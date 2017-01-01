ຢີປຸ່ນ ມອບທຶນຊ່ວຍເຫຼຼືອໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳລິນ ໃຫ້ແຂວງອຸດົມໄຊ

ລັດຖະບານຢີ່ປຸ່ນໄດ້ມອບຮັບລະບົບນ້ຳລິນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ກໍ່ສ້າງພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມະນຸດຂັ້ນຮາກຖານ (GGPs) ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ. ພິທີມອບຮັບໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ເມສາ 2017, ໂດຍມີ ທ່ານ ເພັດສາຄອນ ຫຼວງອາໄພ, ເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ, ທ່ານ ທາເຄຊິ ຮິຄິຮາຣະ, ເອກອັກຄະຣາຊະທູດຢີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີ ພະຍານ. ສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼຼືອລ້າທີ່ມີ ມູນຄ່າ 11,362ໂດລ້າສະຫະລັດ ເຊິ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາຂຶ້ນໃນ ເດືອນມັງກອນ ປີ 2015.
ສະຖານທີ່ໂຄງການ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຫ້ວຍຂຸນ, ເມືອງໄຊ. ເນຼື່ອງຈາກວ່າພາຍໃນ ບ້ານດັ່ງກ່າວຍັງ ຂາດແຄນ ນ້ຳແລະ ລະບົບນ້ຳລິນເກົ່າ ສະພາບເປເພ ຊຸດໂຊມ, ໃນແຕ່ລະມື້ບໍ່ສາມາດສະໜອງນ້ຳໄດ້ພຽງພໍ ແລະບາງມື້ບໍ່ມີນ້ຳສະໜອງ ຍ້ອນປະລິມານໜ້ອຍ, ປະຊາຊົນ ຈຳເປັນ ຕ້ອງຊົມໃຊ້ນ້ຳທີ່ບໍ່ສະອາດ, ອັນເປັນສາເຫດພາໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ.
ການຕິດຕັ້ງລະບົບນ້ຳລິນຈະຊ່ວຍປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ ແລະ ປອດໄພຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ ຍັງຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານສາທາຂອງທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.
ປະເທດຢີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຄວາມພາຍະຍາມຂອງລັດຖະບານລາວໃນການປັບປຸງລະບົບສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍລິການ ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ໂດຍຜ່ານໂຄງການ GGP ນີ້, ຢີ່ປຸ່ນໄດ້ດຳ ເນີນໂຄງການທັງໝົດ 503 ໂຄງການໃນ ລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1989 ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ 137 ໂຄງການທີ່ເປັນໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ.