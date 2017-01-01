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ມສ ລາດຄ້າຍ ເມືອງ ຜາໄຊ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ວາງຄາດໝາຍຜົນການສອບຈົບຊັ້ນ ມ.7 ສົກນີ້ ຈະໃຫ້ບັນລຸ 100%

    Lao National Radioຂ່າວມສ ລາດຄ້າຍ ເມືອງ ຜາໄຊ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ວາງຄາດໝາຍຜົນການສອບຈົບຊັ້ນ ມ.7 ສົກນີ້ ຈະໃຫ້ບັນລຸ 100%
  • ຕາມ​ການລາຍ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ ຄຳ​ພອນ ສອນ​ທະລາ ຜູ້ອຳນວຍການ​ໂຮງຮຽນ ມສ ລາດ​ຄ້າຍ ​ເມືອງ ຜາ​

ໄຊ ​ແຂວງ ຊຽງ​ຂວາງ ​​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ສົກຮຽນ 2016-2017 ນີ້ ທາງ​ໂຮງຮຽນ​ໄດ້​ວາງ​ຄາດໝາຍ​ຜົນ​ການ​ສອບ​ຂອງ​ນ້ອງໆນັກຮຽນ​ທີ່ຮຽນ​ຈົບ​ຊັ້ນ ມ.7 ຈະ​ໃຫ້​ບັນລຸ 100%, ​ເຫດຜົນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ທາງ​ໂຮງຮຽນ​ວາງຄາດໝາຍ​ສູງ​ຄື​ແນວ​ນັ້ນ​ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ: ທາງ​ໂຮງຮຽນ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ການ​ຮຽນ​-ການ​ສອນ​ຂອງ​ຄູ​ອາຈານ ​ແລະ ນັກຮຽນ​ມາ​ແຕ່​ຕົ້ນ​ປີ, ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໃຫ້​ຄູ ​ແລະ ນັກຮຽນ​ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສິດສອນ ​ແລະ ການຮໍ່າຮຽນ, ພ້ອມ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ສອນ​ເພີ່ມ​ລາຍ​ວິຊາ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກຮຽນ ພ້ອມ​ທັງ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ໄປ​ພ້ອມໆ​ກັນ, ​ເພື່ອ​ຮັບປະ ກັນ​ຄວາມ​ຮູ້​ຂອງ​ນັກຮຽນ ​ແລະ ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສອບ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ, ນອກ​ນັ້ນ ທາງ​ໂຮງຮຽນ​ຍັງ​ໄດ້​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນ, ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ບ້ານ ​ແລະ ຜູ້​ປົກຄອງ​ນັກຮຽນ ຊ່ວຍ​ເປັນ​ຫູ​ເປັນຕາ ຕິດຕາມ​ການເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ລູກ​ຫຼານ​ນັກຮຽນ ​ບໍ່​ໃຫ້​​ເຂົາ​ເຈົ້າເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ການ​ຮຽນ​, ໃຫ້​​ເຂົາ​ເຈົ້າຫັນ​ມາ​ໃສ່​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ຮໍ່າຮຽນ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ​ແລະ ​ໃຊ້​ເວລາ​ວ່າງ​ໃຫ້​ເກີດ​ປະ​ໂຫຍ​ດ,

ທ່ານ ຄຳ​ພອນ ສອນ​ທະລາ ​ໃຫ້​ຮູ້​ອີກ​ວ່າ: ສໍາລັບ​ສົກຮຽນ 2016-2017 ນີ້, ສູນ​ສອບ​ເສັງ ມສ ລາດ​ຄ້າຍ ​​​ລວມມີ 2 ​ໂຮງຮຽນ​ເສັງ​ຮ່ວມ​ກັນຄື, ມສ ລາດ​ຄ້າຍ ​ແລະ ມສ ບ້ານໜອງ, ​ໃນ​ນັ້ນ ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 9 ຫ້ອງ​ສອບ, ມີ​ນັກ​ສອບ​ທັງ​ໝົດ 172 ຄົນ, ຍິງ 71 ຄົນ, ສະພາບ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ມີ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ປອດ​ໄພ​ດີ ທັງ​ໃນ ​ແລະ ນອກ, ອາຄານ​ສະຖານ​ທີ່ຫ້ອງ​ສອບ​ກໍ​ພຽງພໍ, ຄະນະ​ກຳມະການ​ຍາມ​ຫ້ອ​ງສອບ ​ແລະ ຕົວນັກ​ສອບກໍ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ປະຕິ​ບັດ​ຕາມ​ລະບຽບ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ເຂັ້ມ​ງວດ, ​ເຮັດ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ບັນລຸ​ຕາມ​ຄາດໝາຍ.