ພະແນກ ສກຂ ຊຽງຂວາງ ແລະ ວິທະຍາໄລ 3 ແຫ່ງ ແຂວງຮ່າຕິ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ພົບປະແລກປ່ຽນ ປຶກສາຫາລື ແຜນການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

- ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2017 ນີ້, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ໄດ້ມີການພົບປະແລກປ່ຽນ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນສົກປີ 2017-2018 ລະຫວ່າງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊີ່ງຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ທອງເພັດ ອິນທະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ພ້ອມຄະນະ ແລະ ວິທະຍາໄລ 3 ແຫ່ງ ແຂວງຮ່າຕິ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ (ວິທະຍາໄລ ແພດສາດ, ວິທະຍາໄລ ວັດທະນະທຳ ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫງວຽນຢູ, ແລະ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ) ເຊີ່ງຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ຫງວຽນ ວັນ ຮອງອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລ ແພດສາດ ຮ່າຕິ່ງ ພ້ອມຄະນະ
ໂອກາດນີ້ ຄະນະນໍາທັງສອງຝ່າຍ ໄດພັດປ່ຽນກັນຂຶ້ນລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບວຽກງານສຶກສາ-ກິລາ ໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະ ນຸດ ໂດຍຖືເອົາການສຶກສາເປັນຂໍກຸນແຈສຳຄັນ ໃນການເຝິກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຄົນຮຸ່ນໜຸ່ມໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ສົມບູນແບບໃນອານາຄົດ ທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດ, ເພື່ອເປັນກຳລັງແຮງອັນສຳຄັນ ປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຈະເລີນ ຮຸ່ງເຮືອງ ກ້າວໜ້າ ທັນສະໄໝ ເທົ່າທຽມກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ, ພ້ອມນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງມູນເຊື້ອຄວາມສາມັກຄີອັນພິເສດ ລະ ຫວ່າງສອງປະເທດອ້າຍນ້ອງທີ່ເຄີຍມີມາແຕ່ດຶກດຳບັນ ເວລາໃດກໍຍັງໝັ້ນຄົງທະນົງແກ່ນ, ງອກງາມ ແລະ ຕໍ່ຍອດພັດທະນາຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ, ປີນີ້ເປັນປີທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ ລະຫວ່າງສາຍສຳພັນ ລາວ-ຫວຽດ, ເພາະເປັນປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ການເຊັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຄົບ ຮອບ 40 ປີ(18/07/1977-18/07/2017), ວັນສ້າງຕັ້ງສາຍການທູດລາວ-ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 55 ປີ.
ການພົບປະໂອ້ລົມທັງສອງຝ່າຍຄັ້ງນີ້ ທາງວິທະຍາໄລແພດສາດຮ່າຕິ່ງ ຍັງໄດ້ຕົກລົງສັນຍາຈະຮັບເອົານັກສຶກສາຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ ໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວຈຳນວນ 100-200 ຄົນຕໍ່ປີ, ສ່ວນວິທະຍາໄລ ວັດທະນະທຳ ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫງວຽນຢູ ຈະຮັບນັກສຶກສາຈຳນວນບໍ່ຈຳກັດ ແລະ ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ກໍຮັບນັກສຶກສາຈຳນວນບໍ່ຈຳກັດເຊັ່ນດຽວກັນ, ສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ແມ່ນຈະປະຕິບັດຕາມສັນຍາທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ນອກນັ້ນຍັງມີທຶນນະໂຍບາຍພິເສດອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ, ຄ່າຫໍພັກ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຈາກແຂວງຊຽງຂວາງຕື່ມອີກ.