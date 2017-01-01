ບໍ່ແກ້ວ ເປີດໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລຽບແມ່ນ້ຳຂອງ

ພິທີເປີດໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງລຽບແມ່ນ້ຳຂອງ ແຕ່ບ້ານມອມ ຫາ ປາກຫ້ວຍຫລົງ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍ ເດືອນເມສາ ຜ່ານມາ. ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນເສັ້ນ ທາງຍຸດທະສາດ ຂອງແຂວງທາງດ້ານ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ສະດວກໃນການສັນຈອນ ໄປມາຂອງປະຊາຊົນ, ເປັນເງື່ຶອນໄຂເອື້ອອຳ ນວຍຄວາມສະດວກ ດຶ່ງດູດນັກລົງ ທຶນເຂົ້າມາລົງຢູ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຫລາຍຂື້ນ, ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງ.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຍາວ 22,431 ກິໂລແມັດ, ພື້ນຖານຄວາມກວ້າງ 7 ແມັດ, ຕາມມາດຕະຖານ ເຕັກນິກທາງຂັ້ນ 3 ຂອງຈີນ ແລະ ຂັ້ນ 4 ຂອງລາວ, ປູຢາງອາຊຟານ, ແມ່ນໃຊ້ ເວລາຕາມສັນຍາ ການກໍ່ສ້າງ ບໍ່ເກີນ 36 ເດືອນ ໃຫ້ສຳເລັດ ມູນຄ່າໄດ້ກຳນົດໃນເບື້ອງຕົ້ນ 255 ລ້ານຢວນ, ໃນນີ້ລວມມູນຄ່າ ສຳຫລວດອອກແບບ 27 ລ້ານກວ່າຢວນ ແລະ ມູນຄ່າການກໍ້ສ້າງເສັ້ນທາງ 197 ລ້ານກວ່າຢວນ ເຊິ່ງແມ່ນທຶນຊ່ວຍເຫລືອຂອງ ສປ ຈີນ, ໂດຍແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟເລກທີ 17 ສປ ຈີນ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົ້າກໍ່ສ້າງ.
ຂ່າວຈາກ: ຂປລ