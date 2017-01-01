ຢີ່ປຸ່ນມອບທຶນການຊ່ວຍເຫຼຼືອໃຫ້ແກ່ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ລັດຖະບານຢີ່ປຸ່ນໄດ້ມອບຮັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງເປັນ ໂຄງການຊ່ວຍລ້າ ພາຍໃຕ້ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານ (GGPs) ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ. ພິທີມອບຮັບໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທ 11 ເມສາ 2017, ໂດຍມີ ພະນະທ່ານ ໃຈເພັດ ຄຳມະລີ, ເຈົ້າເມືອງໆນາໝໍ້, ພະນະທ່ານ ທາເຄຊິ ຮິຄິຮາຣະ, ເອກອັກຄະຣາຊະທູດຢີ່ປຸ່ນປະຈຳ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີ ພະຍານ. ສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼຼືອລ້າທີ່ມີມູນຄ່າ 86,900 ໂດລ້າສະຫະລັດ ເຊິ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາຂຶ້ນໃນ ເດືອນມິນາ ປີ 2016. ເນື່ອງຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນປາງທອງກຳ ລັງຍົກລະດັບ ເປັນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນນັກຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນຂະນະທີ່ປັດຈຸບັນ ຫ້ອງຮຽນມີ ຄວາມແອອັດຢູ່ແລ້ວ. ດັ່ງນັ້ນ ໂຄງການນີ້ຈຶ່ງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຍົກລະດັບສະພາບແວດລ້ອມທາງການສຶກສາ ໂດຍການສ້າງອາຄານຮຽນໃໝ່ 1 ຫຼັງ ປະກອບມີ ຫ້ອງຮຽນ 5 ຫ້ອງ ແລະ ຫ້ອງນ້ຳ 2 ຫ້ອງ.
ປະເທດຢີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານລາວໃນການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ໂດຍຜ່ານໂຄງການ GGP ນີ້, ປະເທດຢີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼຼືອໂຄງການຂະແໜງສຶກສາທິການທັງໝົດ 282 ໂຄງການ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1989, ເຊິ່ງໃນນັ້ນປະກອບມີໂຮງຮຽນປະຖົມຈຳນວນ 171 ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມຕອນຕົ້ນ ຕອນປາຍຈຳນວນ 61 ໂຮງຮຽນ.