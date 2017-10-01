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ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 31 ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆທີ່ຟີລິບປິນ

    Lao National RadioNewsນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 31 ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆທີ່ຟີລິບປິນ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 31 ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ: ‘ຮ່ວມມືເພື່ອການປ່ຽນແປງ, ຜູກພັນກັບສາກົນ’ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ປະທານ ຂອງຟີລິບປິນ ຊຶ່ງມີບັນດາປະມຸກລັດ/ຫົວໜ້າລັດຖະບານປະເທດອາຊຽນ, ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ພາຍຫຼັງຈາກພິທີເປີດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 31, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 31 ແບບຄົບຄະນະ, ເຊິ່ງ​ຜູ້ນຳ​ອາ​ຊຽນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025 ກໍຄື ບັນດາ​​ແຜນ​ແມ່​ບົດ​ສໍາລັບ​ສາມ​ເສົາ​ຄ້ຳ​ປະຊາ​ຄົມ​ອາ​ຊຽນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຮັດແໜ້ນປະຊາຄົມອາຊຽນ ໂດຍໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຂະແໜງການອາຊຽນ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນແມ່ບົດ ແລະ ແຜນວຽກຂອງຕົນ ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025.

ໃນໂອກາດກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດນາຍົກ ໄດ້ຢໍ້າເຖິງຜົນສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນ ​ໃນ​ໄລຍະ 50 ປີ ຜ່າ​ນມາ,  ການ​ຮັດ​ແໜ້ນຄວາມ​ເປັນ​ແກນ​ກາງຂອງ​ອາ​ຊຽນ ​ແລະ ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງທຶນ​ຂອງ​ຈຸນ​ລະທຸ​ລະ​ກິດ, ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ ​ແລະ ການຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດອາຊຽນ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນວຽກຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງອາຊຽນ ສະບັບທີ 3 ແລະ ຈັດຕັ້ງແຜນແມ່ບົດເພື່ອການເຊື່ອມຈອດອາຊຽນ 2025.

ນອກ​ນີ້, ກອງ​ປະຊຸມ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືອາຊຽນກັບພາຍນອກ ແລະ ບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສະພາບ​ການຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ແຫຼມເກົາຫຼີ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, ວິກິດການຊາວອົບພະຍົບ, ທະເລຈີນໃຕ້ ແລະອື່ນໆ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ດາໂຕ ປາດຸກາ ລິມ ຈອກ ຮອຍ ຈາກ ບຣູ​ໄນ ດາຣູສະ​ລາມ ເປັນ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ອາ​ຊຽນ ຄົນ​ຕໍ່​ໄປ ສຳລັບປີ 2018-2022.

ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ຂອງ​ວັນດຽວກັນ, ທ່ານ​ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ໄດ້​ນຳພາ​ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ລາວ ​ເຂົ້າຮ່ວມ​​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດຕ່າງໆ ລະຫວ່າງ​ອາຊຽນ ກັບ ບັນດາຄູ່​ເຈລະ​ຈາ​ເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ຈີນ ຄັ້ງທີ 20, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງການພົວພັນ ອາຊຽນ-ສະຫະລັດ ຄົບຮອບ 40 ປີ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ສ. ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 19, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 20 ​ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ສະຫະປະຊາຊາດ ຄັ້ງທີ 9.

ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ອາຊຽນ-ຈີນ ຄັ້ງທີ 20 ໄດ້ເຫັນ​ດີ​​ໃຫ້​ເພີ່ມ​ທະວີ​​ການຮ່ວມ​ມື​​ໃນ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຮັດ​ແໜ້ນການ​ພົວພັນ​ອາຊຽນ-ຈີນ ​ໃຫ້​ນັບ​ມື້ຂະຫຍາຍຕົວ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ​ແມ່ນ​ຈັດຕັ້ງຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ສັນຍາການ​ຄ້າ​ເສລີອາຊຽນ-ຈີນ ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ ​​ແນ​ໃສ່​ປະກອບສ່ວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນລຸ​​ເປົ້າໝາຍການ​ຄ້າອາຊຽນ-ຈີນ ມູນ​ຄ່າ 1000 ຕື້​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ໃນ​ປີ 2020; ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ເຊື່ອມ​ຈອດ ​ໂດຍ​ການ​ເຊື່ອມ​ສານ ລະຫວ່າງ​ ຂໍ້​ລິ​ເລີ່​ມໜຶ່ງ​ແລວ ໜຶ່ງ​ເສັ້ນທາງຂອງ ສປ ຈີນ ​ແລະ ​ແຜນ​ແມ່​ບົດ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ເຊື່ອມ​ຈອດ 2025; ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ແລະ ການ​ໄປມາຫາສູ່ລະຫວ່າງ​ປະຊາຊົນ​​. ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ອາຊຽນ-ຈີນ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ຫຼາຍ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນ​ຄື: 1). ​ກຳ​ນົດ​ເອົາ​ຂົງ​ເຂດ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ເປັນ​ຫົວ​ຂໍ້​ຈຸດ​ສຸມ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ອາ​ຊຽນ-ຈີນ ໃນ​ປີ 2018, 2). ​ເຫັນ​ດີ​ຮ່າງວິໄສທັດການເປັນຄູ່ຮ່ວມຍູດທະສາດອາ​ຊຽນ-ຈີນ ຮອດ​ປີ 2030, ​ແລະ 3). ປະກາດ​ເລີ່​ມ ການ​ປຶກສາ​ຫາລື ກ່ຽວກັບ​ກົດ​ແຫ່ງ​ການ​ປະ​ພຶດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ. ນອກ​ນັ້ນ, ກໍ່​ໄດ້ຕົກ​ລົງ​ຮັບຮອງ​ເອົາຫຼາຍ​ເອກະສານ​​ເຊັ່ນ: 1). ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມອາຊຽນ-ຈີນ ວ່າດ້ວຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ​ແລະ 2). ຖະແຫຼງການຮ່ວມອາຊຽນ-ຈີນວ່າດ້ວຍການຮັດ   ແໜ້ນການຮ່ວມມື ດ້ານການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແບບຮອບດ້ານ.

​ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງການ​ພົວພັນ​ ອາຊຽນ-ສະຫະລັດ ຄົບຮອບ 40 ປີ, ຜູ້​ນຳ ອາ​ຊຽນ​ ​ແລະ ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ​ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນຄືນຄວາ​ມໝາຍໝັ້ນທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຮັດ​ແໜ້ນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຮ່ວມ​ກັນ​ ເປັນ​ຕົ້ນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ການ​ຄ້າ, ​ການ​ສຶກ​ສາ, ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ແລະອື່ນໆ. ອາ​ຊຽນໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ພາຍ​ໃຕ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃໝ່ ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ອາ​ຊຽນ-ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ຖື​ອາ​ຊຽນ​ເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຕົນ. ໃນ​​ໂອກາດ​ນີ້, ຜູ້ນຳ​ອາຊຽນ ​ແລະ ສະຫະລັດ ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາຖະ​ແຫຼງ​ການຮ່ວມ​ ວ່າດ້ວຍ ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ສະ​ເຫຼີມສະຫຼອງການ​ພົວພັນ ​ອາຊຽນ-ສະຫະລັດ ຄົບຮອບ 40 ປີ.

​ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ-ສ​. ເກົ​າຫຼີ ຄັ້ງທີ 19 ​ໄດ້​ສະ​ແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ອາ​ຊຽນ-ສ. ເກົາ​ຫຼີ ໃນ​ໄລ​ຍະ 1 ປີຜ່ານ​ມາ ລວມ​ທັງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ປີ​ແລກ​ປ່ຽນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ອາ​ຊຽນ-ສ. ເກົາ​ຫຼີ ໃນ​ປີ 2017 ​ແລະ ການສ້າງຕັ້ງສູນວັດທະນະທໍາ ອາຊຽນ ຢູ່ແຂວງປູຊານ, ສ​. ເກົາ​ຫຼີ, ຊຶ່ງໄດ້ເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນ ກັນຍາ 2017 ຜ່ານມານີ້ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ຍົກ​ສູງ​ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້ ແລະ ຄວາມ​ອົກ​ເຂົ້າ​ໃຈ ແລະ ການໄປມາຫາສູ່ກັນ ລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນຂອງສອງພາກພື້ນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ຍັງ​ໄດ້ຕີ​ລາຄາ​ສູງ​ຕໍ່ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານການ​ຄ້າ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ ລະຫວ່າງ​ອາຊຽນ ​ແລະ ສ. ​ເກົາຫຼີ, ​ແລະ ໄດ້ຢໍ້າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ລະຫວ່າງ​ພາກ​ທຸລະ​ກິດ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຈຸນ​ລະວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ແລະ ວິ​ສາ​ຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ ລວມທັງ​ການສ້າງ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາມາດ​​​ໃຫ້​​ແກ່ພາກທຸລະກິດ​ຂອງອາຊຽນ;  ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເພື່ອຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການພັດທະນາ, ການ​ເຊື່ອມ​ຈອດ ​ແລະ ອື່ນໆ​.

​ໃນກອງ​ປະ​ຊຸມສຸດຍອດ​ອາ​ຊຽນ-ຍີ່​ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 20, ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ອາຊຽນ ​ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຢໍ້າຄືນ​ຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່​ຈະ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ເຊື່ອມ​ຈອດ, ການ​ຮັດ​ແຄບ​ຄວາມ​ແຕກ​ໂຕນ​ດ້ານ​ການ​ພັດທະນາ, ການ​ສ້າງ​ຂີດ​ຄວາມ​ສາມາດ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ, ການ​ແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມ, ວຽກງານ​ສາທາລະນະ​ສຸກ, ການບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ໄພພິບັດ ​ແລະ ອື່ນໆ. ກອງ​ປະຊຸມຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ຕໍ່​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່​ມຂອງ​ຍີ່ປຸ່ນ​ທີ່​ຈະ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ອາຊຽນ​ໃນ​ດ້ານ​ການພັດທະນາ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ, ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ແມ່ຍິງ, ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ວຽກງານ​ສາທາລະນະ​ສຸກ, ການ​ພັດທະນາ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດນ້ອຍ ​ແລະ ກາງ ​ແລະ ຂົງ​ເຂດ​ອື່ນໆ. ​

ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ອາ​ຊຽນ-ສະຫະປະຊາ​ຊາດ (ສປຊ) ຄັ້ງ​ທີ 9 ໄດ້ສະແດງຄວາມໝາຍໝັ້ນໃນການສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງອາຊຽນ-ສປຊ, ແນໃສ່ສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ກອງ​ປະຊຸມ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີໃຫ້​ເພີ່ມ​ທະວີການປະສານງານ ລະຫວ່າງສອງກອງ​ເລຂາ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ເປັນລະບົບຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນ​ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025 ແລະ ວາລະ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງມີຄວາມກົມກຽວກັນ ​ແລະ ​ເພີ່​ມ​ເສີມ​ໃຫ້​ແກ່​ກັນ ​ແລະ ກັນ. ພ້ອນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ ​ແລກປ່ຽນຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຕໍ່ບັນດາເຫດການທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ ໃນພາກພຶ້ນ ແລະ ໃນໂລກ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ​ແລະ ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຮ່ວມ​ກັນ.

​     ນອກນັ້ນ, ທ່ານ​ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ຍັງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ພົບ​ປະ ລະຫວ່າງ​ ຜູ້ນຳ​ອາຊຽນບວກ​ສາມ ​ແລະ ສະພາ​ທຸລະ​ກິດ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ, ​ໂດຍກອງ​ປະຊຸມ​ໄດ້​ຮັບ​ຟັງ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີຂອງຕົວ​ແທນ​ພາກ​ທຸລະ​ກິດ​ຈາກ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ອາຊຽນບວກ​ສາມ ກ່ຽວກັບ​ ການ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ພາກ​ທຸລະ​ກິດ​ໃນ​ຂະ​ບວນການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດພາກພື້ນ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​​​ໃນ​ຂະ​ບວນການ​ເຈລະຈາສັນຍາການເປັນຄູ່ຮ່ວມເສດຖະກິດແບບຮອບດ້ານລະດັບພາກພື້ນ ຫຼື ​ເອີ້່ນວ່າ “RCEP”.

​     ໃນ​ໂອກາດ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ​ນາຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ ຍັງ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ຫາລືການພົວພັນຮ່ວມມືສອງ​ຝ່າຍ​ກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແຫນ່ງຄື: ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2017, ໄດ້ພົບປະກັບ​ທ່ານ ສົມເດັດ ຮຸນແຊນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ລາດຊະນະຈັກ ກຳປູເຈຍ ແລະ ທ່ານ ດີມີຕຣີ ເມັດເວເດັບ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ແລະ ໃນວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017, ໄດ້ພົບປະຫາລືແບບບໍ່ເປັນທາງການກັບທ່ານ ຫງວຽນ ຊວນ ຟູກ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ ​​ແອນ​ໂຕ​ນີ​ໂອ ກູ​ເຕີ​ເຣັດສ໌, ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ, ເຊິ່ງສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການເຊື່ອມສານ ລະຫວ່າງ ວິໄສທັດອາຊຽນ 2025 ກັບ ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ແລະ ບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ.