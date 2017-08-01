ມັດທະຍົມສົມບູນຜາອຸດົມ ໄຂສົກຮຽນ 2017-2018

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກັນຍາ 2017 ນີ້, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຜາອຸດົມໄດ້ໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2017-2018 ຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ເດີ່ນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມຊາຍ ອິນທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຜາອຸດົມ ມີບັນດາຄະນະການນຳຂອງເມືອງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຕະຫຼອດຮອດສະມາຄົມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ.
ພິທີທ່ານ ສົມບູນ ໄຊວຸດທິ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບສະພາບລວມຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົກຮຽນ 2016-2017 ຂອງໂຮງຮຽນ ມ.ສ ຜາອຸດົມທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ: ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງຕາມທິດທາງແຜນການຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ແຜນພັດທະນາຕົວຈິງໃນ 1 ປີຜ່ານມານັ້ນ ທາງຄະນະອຳນວຍການໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື, ສັບຊ້ອນ ພ້ອມທັງຊີ້ນໍາໆພາຄູອາຈານໝົດທຸກຄົນໃຫ້ສິດສອນວິຊາຕ່າງໆ ຕາມວຸດທິການສຶກສາຂອງໃຜລາວຢ່າງເໝາະສົມ; ໂດຍໄດ້ຈັດຕາຕະລາງການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ, ຖືກຕ້ອງຕາມໂຄງການຫຼັກສູດ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມການກຳນົດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເຊັ່ນ: ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ລວມມີ 12 ວິຊາຮຽນ, ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ລວມມີ 13 ວິຊາຮຽນ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຄຳຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍມາຍັງຄູອາຈານໝົດທຸກຄົນ ແລະ ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນທີ່ສາມາດຍາດມາໄດ້ຜົນສຳເລັດໃນຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ສຳຄັນພາຍໃນໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງມັນສະແດງອອກໃນການຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ແລະ ຂອງຂັວນ.
ໂອກາດດ່ຽວກັນນີ້ ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ປັນຍາສັກ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງໆ ຜາອຸດົມ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໄດ້ມີຄຳເຫັນເພີ່ມເຕີມໂດຍທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຄູອາຈານແຕ່ລະສະຫາຍ ຈົ່ງພ້ອມກັນນຳເອົາແບບແຜນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນກໍຄືຄູອາຈານໃຫ້ຕັ້ງໃຈສິດສອນ, ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ ສົ່ງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດອອກສູ່ນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາອານຸຊົນຜູ້ເກີດໃໝ່ໃຫ່ຍລຸ້ນ ໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນແຕ່ລະດ້ານເພື່ອທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນຕໍ່ໜ້າກໍຄືອະນາຄົດ.