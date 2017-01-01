ປັບປຸງປົວແປງຊີວິດການເມືອງຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງຜາອຸດົມ

ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2017 ນີ້, ເມືອງຜາອຸດົມແຂວງບໍ່ແກ້ວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມດຳເນີນຊີວິດການເມືອງທົ່ວອົງຄະນະພັກເມືອງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ທີ່ສະໂມສອນໃຫ່ຍຂອງເມືອງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ຈັນທອນ ພົນທະລາ ກຳມະການພັກແຂວງ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົ້າເມືອງໆຜາອຸດົມ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງສະຫາຍ ດາລີວັນ ພູສະຫວັນ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ມີການນໍາຂອງເມືອງ, ສອງກອງບັນຊາການ ປກສ – ປກຊ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການ ຕະຫຼອດຮອດໜ່ວຍພັກຮາກຖານບ້ານ-ກຸ່ມບ້ານທົ່ວເມືອງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດກວ່າ 150 ສະຫາຍ, ຍິງ 13 ສະຫາຍ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຊຶມເຜີຍແຜ່ເນຶ້ອໃນເອກະສານທີ່ສຳຄັນເປັນຕົ້ນແມ່ນເອກະສານປັບປຸງປົວແປງທົ່ວພັກໃຫ້ປອດໃສ, ໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ ເຊິ່ງເນຶ້ອໃນຂອງເອກະສານນັ້ນແມ່ນເຈາະຈີ້ມບັ້ນປັບປຸງປົວແປງພັກ ແລະ ມະຕິວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂພະຍາດອາດຍາສິດ ພ້ອມທັງສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ບົດສະຫຼຸບການຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ V ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຕິດພັນກັບມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ X ຂອງສູນກາງພັກ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າການທາບທາມຫາງສຽງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງ ເພື່ອເສີ່ມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຜົນງານດ້ານດີຂອງພັກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທົດສອບທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ພັກເຮົາເພື່ອເປັນການສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການນຳພາຂອງພັກ ແລະ ຄວາມເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນຂອງສະມາຊິກພັກ; ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນບັ້ນສຳຫຼວດການຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງອົງຄະນະພັກ ເພື່ອຕີລາຄາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນໄລຍະຜ່ານມາພ້ອມທັງປະກອບຄຳຄິດເຫັນເພື່ອຕຳນິຕິຊົມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນທຸກຂັ້ນ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັງກ່າວນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ດຳເນີນໄປ 5 ວັນເຕັ່ມຈຶ່ງສຳເລັດລົງ.