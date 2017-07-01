ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນລາວໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດຝລັ່ງ

ໃນວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2017, ທີ່ສູນພາສາຝຣັ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຖານທູດຝຣັ່ງປະຈຳລາວ ແລະ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ( NTPC ) ໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືກັນເພື່ອມອບທຶນຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການສຶກສາສຳລັບປີ 2017 ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນລາວ ໃຫ້ໄປສຶກສາຕໍ່ທີປະເທດຝຣັ່ງເປັນເວລາ 2 ປີ. ໂຄງການໃຫ້ທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ. ໃນແຕ່ລະປີ ນັກຮຽນລາວທີ່ເວົ້າພາສາຝຣັ່ງໄດ້ຈຳນວນ 3 ຄົນ ຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເພື່ອໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງເປັນເວລາ 2 ປີ. ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າສຳເລັດການສຶກສາແລ້ວກັບຄືນມາປະເທດລາວ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 NTPC.
ທ່ານ ນາງ ກລໍດີນ ເລີດູ (Claudine LEDOUX), ເອກອັກຄະລະສະທູດຝຣັ່ງປະຈຳລາວ ແລະ ທ່ານ ເຟຣເດຣິກ ອອບຟ໌ມັນ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມກັນຢ່າງເປັນທາງການ, ທີ່ສູນພາສາຝຣັ່ງ, ເພື່ອໃຫ້ທຶນການສຶກສາໃຫ້ນັກຮຽນລາວ ສຳລັບປີ 2017. ທັງສອງທ່ານຕ່າງກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ນ້ອງນັກຮຽນທັງ 3 ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນໃນເທື່ອນີ້ ພ້ອມທັງໄດ້ມອບອຸປະກອນການສຶກສາເພຶ່ອເປັນການກະກຽມຕົວກ່ອນທີ່ຈະອອກເດີນທາງໄປປະເທດຝຣັງ ແລະ ທັງເພື່ອຊ່ວຍສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຮຽນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
ການຄັດເລືອກນັກຮຽນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງມາດຕະຖານເປັນພິເສດ ໂດຍສະເພາະລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຝຣັ່ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ໃນປີນີ້, ນັກຮຽນລາວ 1 ຄົນຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຝຣັ່ງ ( Josue-Hoffet ) ປະຈຳປະເທດລາວ ແລະ ອີກ 2 ຄົນຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະ ຈະໄດ້ອອກເດີນທາງໄປປະເທດຝລັ່ງໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2017 ນີ້. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນທັງ 3 ຄົນ ຈະໄດ້ໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຊື່ສຽງ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງຝຣັ່ງ ເຊິ່ງມີຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຢູ່ໃນລະດັບມາດຕະຖານສູງ ພ້ອມທັງ ຮັບປະກັນການນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ.
ໃນການກະກຽມຕົວກ່ອນເດີນທາງ, ໂຄງການໃຫ້ທຶນການສຶກສາຕໍ່ນັກຮຽນລາວ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ, ໂດຍເລີ່ມແຕ່ວັນທີ່ 26 ມີຖຸນາ 2017, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ແມ່ນໄດ້ຮຽນຫຼັກສູດກຽມແບບເລັ່ງລັດກ່ອນເຊິ່ງຈັດໂດຍສູນພາສາຝຣັ່ງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຝຣັ່ງ Josue-Hoffet ເພຶ່ອກະກຽມ ແລະ ສ້າງຄວາມພ້ອມສຳລັບທີ່ຈະໄປຮຽນຕໍ່ທີປະເທດຝຣັ່ງ.
ໄລຍະທີ່ສຶກສາຕໍ່ຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ, ນັກຮຽນລາວທັງ 3 ຄົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຫຼັກສູດພິເສດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳປຶກສາຈາກ ວິສະວະກອນທີ່ເວົ້າພາສາຝຣັ່ງຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 NTPC. ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍນັກຮຽນໃນການປັບຕົວ ພ້ອມທັງ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສຶກສາຈົນສຳເລັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາຍັງຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳພວກເຂົາເຈົ້າໃນເວລາລົງຝຶກງານ ໂດຍສະເພາະກັບບໍລິສັດໄຟຟ້າຝລັ່ງ EDF, ລວມທັງ ຈະມີໂອກາດໄດ້ເຫັນ ແລະ ສຳຜັດກັບຄ່ານິຍົມຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 NTPC ໃນສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈແລະ ສາຍພົວພັນທີ່ດີກັບພະນັກງານ. ຫຼັງຈາກສຳເລັດການສຶກສາແລ້ວ, ນັກຮຽນລາວທັງ 3 ຄົນ ກໍ່ຈະກັບຄືນມາບ້ານເກີດເພື່ອຈະເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ບໍລິສັດນຳ້ເທີນ 2 NTPC.
ບໍລິສັດ NTPC ດຳເນີນການຜະລິດເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຕົກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ( ທີ່ເລີ່ມຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າແລ້ວ ). ໂຄງການໃຫ້ທຶນການສຶກສານີ້ ຖືວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງອຸດສາຫະກຳພະລັງງານໃນປະເທດລາວ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ, ປີ 2017 ນີ້ ຖືວ່າເປັນປີພີເສດ ເພາະວ່ານັກຮຽນລຸ້ນທຳອິດຈະສຳເລັດການສຶກສາ ແລະ ກັບຄືນມາປະເທດລາວ ເພື່ອເລີ່ມເຮັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມຂອງບໍລິສັດ NTPC ໃນເດືອນກັນຍານີ້./.