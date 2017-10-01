ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 31 ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆທີ່ຟີລິບປິນ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັ້ງທີ 31 ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ: ‘ຮ່ວມມືເພື່ອການປ່ຽນແປງ, ຜູກພັນກັບສາກົນ’ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ປະທານ ຂອງຟີລິບປິນ ຊຶ່ງມີບັນດາປະມຸກລັດ/ຫົວໜ້າລັດຖະບານປະເທດອາຊຽນ, ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.
ພາຍຫຼັງຈາກພິທີເປີດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 31, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 31 ແບບຄົບຄະນະ, ເຊິ່ງຜູ້ນຳອາຊຽນ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025 ກໍຄື ບັນດາແຜນແມ່ບົດສໍາລັບສາມເສົາຄ້ຳປະຊາຄົມອາຊຽນ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຮັດແໜ້ນປະຊາຄົມອາຊຽນ ໂດຍໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກຂະແໜງການອາຊຽນ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນແມ່ບົດ ແລະ ແຜນວຽກຂອງຕົນ ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025.
ໃນໂອກາດກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດນາຍົກ ໄດ້ຢໍ້າເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງອາຊຽນ ໃນໄລຍະ 50 ປີ ຜ່ານມາ, ການຮັດແໜ້ນຄວາມເປັນແກນກາງຂອງອາຊຽນ ແລະ ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຈຸນລະທຸລະກິດ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ການຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດອາຊຽນ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນວຽກຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງອາຊຽນ ສະບັບທີ 3 ແລະ ຈັດຕັ້ງແຜນແມ່ບົດເພື່ອການເຊື່ອມຈອດອາຊຽນ 2025.
ນອກນີ້, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືອາຊຽນກັບພາຍນອກ ແລະ ບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສະພາບການຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ, ແຫຼມເກົາຫຼີ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, ວິກິດການຊາວອົບພະຍົບ, ທະເລຈີນໃຕ້ ແລະອື່ນໆ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ດາໂຕ ປາດຸກາ ລິມ ຈອກ ຮອຍ ຈາກ ບຣູໄນ ດາຣູສະລາມ ເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ ຄົນຕໍ່ໄປ ສຳລັບປີ 2018-2022.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຕ່າງໆ ລະຫວ່າງອາຊຽນ ກັບ ບັນດາຄູ່ເຈລະຈາເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ຈີນ ຄັ້ງທີ 20, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງການພົວພັນ ອາຊຽນ-ສະຫະລັດ ຄົບຮອບ 40 ປີ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ສ. ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 19, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 20 ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ສະຫະປະຊາຊາດ ຄັ້ງທີ 9.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ຈີນ ຄັ້ງທີ 20 ໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອຮັດແໜ້ນການພົວພັນອາຊຽນ-ຈີນ ໃຫ້ນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາການຄ້າເສລີອາຊຽນ-ຈີນ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການຄ້າອາຊຽນ-ຈີນ ມູນຄ່າ 1000 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2020; ເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືດ້ານການເຊື່ອມຈອດ ໂດຍການເຊື່ອມສານ ລະຫວ່າງ ຂໍ້ລິເລີ່ມໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງ ສປ ຈີນ ແລະ ແຜນແມ່ບົດ ວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມຈອດ 2025; ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໄປມາຫາສູ່ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ. ບັນດາຜູ້ນຳອາຊຽນ-ຈີນ ໄດ້ຕົກລົງຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຄື: 1). ກຳນົດເອົາຂົງເຂດນະວັດຕະກຳ ເປັນຫົວຂໍ້ຈຸດສຸມການຮ່ວມມືອາຊຽນ-ຈີນ ໃນປີ 2018, 2). ເຫັນດີຮ່າງວິໄສທັດການເປັນຄູ່ຮ່ວມຍູດທະສາດອາຊຽນ-ຈີນ ຮອດປີ 2030, ແລະ 3). ປະກາດເລີ່ມ ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຢ່າງເປັນທາງການ. ນອກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຫຼາຍເອກະສານເຊັ່ນ: 1). ຖະແຫຼງການຮ່ວມອາຊຽນ-ຈີນ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ 2). ຖະແຫຼງການຮ່ວມອາຊຽນ-ຈີນວ່າດ້ວຍການຮັດ ແໜ້ນການຮ່ວມມື ດ້ານການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແບບຮອບດ້ານ.
ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງການພົວພັນ ອາຊຽນ-ສະຫະລັດ ຄົບຮອບ 40 ປີ, ຜູ້ນຳ ອາຊຽນ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຕ່າງໆທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ເປັນຕົ້ນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການຄ້າ, ການສຶກສາ, ການແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມ ແລະອື່ນໆ. ອາຊຽນໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີທີ່ເຫັນວ່າ ສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານໃໝ່ ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການພົວພັນອາຊຽນ-ສະຫະລັດ ແລະ ຖືອາຊຽນເປັນບູລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງຕົນ. ໃນໂອກາດນີ້, ຜູ້ນຳອາຊຽນ ແລະ ສະຫະລັດ ກໍໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງການພົວພັນ ອາຊຽນ-ສະຫະລັດ ຄົບຮອບ 40 ປີ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ-ສ. ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 19 ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຮ່ວມມື ອາຊຽນ-ສ. ເກົາຫຼີ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປີແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳອາຊຽນ-ສ. ເກົາຫຼີ ໃນປີ 2017 ແລະ ການສ້າງຕັ້ງສູນວັດທະນະທໍາ ອາຊຽນ ຢູ່ແຂວງປູຊານ, ສ. ເກົາຫຼີ, ຊຶ່ງໄດ້ເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນ ກັນຍາ 2017 ຜ່ານມານີ້ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ການແລກປ່ຽນດ້ານວັດທະນະທຳ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມອົກເຂົ້າໃຈ ແລະ ການໄປມາຫາສູ່ກັນ ລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນຂອງສອງພາກພື້ນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ບັນດາຜູ້ນຳຍັງໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງອາຊຽນ ແລະ ສ. ເກົາຫຼີ, ແລະ ໄດ້ຢໍ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກທຸລະກິດໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ລວມທັງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດຂອງອາຊຽນ; ການຮ່ວມມືເພື່ອຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການພັດທະນາ, ການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ອື່ນໆ.
ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 20, ບັນດາຜູ້ນຳອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຢໍ້າຄືນຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນດ້ານການເຊື່ອມຈອດ, ການຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການພັດທະນາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການແລກປ່ຽນຊາວໜຸ່ມ, ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ການບັນເທົາທຸກໄພພິບັດ ແລະ ອື່ນໆ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບອາຊຽນໃນດ້ານການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ-ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ສະແດງຄວາມໝາຍໝັ້ນໃນການສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງອາຊຽນ-ສປຊ, ແນໃສ່ສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ ລະຫວ່າງສອງກອງເລຂາ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ເປັນລະບົບຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025 ແລະ ວາລະ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງມີຄວາມກົມກຽວກັນ ແລະ ເພີ່ມເສີມໃຫ້ແກ່ກັນ ແລະ ກັນ. ພ້ອນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ບັນດາເຫດການທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນ ໃນພາກພຶ້ນ ແລະ ໃນໂລກ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເປັນຫ່ວງຮ່ວມກັນ.
ນອກນັ້ນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພົບປະ ລະຫວ່າງ ຜູ້ນຳອາຊຽນບວກສາມ ແລະ ສະພາທຸລະກິດອາຊີຕາເວັນອອກ, ໂດຍກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີຂອງຕົວແທນພາກທຸລະກິດຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນບວກສາມ ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກທຸລະກິດໃນຂະບວນການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂະບວນການເຈລະຈາສັນຍາການເປັນຄູ່ຮ່ວມເສດຖະກິດແບບຮອບດ້ານລະດັບພາກພື້ນ ຫຼື ເອີ້່ນວ່າ “RCEP”.
ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ພົບປະຫາລືການພົວພັນຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແຫນ່ງຄື: ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2017, ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານ ສົມເດັດ ຮຸນແຊນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ລາດຊະນະຈັກ ກຳປູເຈຍ ແລະ ທ່ານ ດີມີຕຣີ ເມັດເວເດັບ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ແລະ ໃນວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017, ໄດ້ພົບປະຫາລືແບບບໍ່ເປັນທາງການກັບທ່ານ ຫງວຽນ ຊວນ ຟູກ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕີເຣັດສ໌, ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ເຊິ່ງສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການເຊື່ອມສານ ລະຫວ່າງ ວິໄສທັດອາຊຽນ 2025 ກັບ ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ແລະ ບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈຮ່ວມກັນ.