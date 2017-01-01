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ພະແນກ ສກຂ ຊຽງຂວາງ ແລະ ວິທະຍາໄລ 3 ແຫ່ງ ແຂວງຮ່າຕິ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ພົບປະແລກປ່ຽນ ປຶກສາຫາລື ແຜນການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

    Lao National Radioຂ່າວພະແນກ ສກຂ ຊຽງຂວາງ ແລະ ວິທະຍາໄລ 3 ແຫ່ງ ແຂວງຮ່າຕິ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ພົບປະແລກປ່ຽນ ປຶກສາຫາລື ແຜນການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
  • ວັນ​ທີ 10 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້, ຢູ່​ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ພະ​ແນ​ກສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ​

ໄດ້​ມີ​ການພົບ​ປະ​ແລກປ່ຽນ ປຶກສາ​ຫາລື ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນການ​ກໍ່ສ້າງ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ ​ໃນ​ສົກ​ປີ 2017-2018 ລະຫວ່າງ​ພະ​ແນ​ກສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ​ເຊີ່ງ​ຕາງໜ້າ​ໂດຍ ທ່ານ ທອງ​ເພັດ ອິນທະ​ໄຊ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກສຶກສາ​ທິການ ​ແລະ ກິລາ ​ແຂວງ ພ້ອມ​ຄະນະ ​ແລະ ວິທະຍາ​ໄລ 3 ແຫ່ງ ​ແຂວງ​ຮ່າ​ຕິ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ (ວິທະຍາ​ໄລ ​ແພດສາດ, ວິທະຍາ​ໄລ ວັດທະນະທຳ ກິລາ ​ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫງວຽນ​ຢູ, ​ແລະ ວິທະຍາ​ໄລ ​ເຕັກນິກ​-ວິຊາ​ຊີບ) ​ເຊີ່ງ​ຕາງໜ້າ​ໂດຍ ທ່ານ ຫງວຽນ​ ວັນ ຮອງ​ອຳນວຍ​ການ ວິທະຍາ​ໄລ ​ແພດສາດ ຮ່າ​ຕິ່ງ ພ້ອມ​ຄະນະ

​ໂອກາດ​ນີ້ ຄະນະນໍາທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ​ໄດ​ພັດ​ປ່ຽນ​ກັນ​ຂຶ້ນ​ລາຍ​ງານ​ສະພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂດຍ​ຫຍໍ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ສຶກສາ​-ກິລາ​ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ກໍ​ແມ່ນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະ ນຸດ ​ໂດຍ​ຖື​ເອົາ​ການ​ສຶກສາ​ເປັນ​ຂໍ​ກຸນ​ແຈ​ສຳຄັນ ​ໃນ​ການ​ເຝິກຝົນ​ຫຼໍ່​ຫຼອມ​ຄົນ​ຮຸ່ນ​ໜຸ່ມ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ທີ່​ສົມບູນ​ແບບ​ໃນ​ອານາ​ຄົດ​ ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ຮູ້​ ຄວາມ​ສາມາດ ​ແລະ ຄຸນສົມບັດ, ​ເພື່ອ​ເປັນ​ກຳລັງ​ແຮງ​ອັນ​ສຳຄັນ​ ປະກອບ

ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ສ້າງສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ​ໃຫ້​ຈະ​ເລີ​ນ ຮຸ່ງ​ເຮືອງ ກ້າວໜ້າ ທັນ​ສະ​ໄໝ ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັບ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ, ພ້ອມ​ນັ້ນ ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຍັງ​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​​ເຫັນເຖິງມູນ​ເຊື້ອຄວາມ​ສາມັກຄີ​ອັນ​ພິ​ເສດ​ ລະ ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ແຕ່​ດຶກ​ດຳ​ບັນ ​ເວລາ​ໃດ​ກໍ​ຍັງ​ໝັ້ນຄົງທະ​ນົງ​ແກ່ນ, ງອກ​ງາມ ​ແລະ ຕໍ່​ຍອດ​ພັດທະນາ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ, ປີ​ນີ້​ເປັນ​ປີ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຍິ່ງ ລະຫວ່າງ​ສາຍສຳພັນ​ ລາວ-ຫວຽດ, ​ເພາະ​ເປັນ​ປີ​ສາມັກຄີ​ມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ​ລາວ-ຫວຽດນາມ, ການ​ເຊັນ​ຍາ​ມິດ​ຕະພາບ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ຄົບ ຮອບ 40 ປີ(18/07/1977-18/07/2017), ວັນ​ສ້າງຕັ້ງສາຍ​ການ​ທູດ​ລາວ-ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 55 ປີ.

ການ​ພົບ​ປະ​ໂອ້​ລົມ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຄັ້ງ​ນີ້ ທາງ​ວິທະຍາ​ໄລ​ແພດສາດ​ຮ່າ​ຕິ່ງ ຍັງ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ສັນຍາ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ນັກ​ສຶກສາ​ຈາກ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ​ໄປ​ສຶກສາ​ຕໍ່​ທີ່​ວິທະຍາ​ໄລ​ດັ່ງກ່າວ​ຈຳນວນ 100-200 ຄົນ​ຕໍ່​ປີ, ສ່ວນ​ວິທະຍາ​ໄລ ວັດທະນະທຳ ກິລາ ​ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຫງວຽນ​ຢູ ຈະ​ຮັບ​ນັກ​ສຶກສາ​ຈຳນວນ​ບໍ່​ຈຳກັດ ​ແລະ ວິທະຍາ​ໄລ ​ເຕັກນິກ-ວິຊາ​ຊີບ ກໍ​ຮັບ​ນັກ​ສຶກສາ​ຈຳນວນບໍ່ຈຳກັດ​ເຊັ່ນ​ດຽວກັນ, ສຳລັບ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຮຽນ ​ແລະ ຄ່າ​ທຳນຽ​ມຕ່າງໆ ​ແມ່ນ​ຈະ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ສັນຍາ​ທີ່​ໄດ້​ຕົກລົງ​ກັນ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ, ນອກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ມີ​ທຶນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ພິ​ເສດ​ອີກ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ທີ່​ຍົກ​ເວັ້ນຄ່າ​ຮຽນ, ຄ່າ​ຫໍ​ພັກ ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ສຶກສາ​ຈາກ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ຕື່ມ​ອີກ.