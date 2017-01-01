- ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ຄຳພອນ ສອນທະລາ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ມສ ລາດຄ້າຍ ເມືອງ ຜາ
ໄຊ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສົກຮຽນ 2016-2017 ນີ້ ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ວາງຄາດໝາຍຜົນການສອບຂອງນ້ອງໆນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນ ມ.7 ຈະໃຫ້ບັນລຸ 100%, ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ທາງໂຮງຮຽນວາງຄາດໝາຍສູງຄືແນວນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າ: ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເລັ່ງໃສ່ການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນມາແຕ່ຕົ້ນປີ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ເອົາໃຈໃສ່ທາງດ້ານການສິດສອນ ແລະ ການຮໍ່າຮຽນ, ພ້ອມນັ້ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສອນເພີ່ມລາຍວິຊາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາປະເມີນຜົນໄປພ້ອມໆກັນ, ເພື່ອຮັບປະ ກັນຄວາມຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ແລະ ຜົນຂອງການສອບໃນທ້າຍປີ, ນອກນັ້ນ ທາງໂຮງຮຽນຍັງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຊຸມຊົນ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ຊ່ວຍເປັນຫູເປັນຕາ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງລູກຫຼານນັກຮຽນ ບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຄື່ອນໄຫວໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຮຽນ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫັນມາໃສ່ການຄົ້ນຄ້ວາຮໍ່າຮຽນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ,
ທ່ານ ຄຳພອນ ສອນທະລາ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ສໍາລັບສົກຮຽນ 2016-2017 ນີ້, ສູນສອບເສັງ ມສ ລາດຄ້າຍ ລວມມີ 2 ໂຮງຮຽນເສັງຮ່ວມກັນຄື, ມສ ລາດຄ້າຍ ແລະ ມສ ບ້ານໜອງ, ໃນນັ້ນ ແບ່ງອອກເປັນ 9 ຫ້ອງສອບ, ມີນັກສອບທັງໝົດ 172 ຄົນ, ຍິງ 71 ຄົນ, ສະພາບການສອບເສັງມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພດີ ທັງໃນ ແລະ ນອກ, ອາຄານສະຖານທີ່ຫ້ອງສອບກໍພຽງພໍ, ຄະນະກຳມະການຍາມຫ້ອງສອບ ແລະ ຕົວນັກສອບກໍເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສອບເສັງເຂັ້ມງວດ, ເຮັດການສອບເສັງດຳເນີນໄປບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ.