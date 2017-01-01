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ບໍ່ແກ້ວ ເປີດໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລຽບແມ່ນ້ຳຂອງ

    Lao National Radioຂ່າວບໍ່ແກ້ວ ເປີດໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລຽບແມ່ນ້ຳຂອງ

ພິທີເປີດໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງລຽບແມ່ນ້ຳຂອງ ແຕ່ບ້ານມອມ ຫາ ປາກຫ້ວຍຫລົງ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນເມສາ ຜ່ານມາ. ​ເຊິ່ງຈະກາຍເປັນເສັ້ນ ທາງຍຸດທະສາດ ຂອງແຂວງທາງດ້ານ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ສະດວກໃນການສັນຈອນ ໄປມາຂອງປະຊາຊົນ, ເປັນເງື່ຶອນໄຂເອື້ອອຳ ນວຍຄວາມສະດວກ ດຶ່ງດູດນັກລົງ ທຶນເຂົ້າມາລົງຢູ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຫລາຍຂື້ນ, ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຍາວ 22,431 ກິໂລແມັດ, ພື້ນຖານຄວາມກວ້າງ 7 ແມັດ, ຕາມມາດຕະຖານ ເຕັກນິກທາງຂັ້ນ 3 ຂອງຈີນ ແລະ ຂັ້ນ 4 ຂອງລາວ, ປູຢາງອາຊຟານ, ແມ່ນໃຊ້ ເວລາຕາມສັນຍາ ການກໍ່ສ້າງ ບໍ່ເກີນ 36 ເດືອນ ໃຫ້ສຳເລັດ ມູນຄ່າໄດ້ກຳນົດໃນເບື້ອງຕົ້ນ 255 ລ້ານຢວນ, ໃນນີ້ລວມມູນຄ່າ ສຳຫລວດອອກແບບ 27 ລ້ານກວ່າຢວນ ແລະ ມູນຄ່າການກໍ້ສ້າງເສັ້ນທາງ 197 ລ້ານກວ່າຢວນ ເຊິ່ງແມ່ນທຶນຊ່ວຍເຫລືອຂອງ ສປ ຈີນ, ​ໂດຍແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟເລກທີ 17 ສປ ຈີນ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົ້າກໍ່ສ້າງ.

ຂ່າວຈາກ: ຂປລ