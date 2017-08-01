ພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ສົກປີ 2017-2018 ຢູ່ເມືອງເງິນ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 1 ກັນຍາ 2017 ນີ້ ຢູ່ທີ່ເດີ່ນກິລາເມືອງ ໄດ້ຈັດພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ສົກປີ 2017-2018 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຽດມີ ທ່ານສອນສຸກ ພວງແກ້ວ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ມີທ່ານ ສີສະຫວັດ ພົມມະເສນ ວ່າການ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ມີອຳນວຍການໂຮງຮຽນ, ຕ່າງໜ້າຂະແໜງການຂອງເມືອງ, ນາຍບ້ານ, ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ, ພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ຕະຫຼອດຮອດນ້ອງນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານສອນສຸກ ພວງແກ້ວ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ກໍ່ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນກ່າວໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018. ທົ່ວເມືອງມີ ໂຮງຮຽນອານຸບານ 20 ແຫ່ງ, ປະຖົມ 19 ແຫ່ງ, ມັດທະຍົມ 6 ແຫ່ງ ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ອົງຄະນະພັກປົກຄອງເມືອງ ໄດ້ສຸ່ມໃສ່ພັດທະນາການສຶກສາເປັນວຽກໃຈກາງ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການສຶກສາທົ່ວເມືອງ ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ ດ້ານສະຫັດສະວັດ ເພື່ອການພັດທະນາ.
– ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 77,1 %
– ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມ 6-10 ປີ ປະຕິບັດໄດ້ 98,3 %
– ອັດຕາເລືອນຂັ້ນຈາກ ປ5- ມ1 ປະຕິບັດໄດ້ 87,6 % ແລະ ມ4- ມ5 ປະຕິບັດໄດ້ 78,8%
– ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຂັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ປະຕິບັດໄດ້ 88% ແລະ ຕອນປາຍ ປະຕິບັດໄດ້ 43,3%
ຕອນທ້າຍ ທ່ານຍັງໄດ້ເໜັ້ນໜັກໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເກັບກຳສະຖິຕິ ເດັກເຖິງເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ, ຫັນເອົາແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ຫັນເປັນແຜນງານ, ໂຄງການອັນລະອຽດ, ມີການແຕ່ງບົດສອນກ່ອນຂຶ້ນຫ້ອງສອນທຸກຄັ້ງ, ແຂ່ງຂັນກັນສອນດີ- ສອນເກັ່ງ ປູກຈິດສຳນຶກສ້າງແນວຄິດຕົນເອງ ພ້ອມກັບພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ພ້ອມກັນຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ທີ່ຈະເກີດໃນຖັນແຖວຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃຫ້ເຂັ້ມງວດ.