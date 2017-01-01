ວັນໃນທີ 19 ເມສາ ນີ້, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ຮ່ວມກັບສະໂມສອນ ສີລະປະສາຍຂອງ MCAClub ຈັດງານສະແດງລະຄອນເວທີ ເລື່ອງ ກ່ຳພ້າກັບນາງງາ ຢູ່ທີ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍມີ ທ່ານ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖວທ ພ້ອມດ້ວຍມວນຊົນ ຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຊົມຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ການສະແດງລະຄອນເວທີເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ມີທັງໝົດ 6 ສາກການສະແດງ ເຊິ່ງແຕ່ລະສາກ ລ້ວນແຕ່ເປັນສາກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ອາລັງການ ສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ປະທັບໃຈໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ເບິ່ງຜູ້ຊົມເປັນຢ່າງດີ
ລະຄອນທ້າວ ກ່ຳພ້າ ກັບ ນາງ ງາ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ໃຫ້ກັບມວນຊົນ
ວັນໃນທີ 19 ເມສາ ນີ້, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ຮ່ວມກັບສະໂມສອນ ສີລະປະສາຍຂອງ MCAClub ຈັດງານສະແດງລະຄອນເວທີ ເລື່ອງ ກ່ຳພ້າກັບນາງງາ ຢູ່ທີ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍມີ ທ່ານ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖວທ ພ້ອມດ້ວຍມວນຊົນ ຊາວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຊົມຢ່າງຫລວງຫລາຍ.