສອງຝ່າຍ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືທີ່ດີຂອງສອງປະເທດ ທີ່ສືບຕໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວເປັນຢ່າງດີຕະຫຼອດມາ; ສອງຝ່າຍ ໄດ້ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຕໍ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນອະນາຄົດ, ເຊິ່ງເຫັນດີນຳກັນວ່າ ຈະພ້ອມກັນລົງເລິກ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າ ໃຫ້ມີທ່າເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊຸກຍູ້ນັກທຸລະກິດຂອງຟີລິບປິນ ໄປລົງທຶນຢູ່ ລາວ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາ-ວັດທະນະທຳ ມີການແລກປ່ຽນ ແລະ ຮ່ວມມືນຳກັນຫລາຍຂຶ້ນ. ໃນການພົບປະສອງຝ່າຍຄັ້ງນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງຝ່າຍ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ນຳເອົາຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງ ພະນະທ່ານປະທານປະເທດ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເພື່ອເຊີນ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເວລາທີ່ເພິ່ນສະດວກ. ພະນະທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ ໄດ້ຍິນດີຕອບຮັບຄຳເຊີນໄປຢ້ຽມຢາມ ລາວ ແລະ ຈະນຳພາເອົາບັນດານັກທຸລະກິດຊັ້ນນຳຂອງຟີລິບປິນ ເດີນທາງໄປນຳ.
ລາວ ແລະ ສ. ຟີລິບປິນ ມີມູນເຊື້ອການພົວພັນທີ່ດີຕໍ່ກັນຕະຫຼອດມາ. ໃນຊຸມປີຫຼັງນີ້, ການພົວພັນຮ່ວມມືນຳກັນ ຍິ່ງໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກ ທັງທາງລັດຖະການ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງສອງປະເທດໄດ້ມີການໄປມາຫາສູ່ກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຊາວຟີລິບປິນ ໄດ້ມາເຮັດວຽກ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງອັນນີ້ ແມ່ນໄດ້ເປັນພື້ນຖານອັນດີ ໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນຂອງສອງປະເທດໃນຕໍ່ໜ້າ.