ພິທີໃສ່ບາດໃນງານມະຫາກຳບຸນຊ້າງປະຈຳປີ 2017 ເພື່ອລະນຶກເຖິງບັນພະບູລຸດທີ່ເສຍສະເລືອດເນື້ອເພື່ອປະເທດຊາດ
ພິທີໃສ່ບາດໃນງານມະຫາກຳບຸນຊ້າງປະຈຳປີ 2017 ເພື່ອລະນຶກເຖິງບັນພະບູລຸດທີ່ເສຍສະເລືອດເນື້ອເພື່ອປະເທດຊາດ ລວມເຖິງຊ້າງທີ່ເສຍຊີວິດຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 17/02/2017, ທີ່ເດີນສະໜາມຫລວງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໆ ໄຊຍະບູລີ ພ້ອມດ້ວຍການນຳແຂວງຕະຫລອດເຖິງປະຊາຊົນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃສ່ບາດໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ຄອນປະສິດ ຊະນະເຄນ, ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ປະທານກວດກາພັກລັດເມືອງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ພິທີໃສ່ບາດເປັນກິດຈະກໍາໜື່ງໃນງານມະຫາກໍາບຸນຊ້າງປະຈໍາປີ 2017 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ້ນຫລັງຮັບຮູ້ໄດ້ຮີດ ຄອງປະເພນີ ແລະວັດທະນາທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ທີ່ປວງຊົນລາວທັງຊາດຄວນປົກປັກຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຍືນຍົງຄຽງຄູ່ກັບຊາດລາວຕະຫລອດໄປ. ງານມະຫາກຳບຸນຊ້າງປະຈຳປີ 2017 ຈະດຳເນີນໄປຮອດວັນທີ 19 ຈີ່ງສຳເລັດ ພາຍໃນນອກຈາກຈະມີກິດຈະກຳກ່ຽວກັບຊ້າງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຊົມແລະສຳພັດກັບຊ້າງແລ້ວ ຍັງມີງານວາງສະແດງແລະຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ຊື່ງໄດ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 13 ເປັນຕົ້ນມາມີຕົວແທນຈາກຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມຫລາຍກວ່າ 200 ຮ້ານ ລວມມູນຄ່າຫລາຍກວ່າ 4 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ມີຮ້ານຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ 10 ຮ້ານ, ຕະຫລາດນັດເຄື່ອນທີ່ 176 ຮ້ານ ແລະ ສີນຄ້າໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນຕ່າງແຂວງຈຳນວນ 32 ຫົວໜ່ວຍ.